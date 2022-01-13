В Татарстане взяли под контроль стройку сына экс-генпрокурора Чайки

Причина в том, что фармдистрибьютор назначил одну и ту же компанию и техзаказчиком, и генподрядчиком

Фото: Любовь Шебалова

Как выяснило «Реальное время», у Инспекции госстройнадзора Татарстана возникли претензии к новому складскому комплексу на улице Крутовской в Казани, возводимому для фармдистрибьютора «Протек» компанией Игоря Чайки, сына бывшего генпрокурора РФ. АО «Национальная инжиниринговая корпорация» вела на этом объекте строительный контроль и как техзаказчик, и как генподрядчик. ИГСН с сентября 2020 года требовала устранить это нарушение, ссылаясь на Градостроительный кодекс РФ, согласно которому достоверное освидетельствование работ может быть сделано только независимым и незаинтересованным в сдаче работ лицом. За нерасторопность НИК в судебном порядке даже оштрафовали. Компания с берегов Невы не согласна с претензиями татарстанских инспекторов, но не нашла понимания в трех судебных инстанциях и подала жалобу в Верховный суд РФ — она принята к рассмотрению. Эксперты «Реального времени» сходятся в том, что замечания ГСН справедливы: «у аффилированной структуры контроль, однозначно, предвзятый».

«Только независимое и незаинтересованное в сдаче работ лицо»

Как стало известно «Реальному времени», разногласия между инспекцией Госстройнадзора РТ (ИГСН) и генподрядчиком строительства нового склада фармдистрибьютора «Протек» в Казани привели оппонентов в Верховный суд России. Высшая судебная инстанция страны приняла к рассмотрению кассационную жалобу АО «Национальная инжиниринговая корпорация» (НИК, г. Санкт-Петербург), поданную в конце декабря прошлого года. Дело назначено на 16 февраля.

НИК протестует против наказания, назначенного ей Инспекцией госстройнадзора Татарстана за неисполнение предписания. Казалось бы, и повод формальный, и штраф минимальный — 50 тыс. рублей. Однако сам спор выглядит принципиальным, если учесть, что у ИГСН возникли претензии к контролю за этой стройкой.

Ведомство предписало генподрядчику складского комплекса на улице Крутовской в Приволжском районе Казани устранить нарушение. Дело в том, что на этом объекте, в соответствии с представленной документацией, строительный контроль как со стороны технического заказчика, так и генподрядчика вела одна и та же компания — упомянутая Национальная инжиниринговая корпорация. По этой причине проверяющие заключили, что контроль за стройкой «ведется не должным образом», не говоря уже о том, что такое совмещение не ведет «к достижению целей и задач» строительного контроля.

На этом объекте, в соответствии с представленной документацией, строительный контроль как со стороны технического заказчика, так и генподрядчика вела одна и та же компания

В Инспекции госстройнадзора в обоснование своей позиции ссылались на многочисленные нормативные документы. В частности, статью 53 Градостроительного кодекса РФ и пункты 5 и 6 постановления Правительства РФ от 21 июня 2010 года №468, согласно которым строительный контроль, осуществляемый подрядчиком и заказчиком, отличаются. Более того, «достоверное освидетельствование факта надлежащего выполнения работ, конструкций и участков инженерных сетей, их соответствие установленным требованиям может быть осуществлено только независимым незаинтересованным в сдаче работ лицом». Это подтверждают и письма Минфина РФ от 12 декабря 2017 года и Минстроя РФ от 20 декабря 2018 года.

Отметим: федеральные СМИ в 2018 году связывали «Национальную инжиниринговую корпорацию» с предпринимателем и младшим сыном генпрокурора России Юрия Чайки Игорем и Алексеем Трошиным, основателем одного из крупнейших инжиниринговых центров «Элтех СПб». Они сами рассказали изданиям об учреждении НИК. Чайка вложил в компанию 400 млн рублей, получив взамен 80% компании, оставшиеся 20% достались Трошину, который стал также директором корпорации. Последний сферой стратегического интереса корпорации на ближайшие годы называл создание первых в России предприятий с системами «Индустрии 4.0».

Стратегический проект для «Протека»

Для кого возвела складской комплекс на улице Крутовской, 33 Национальная инжиниринговая корпорация, в материалах арбитража не говорится. Между тем именно ее в качестве партнера в подобном проекте, наряду с ЗАО «КЭНСИ», в нашей республике пару лет назад неоднократно называла одна из крупнейших российских фармкомпаний «Протек». Стороны в таком составе встречались с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Сообщалось, что «Протеку», который инвестирует предположительно 1,5 млрд рублей в строительство логоцентра площадью 15,5 тыс. квадратных метров, будут предоставлены налоговые льготы по республиканскому закону «Об инвестиционной деятельности».

