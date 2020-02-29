Шарапова завязала с теннисом, футболисты вспомнили армейское прошлое, а Загитова — Тутберидзе

Instagram-обзор звезд российского и мирового спорта

Конец февраля ознаменовался окончанием еще одной эпохи в мировом спорте — Мария Шарапова почувствовала, что не готова продолжать игровую карьеру и объявила о ее завершении. Резонанс поражает масштабами. Но не Шараповой единой жив спортивный «Инстаграм». За прошедшую неделю любопытными публикациями отметились и казанские футболисты, кто из лазарета, а кто из армии, и постоянная героиня наших публикаций Алина Загитова. Подробнее — в традиционном Instagram-обзоре звезд спорта от «Реального времени».

Мария Шарапова прощается с большим теннисом

Главной информационной бомбой в мире спорта на прошедшей неделе стало, конечно же, объявление самой известной российской теннисистки о завершении игровой карьеры. Все мировые издания написали о «конце эпохи».

А сама Мария в своем Instagram предпочла обойтись без долгих прощаний и ограничилась лаконичной записью под своим детским фото: «Теннис показал мне мир, и он показал мне, из чего я сделана. Это то, чем я проверяла себя и как я измеряла свой рост. И поэтому, что бы я ни выбрала для своей следующей главы, моей следующей вершины, я все еще буду настаивать. Я все еще буду пробиваться. Я все еще буду расти. Теннис, я говорю «прощай».

Из комментариев, оставленных под этим постом, можно составить целый звездный парад. Свои отзывы оставили голливудская актриса Джессика Честейн, супермодель Хелена Кристенсен, американский стилист, дизайнер и писательница Рэйчел Зоуи, известный психолог Адам Грант и еще ряд американских спортивных телеведущих. Из российских комментаторов засветились Иван Ургант и певец T-killah.

«Ты будешь удивительна, что бы ты ни делала. Поздравляю с удивительной карьерой», — прокомментировала публикацию актриса Диана Мэдисон.

Уже следующей публикацией Шарапова показала значимость своей фигуры не только для мира спорта.

На снимке, сделанном в Нью-Йорке, большой билборд с изображением лица теперь уже экс-теннисистки и подписью «Невероятная карьера».

Загитова остается верна Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Пхенчхана заявила о приостановке своей спортивной карьеры еще в начале зимы, но, судя по одному из последних постов, по-прежнему регулярно контактирует со своей бывшей наставницей Этери Тутберидзе.

24 февраля Алина разместила совместное фото с Тутберидзе, где тепло поздравила ее с сорок шестым днем рождения.

«Этери Георгиевна, с Днем рождения! С Вами мы одержали много побед, пережили и не очень удачные старты, но Вы всегда учите на своем примере, что надо идти только вперед, никогда не останавливаться, работать, быть сильной, красивой и целеустремленной! Я очень рада, что однажды судьба привела меня к Вам, и с тех пор мы практически каждый день вместе! Желаю Вам счастья и только новых побед», — подписала Загитова совместное фото с педагогом.

В следующем посте Алина продолжает радовать поклонников видами альпийских гор. С собой на переднем плане, разумеется. В Швейцарии экс-фигуристка путешествовала еще две недели назад, но, видимо, осталась настолько впечатлена, что до сих пор «пуляет» фото с местными пейзажами.

Тарасов к отбыванию контракта в лазарете готов!

Пока так и не состоявшийся в качестве полноценного игрока «Рубина» полузащитник Дмитрий Тарасов опубликовал на днях свое больничное фото, где поделился радостью — операция прошла успешно. Осталось лишь восстановиться.

«Впереди еще одна большая работа над собой. Как там говорилось в «Шерлоке Холмсе» — «нет ничего более стимулирующего, чем когда все идет не так, как надо». В точку», — не теряет оптимизма экс-футболист сборной России.

Ну а мы приведем цитату исполнителя несколько современнее: «Сменки реже — деньги те же». Действительно, почему бы не излучать оптимизм, когда уже выбил себе контракт.

Рядовой Юрий Дюпин на День защитника Отечества

Другой футболист «Рубина», голкипер Юрий Дюпин, в честь Дня защитника Отечества решил раскрыть все карты, предложив своим подписчикам совершить экскурс в его армейское прошлое.

На аутентичном армейском фото Юрий предстал в военной форме старого образца с погонами и нашивкой Военно-воздушных сил России. Как написал сам Дюпин под одним из комментариев, служил он в 2008—2009 годах.

«С 23 февраля. С Днем Защитника Отечества. Есть в армии одна традиция — бриться налысо, когда остается 100 дней до приказа, ну и я, как видите, придержался этой традиции. Внимание, вопрос: как мне?» — призвал подписчиков оставлять отзывы голкипер.

Надо сказать, что вратарю «Рубина» образ подходит, что подтверждают положительные комментарии под фото. «Юра, молорик, наш пацан!!! Служивый», — написал один из болельщиков «Рубина».

Минниханов поддержал флешмоб #КапитанТатарстан

Президент Татарстана поддержал флешмоб «Ак Барса» в преддверии старта плей-офф. Казанский хоккейный клуб решил продолжить тему «Капитан Татарстан», которую в маркетинговом отделе «Ак Барса» придумали к Матчу звезд в Москве. Тогда, напомним, капитан команды Данис Зарипов вышел на лед с большим кованым эчпочмаком и флагом республики в качестве рыцарского плаща.

На этот раз в клубе предлагают искать такие картонные фигуры на улицах города, фотографироваться с ними и отмечать капитана соответствующим хештегом. За активность обещают призы.