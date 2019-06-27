Устойчивый рост по ключевым направлениям: ТАИФ подвел итоги 2018 года

В сравнении с 2017 годом сальдированная выручка Группы компаний увеличилась почти на 28%

Фото: Роман Хасаев

«Не прекращать движение!» — следуя собственному слогану, Группа компаний ТАИФ в минувшем году активно укрепила позиции одного из общепризнанных лидеров российской и мировой нефтегазохимической промышленности. По итогам 2018 года индекс промышленного производства Группы составил 104,1%, что выше общефедерального и республиканского индексов. Сальдированная выручка за отчетный период составила 757,6 млрд рублей. В бюджеты всех уровней выплачено налогов и сборов 61,6 млрд рублей, в том числе 17,4 млрд — в бюджет Республики Татарстан. Об этих и многих других финансово-экономических и производственных результатах Группы ТАИФ читайте в подробном обзоре «Реального времени».

Сальдированная выручка Группы достигла 757,6 млрд рублей

За 2018 год, согласно данным, представленным в годовом обзоре, сальдированный доход Группы компаний ТАИФ достиг 878,4 млрд рублей, что почти на 28% выше результата 2017 года. В сальдированном финансовом результате Татарстана доля ГК ТАИФ достигла 27%. Показатель EBITDA к 2017 году прибавил 35 млрд и составил почти 144 млрд рублей.

«Прошедший 2018 год стал проверкой на прочность для всей российской экономики, в том числе и для компаний Группы ТАИФ. Но именно в такие сложные периоды проверяется устойчивость выбранной бизнес-модели, раскрывается внутренний потенциал бизнеса и резервы его роста», — подчеркнул в открывающем отчет обращении генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

«В отчетном году компании Группы ТАИФ обеспечили устойчивый рост финансовых и производственных показателей по ключевым направлениям деятельности, что служит не только очередным ежегодным подтверждением правильности выбранной стратегии, эффективности осуществляемых инвестиций, в том числе в строительство и наращение производственных мощностей, но и является свидетельством значительного запаса прочности, который был сформирован за годы развития», — отметил Альберт Шигабутдинов.

Альберт Шигабутдинов: «В отчетном году компании Группы ТАИФ обеспечили устойчивый рост финансовых и производственных показателей». Фото Романа Хасаева

Более 168 млрд рублей составил вклад ТАИФа в развитие страны по итогам 2018 года. Речь идет о расходах на социальные программы, охрану окружающей среды и промышленную безопасность, инвестициях в развитие самой Группы. Оплачено 61,6 млрд рублей налоговых платежей и сборов, в том числе 17,4 млрд — в бюджет Республики Татарстан.

59,6 млрд рублей — на строительство новых и обновление действующих производств

В минувшем году ТАИФ продолжил реализацию проектов, включенных в Программу стратегического развития Группы компаний на период до 2030 года и имеющих важнейшее значение как для экономики Татарстана, так и для России в целом. В строительство новых и совершенствование действующих производств ТАИФом были вложены 59,6 млрд рублей. 93% этих средств инвестированы в нефтепереработку, нефтехимию, химию и энергетику. Всего же с 1995 по 2018 год компании Группы ТАИФ в собственное развитие и расширение производственных возможностей вложили более 734 млрд рублей.

Индекс промышленного производства Группы — выше, чем в среднем по России

Группа ТАИФ уверенно удерживает лидерство на российском и региональном рынках производства продукции нефтегазопереработки, нефтехимии, химии и энергетики. Индекс промышленного производства компаний Группы по итогам 2018 года составил 104,1%, что выше республиканских и федеральных показателей. Собственные результаты компаний Группы к уровню прошлого года выглядят так:

АО «ТАИФ-НК» — 106,2%;

ПАО «Нижнекамскнефтехим» — 103,2%;

ПАО «Казаньоргсинтез» — 100%:

АО «ТГК-16» — 108,1%.

Компании Группы ТАИФ производят 41%, или 1,5 млн тонн, всех российских пластиков, 69%, или 724,9 тыс. тонн, каучуков, 40% всего российского этилена. Доля компаний Группы ТАИФ в общем объеме отгрузки нефтепродуктов, товаров и услуг нефтехимии и энергетики по Республике Татарстан в 2018 году составила 49%.

За год активы Группы компаний ТАИФ выросли на 100 млрд рублей

Инвестирование в развитие производств и расширение продуктовой линейки, высокое качество управления активами ГК ТАИФ неизменно приводят к высоким экономическим результатам. В сравнении с 2017 годом рост активов Группы компаний превысил 100 млрд рублей, достигнув более чем 867 млрд рублей (против 767 млрд рублей в 2017 году). Сумма чистых активов побила прошлогодний рекорд и с почти 463 млрд выросла до 540 млрд рублей.