ЦВ «Протек» (дистрибьюторское звено одноименной группы компаний) в октябре 2019 года подробно проинформировал о том, что за новый складской комплекс появится у него в Татарстане. Автоматизированный распределительно-логистический центр предназначался для паллетно-коробочного хранения лекарственных средств, БАДов и изделий медицинского назначения, а также приемки, формирования, комплектации и отправки заказов для клиентов в Татарстане, Чувашии, Марий-Эл, Удмуртии, Коми, а также в Кировской области и Пермском крае. Предполагалось, что его мощность составит до 250 тыс. позиций в сутки.

10 февраля 2020 года этот инвестпроект был презентован на расширенном заседании коллегии Минэкономики Татарстана. Заместитель гендиректора по развитию и эксплуатации недвижимости ЦВ «Протек» (он же гендиректор ЗАО «КЭНСИ) Андрей Ванин, представляя проект президенту РТ Рустаму Минниханову, отмечал, что он имеет для фармдистрибьютора стратегическое значение: «Казань станет центром фармлогистики Приволжского федерального округа».

Для кого возвела складской комплекс на улице Крутовской, 33 Национальная инжиниринговая корпорация, в материалах арбитража не говорится

На тот момент эскизный проект складского комплекса еще находился на согласовании в Управлении архитектуры и градостроительства Казани, разрабатывалась проектно-сметная документация. В свою очередь Минниханов отнес логоцентр «Протека» к числу наиболее перспективных инвестпроектов, реализуемых на территории республики. Сообщалось, что строительство планируется начать весной 2020 года.

Открытие было запланировано на IV квартал 2021 года. При этом ЗАО «КЭНСИ» должно было выступить как застройщик, а АО «Национальная инжиниринговая корпорация» как EPC-контрактор (компания, которая заключает договор на реализацию проекта по международному стандарту на выполнение комплекса работ — проектирование, приобретение оборудования и строительство объекта). В СНГ это называют услугой «под ключ».

И действительно, в извещении о проведении тендера на строительство нового лекарственного склада, размещенном ЗАО «КЭНСИ» в 2018 году, разыгрывались сразу три лота. Иначе говоря, стройку отдавали на откуп одной компании. Она должна была спроектировать складской комплекс, выступить в роли генподрядчика и технического заказчика. Указанный в судебных документах кадастровый номер 16:50:080121:2 земельного участка, на котором компания из Санкт-Петербурга вела строительство, совпадает с координатами места расположения нового складского комплекса, указанного в техзадании.

При этом предыдущий новый складской комплекс «Протек» открыл в Казани в ноябре 2008 года. Его площадь — 3 тыс. «квадратов» — была в 2,5 раза больше предыдущего. Склад был рассчитан на постоянное хранение и отгрузку около 500 куб. м товарного запаса. Максимальный объем хранения составлял 1 тыс. куб. м.

Система нового двухэтажного здания с оптимально организованным внутренним пространством была интегрирована с головным предприятием в Москве, а также большинством клиентов и позволяла в режиме реального времени отслеживать состояние склада. На тот момент казанский склад стал седьмым центральным распределительным центром ЦВ «Протек» наряду с такими хранилищами в Московской области («Транссервис», основной логистический центр в г. Пушкино), Самаре, Воронеже, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Екатеринбурге. Благодаря выгодному географическому положению Казани товар отсюда отгружали и сразу в несколько близлежащих регионов. Гендиректор ЦВ «Протек» Алексей Молчанов тогда отмечал, что компания вводит новые мощности в регионах с учетом перспектив своего развития…

Открытие было запланировано на IV квартал 2021 года

«Не были приняты достаточные меры»

Спустя 2 месяца, в середине ноября 2020 года, специалисты ИГСН поинтересовались, исполнила ли компания из северной столицы их сентябрьское предписание, на которое отводился месяц. Однако проверяющим стало очевидно, что в этой части все осталось как было. Они составили акт и протокол об административном правонарушении. Кроме того, генподрядчику было повторно выдано предписание об устранении выявленных нарушений с новым сроком исполнения — 14 декабря.

Кроме того, 4 декабря ИГСН подала заявление в Арбитражный суд РТ, требуя привлечь «Национальную инжиниринговую корпорацию» к административный ответственности по ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок предписания). Это влечет для юрлиц наложение административного штрафа — от 50 до 100 тыс. рублей или приостановление их деятельности на срок до девяноста суток.

