Казанский парад Победы: Рустам Минниханов на ретроавтомобиле и «Иосиф Сталин» в строю

Фото: Максим Платонов

Зритель, надень пилотку… правильно



Главный автолюбитель Республики Татарстан — президент Рустам Минниханов приехал сегодня на казанский парад Победы на самом подходящем случаю автомобиле — сияющей в солнечных лучах «Победе». Что бы кто ни говорил о других реалиях, о том, что праздник этот за давностью лет все больше становится формальностью, происходившее сегодня на площади Тысячелетия свидетельствует об обратном. О том, как прошел парад войск Казанского гарнизона, что знают наши земляки о жизни и подвигах своих дедов и прадедов и что из достижений военной — советской — эпохи кажется им недостижимым в сегодняшнее мирное и комфортное время, — в репортаже «Реального времени».

В отличие от недовольной «смрадом и шумом» парада дочери поэта Роберта Рождественского, воспевшего в пронзительных стихах Великую Отечественную войну, казанцы на перекрытие улиц не роптали, а дружно пересаживались на метро, чтобы поскорее добраться до стен кремля. А там уже за час до начала торжественного прохождения войск Казанского гарнизона начинало разворачиваться действие. Под песни военных лет люди занимали места в первом ряду — у ограждения и в «партере» — на траве на склоне кремлевского холма. И вскоре свободных мест там почти не осталось.

В «партере» волонтеры активно раздавали георгиевские ленточки, а на головах у многих зрителей вскоре появились солдатские пилотки, которые в Казани в этот день, наравне с флажками и прочими символами государственности, можно было купить на каждом углу. Что порадовало — пилотки были в этот раз не убого бутафорские, пошитые не по фасону по заказу торговых сетей из синтетики болотного цвета, а настоящие — хлопчатобумажные, защитного цвета и со всеми атрибутами: три складки, кант, который держит форму… Однако настоящесть атрибута и подвела многих «новобранцев»: выросло поколение людей, которые решительно не знают, как носить этот головной убор. Какой там лихой залом набок, два пальца над правой бровью… В лучшем случае — сдвинув на затылок, в худшем — надвинув до ушей.

— А вы знаете, как правильно носить пилотку? — застал врасплох вопрос корреспондента «Реального времени» молодого отца, надевавшего головной убор на старшего сына лет восьми (рядом вертелся в нетерпении четырехлетний карапуз, ожидая своей очереди).



— Я в армии не служил, — засмущался мужчина, представившийся как Рамиль. — А вы знаете? Тогда покажите!

«Скажи спасибо деду за Победу»

Припомнив недавнюю дискуссию в соцсетях — о том, стоит ли из детей делать «ряженых», одевая ничего не смыслящих карапузов в военную форму, я провела блиц-опрос среди зрителей казанского парада.

— Ну это же красиво! А предосудительного ничего не вижу, мы же не в насмешку форму надели, — привела бесхитростный довод «за» Альбина, мама пятилетнего Тимура.



— А чего плохого? — удивился пожилой мужчина в военной форме. — Я родился после войны, но учился в Суворовском училище. Эти училища создавались в военные годы для детей погибших бойцов и партизан. И брали туда с 10 лет, а в приготовительные классы — с восьми. «Сына полка» читали?.. Ну и пусть дети себя такими вот сынами полка почувствуют.



— А мне это не нравится! — высказался еще один зритель. — Это, конечно, дело родителей, но зачем детям военная символика? Надо воспитывать в мирном духе.



— Если бы восемьдесят лет назад так детей воспитывали, нас бы просто не было! — заспорил с пацифистом военный. — Я вообще думаю, что сегодня мы могли и не победить. Люди тогда другие были: жили под девизом «Все для общества», а мы живем — «Все для себя, любимых». У меня дед погиб в Польше не за себя — за всех… Скажи спасибо деду!



— А вы в армии служили? — едко поинтересовался у противника военной символики еще один прохожий. — Нет? А где воевали ваши деды-прадеды? Не помните? А если, как говорится, завтра война, спрячетесь за тех, кто военную форму носит, против которой сейчас агитируете!

Из опасения, как бы мирный опрос не перешел в рукопашный бой, корреспондент «Реального времени» поспешила свернуть дискуссию.

Всем стоять: ветераны идут!

Тем временем на площадь Тысячелетия прибыли президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ, первый президент республики Минтимер Шаймиев — как уже было сказано, на «Победе». Появились премьер-министр Алексей Песошин, председатель комитета Республиканской общественной организации ветеранов Ахат Юлашев. Комфортным автобусом доставили нескольких долгожителей — ветеранов Великой Отечественной. При их появлении зрители дружно, как по команде, встали. Спустя несколько минут на площадь внесли государственные флаги России, Татарстана и Знамя Победы.

— В этот священный день мы отдаем дань памяти и безграничного уважения тем, кто шел навстречу смерти в боях, трудился в тылу без сна и отдыха. Вы совершили великий подвиг, который мы никогда не забудем, — обратился к участникам и зрителям казанского парада Рустам Минниханов после недолгого включения трансляции открытия главного парада Победы из Москвы. — Мы сделаем все, чтобы подвиги наших дедов и прадедов не забывали, а наши граждане жили в сильной и процветающей стране.

1 / 60 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов



Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

«Нет на свете семьи такой, где б не памятен был свой герой»

Парадом Победы в Казани командовал начальник Казанского гарнизона генерал-майор Кирилл Кулаков. Участие в торжественном марше приняли более двух тысяч человек — военнослужащие, курсанты военных училищ, представители спецподразделений. По площади Тысячелетия прошли 24 единицы военной техники, 25 парадных расчетов.

Парад открыла рота барабанщиков из 64 воспитанников Казанского суворовского военного училища под руководством народного артиста РТ, майора Владимира Ионова. Знамя Победы, которое пронесли следом, доверили курсанту Казанского танкового училища Марселю Губайдуллину — внуку героя Великой Отечественной, участника штурма Берлина. А знамя училища нес Александр Петров, дед которого освобождал Белоруссию и Польшу.

Вслед за военными прошли сводная рота КАИ, студентки медуниверситета (кто не в курсе: медики — военнообязанные), юнармейцы, кадеты, парадный расчет Союза десантников РТ… А завершила проход пеших колонн рота почетного караула КВВКУ.

Танки идут!

При появлении колонны боевой техники под командованием подполковника Владислава Маршалковского зрители оживились и принялись активно снимать видео на телефоны. Спускавшиеся на площадь с Ленинского моста бэтээры и танки явно были долгожданной частью парада.

Однако самые яркие впечатления были впереди: по площади промаршировали курсанты в форме образца 1941-го. При виде стрелков, вооруженных ППШ и противотанковыми ружьями, и танкистов в комбинезонах, которые сводили с ума девушек 1930—40-х, за телефоны схватилось уже абсолютное большинство зрителей. А девушки 2020-х поспешили снять селфи на их фоне.

А еще зрители увидели технику победителей — по площади своим ходом прошли легендарные тридцатьчетверки, тяжелый «Иосиф Сталин», истребительница танков — самоходка СУ-100, «катюша», противотанковая пушка, мотоциклы МБ-650. И это стало весомой точкой в конце парада — на площадь вышли танцевальные ансамбли, а фоном для концерта послужили ретроавтомобили — ЗИМ, «Победа», «студебекер» и легендарная «полуторка».

Инна Серова, фото: Максим Платонов, видео: Камиль Исмаилов