17 января прошлого года татарстанский арбитраж пришел к выводу, что АО после получения предписания «не были приняты все зависящие от него и достаточные меры для соблюдения законодательства РФ и предотвращения правонарушения». В целом, по его мнению, это свидетельствует о пренебрежительном отношении компании к исполнению своих обязанностей. НИК была оштрафована на минимальные 50 тыс. рублей.

Генподрядчик строительства склада для «Протека» не был согласен с претензиями Госстройнадзора РТ и подал апелляционную жалобу на решение татарстанского арбитража

Прямого запрета нет, а сама проверка — нелигитимна

Генподрядчик строительства склада для «Протека» не был согласен с претензиями Госстройнадзора РТ и подал апелляционную жалобу на решение татарстанского арбитража. «Национальная инжиниринговая корпорация», в частности, ссылалась на то, что оснований для применения к ней штрафных санкций нет, так как нет прямого запрета юрлицу, ведущему подрядные строительные работы, одновременно выполнять функции технического заказчика. В том числе вести строительный контроль.

Суд с этим тезисом не согласился. Он отметил, что по действующим нормам ГК РФ застройщик вправе вести капитальное строительство самостоятельно при условии, что он является членом саморегулируемой организации в области строительства либо с привлечением иных лиц по договору строительного подряда. При этом застройщик вправе передать свои функции техническому заказчику. Выполнять их опять же может только член СРО в области строительства. Вместе с тем тем же Градостроительным кодексом установлен перечень функций технического заказчика, к которым выполнение работ по строительству не отнесено.

Согласно статье 702 ГК РФ одна сторона договора подряда (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а тот — принять результат работы и оплатить его. В случае, если технический заказчик и подрядчик одно и то же лицо, договор строительного подряда от имени застройщика с таким заказчиком не может быть заключен. Проанализировав упомянутые документы, суды пришли к выводу о том, что строительный контроль, который ведут подрядчик и заказчик, «содержательно отличаются» и не могут вестись одним лицом, поскольку «обратное нивелирует цели и задачи» такого надзора.

Кроме того, НИК ссылалась на то, что сам акт проверки подтверждает необоснованность действий Инспекции и, как следствие — нелегитимность результатов проверки. По-видимому, имелось в виду то, что застройщик ЗАО «КЭНСИ» 30 декабря 2020 года все же расторг договор с «Национальной инжиниринговой корпорацией» на выполнение технического задания заказчика. Но, как заметил суд, это не основание для освобождения от административной ответственности.

По соседству хозяйство Поволжской экспедиционной компании (ПЭК), принимающей габаритные грузы

И проверку Инспекции он не признал незаконной: ограничение оснований для проведения проверок субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году (по программе либо при поступления извещения об окончании строительства объекта) касается только выездных мероприятий такого рода. А 13 ноября ИГСН провела всего лишь документарную проверку: в материалах арбитража говорится о том, что анализировались акты освидетельствования скрытых работ в период с 14 октября по 9 ноября. На ее основе и был составлен протокол об административном правонарушении.

Отметим, что пока «Протек» не сообщал об открытии нового складского комплекса на улице Крутовской, 33 в Казани. Как убедился корреспондент «Реального времени», новый бело-голубой склад внешне выглядит готовым. Он, как подснежник среди бурьяна, расположился посреди видавших виды баз поблизости от улицы Тихорецкой. Напротив — продовольственная, через «собрата» из красного кирпича по соседству хозяйство Поволжской экспедиционной компании (ПЭК), принимающей габаритные грузы.

Охранник базы, находящейся напротив рассказал нашему изданию, что раньше на этом месте, где ныне расположился логоцентр «Протека», был пустырь. Новое здание возникло очень быстро: «Буквально на глазах». Насколько лекарственный склад готов к работе и когда состоится его открытие, узнать не удалось. Запросы нашего издания, отправленные в адрес представительств АО «Национальная инжиниринговая корпорация» в Москве и Санкт-Петербурге по электронным адреса, указанным на его сайте, вернулись с отметкой «некорректный адрес». Оказалась нерабочей и форма обратной связи. В свою очередь в ГК «Протек» «Реальному времени» сообщили, что воздержатся от комментариев.

«У аффилированной структуры контроль, однозначно, предвзятый»

Основатель девелоперской компании (ДК) «Антей», застройщика поселка «Светлый» в Татарстане Владимир Осташко признался «Реальному времени», что никогда не занимался строительством промышленных и складских зданий и сооружений. «Нас в плане строительства жилья контролирует местный исполком. У них есть такое подразделение», — рассказал он. Девелопер предполагает, что «раз Инспекция госстройнадзора и генподрядчик судятся, наверное, все не так просто», но арбитраж «для того и существует, чтобы принять правильное решение».

Что касается его личного мнения, Владимир Яковлевич считает, что «если контроль ведет аффилированная структура, однозначно будет предвзятое отношение». «К примеру, если найдены какие-то ошибки в строительстве, они могут их не высветить. Поэтому вполне может быть, что Госстройнадзор и прав», — рассуждает собеседник нашего издания.

Осташко вспомнил по случаю про свой «небольшой американский опыт»: «Когда я приехал в США и строил себе там дом, смотрю: какой-то мужик ходит. Спрашиваю: «Кто это такой?». Мне отвечают: «Это представитель муниципалитета проверяет качество возведенных стен». «И что дальше?». «А дальше подпишет акт и вы можете возводить кровлю. Без этого вы к ней приступить не можете».

Основатель ДК «Антей» убежден, что «если говорить о контроле, это должна быть какая-то другая структура. Она не должна входить в систему заказчика-застройщика-подрядчика, быть вне их». Он заметил, что сейчас часто и заказчик, и застройщик, и подрядчик бывают аффилированными: «Есть технический заказчик, а есть тот, кто непосредственно деньги платит. Тут трудно понять кто есть кто».

Осташко считает, что в случае со складами риск обрушений «просто огромный»: «Снег скапливается на крыше, она обваливается и убивает людей». «К проектировщикам какие могут быть претензии? Они заложили снеговую нагрузку с учетом норматива того региона, в котором строится объект. Предположим, она составляет 200 кг на квадратный метр. А снега выпало в полтора раза больше, и крыша «поехала». Почему ее вовремя не очистили, вопрос уже к эксплуатирующей организации», — говорит он.

«Раньше такое — генподрядчик и заказчик в одном лице — частенько практиковалось», — вспоминает генеральный директор ООО «ГК «ЖИК города Казани» Эмиль Хуснутдинов. Вместе с тем он утверждает, что «уже давно этого не видел. Как Градостроительный кодекс ввели, так заработали другие нормы».

«Застройщик — этот тот, кто владеет землей, генподрядчик — кто строит, а заказчик как раз осуществляет надзор. По-моему мнению, это в любом случае должны быть разные структуры. У них всегда должен быть конфликт интересов. Если это одна компания, конфликт интересов отсутствует. Поэтому она может на что-то закрыть глаза», — соглашается с Осташко Хуснутдинов. Глава ГК «ЖИК Казани» также говорит, что «нет никакой разницы, что это не жилье: склады падают».

Как «Биектау Тау» погубил аномальный снегопад

Складские комплексы действительно падают. За примерами далеко ходить не надо. Как известно, в 2011 году обрушилась кровля в одном из корпусов крупнейшего логопарка Татарстана «Биек Тау». Частично пришли в негодность стены и инженерные коммуникации. Три первые экспертизы от авторитетных российских институтов показали, что причиной обрушения стали грубые ошибки проектировщиков: они попросту не учли снеговую нагрузку. Между тем в качестве генерального проектировщика, который к тому же вел и авторский контроль за ходом этой стройки, выступал авторитетный проектный институт «Татинвестгражданпроект» (ТИГП). В числе его знаковых работ — казанский метрополитен и объекты Универсиады.

ЗАО «Логопарк «Биек Тау» потребовало от проектировщика возмещения 719 млн рублей убытков от простоя ставшего непригодным корпуса. Но затем результаты математического моделирования показали, что причиной аварии стало значительное превышение снеговой нагрузки. Всему виной — нехарактерные погодные условия: снега выпало сверх нормы, ветра не было, а затем и вовсе случилась оттепель, и на крыше образовалась ледяная корка.

Иначе говоря, «Татинвестгражданпроект» при подготовке проекта логопарка все-таки рассчитал требуемую снеговую нагрузку, но погода пошла на рекорд. Разбирательство по поводу съехавшей крыши в Арбитражном суде Москвы длилось 3 года. Иск был подан 1 августа 2011 года, завершился процесс в суде апелляционной инстанции 16 сентября 2014 года. В итоге оператору складского комплекса отказали в иске, так как были установлены новые обстоятельства. Мало тому, что виной ЧП стал неубранный вовремя с крыши снег, так пострадавший корпус после постройки еще и был реконструирован. Страховку «Биек Тау» получить тоже не смог.

Любовь Шебалова, фото автора