1,5 трлн рублей инвестиций — до 2030 года

Группой компаний последовательно и планомерно реализуется «Стратегическая программа развития компаний Группы ТАИФ до 2030 года». В перспективные проекты в области нефтепереработки, нефтехимии, химии и энергетики планируется инвестировать более 1,5 трлн рублей.

В число приоритетных проектов до 2030 года включены:

вывод на проектную мощность Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков на АО «ТАИФ-НК»;

строительство Этиленового комплекса на ПАО «Нижнекамскнефтехим». Завершение проекта с запуском всех четырех этапов позволит компании не только втрое увеличить производство этилена, но и троекратно нарастить объемы выпускаемых полимеров, довести производство каучуков до 1 млн тонн в год, наладить выпуск целого ряда современной востребованной рынком продукции. В конце мая 2018 года на площадке Петербургского Международного экономического форума в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова и генерального директора АО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и консорциумом германских банков во главе с Deutsche Bank AG подписано долгосрочное кредитное соглашение на сумму 807 млн евро для финансирования строительства первого этапа нового Этиленового комплекса, рассчитанного на суммарное годовое производство 1,2 млн тонн этилена;

Между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и консорциумом германских банков подписано долгосрочное кредитное соглашение на сумму 807 млн евро. Фото president.tatar.ru

создание собственных генераций суммарной мощностью 895 МВт для обеспечения энергией существующих и планируемых производств ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез» и АО «ТАИФ-НК»;

в октябре в рамках двусторонних российско-итальянских встреч в присутствии президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте АО «ТАИФ» и итальянская компания «Bio-on S.p.A» подписали соглашение о совместной реализации проекта по производству биопластика. Сырьем для завода станут сопутствующие продукты сахарной промышленности Татарстана. Стоимость проекта — 90 млн евро. Начальная мощность — 10 тыс. тонн продукции в год с перспективой удвоения объемов производства.

АО «ТАИФ» и компания Bio-on S.p.A (Италия) подписали соглашение о совместной реализации проекта по производству биопластика. Фото ТНВ

«Для нас важно начать благородный путь в области «зеленой» химии. Мы считаем, что биоразлагаемые полимеры могут эффективно способствовать постепенному снижению загрязнения окружающей среды. В краткосрочной перспективе биополимеры не могут полностью заменить традиционные полимеры из-за объемов выработки, но мы считаем, что введение «зеленых», то есть экологически безопасных, производств в высокоэффективных сегментах рынка может способствовать созданию новых возможностей в секторе производства пластмасс», — подчеркнул сразу после подписания генеральный директор АО «ТАИФ».

А уже в декабре 2018 года АО «ТАИФ» и итальянская компания Investire Italia s.r.l. зарегистрировали на территории ОЭЗ «Алабуга» (индустриальный парк «Синергия») совместное предприятие АО «2БИО».

С итальянскими и в целом с зарубежными партнерами ГК ТАИФ давно и плодотворно работает по разным направлениям. Так, в апреле прошлого года, во время разговора с Паскуале Терраччано, чрезвычайным и полномочным послом Италии в России, под руководством которого в Татарстан прибыла делегация итальянских бизнесменов, Альберт Шигабутдинов предложил, кроме участия в проекте строительства завода биоразлагаемых пластиков, рассмотреть возможность активного включения итальянского бизнеса и в строительные проекты Группы компаний.

В апреле 2018 года главный офис АО «ТАИФ» посетила делегация итальянских бизнесменов под председательством чрезвычайного и полномочного посла Италии в России Паскуале Терраччано. Фото Романа Хасаева

С делегацией из Финляндии, которую во время посещения республики и главного офиса АО «ТАИФ» возглавлял чрезвычайный и полномочный посол в России Микко Хаутала, генеральный директор АО «ТАИФ» встречался в октябре.

«Наши компании в основном работают в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, мы пока не полностью открыли остальную Россию для своих предприятий. Однако я доволен тем, что предприниматели из нашей делегации проявляют большой интерес к Республике Татарстан», — подчеркнул по итогам встречи господин Хаутала.

Полномочный посол Финляндии в России Микко Хаутала: «Финский бизнес заинтересован в расширении контактов с татарстанскими коллегами». Фото Романа Хасаева

Успешная реализация проектов позволит ключевым компаниям Группы: АО «ТАИФ-НК», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», АО «ТГК-16» — не только значительно усилить лидирующие позиции в своих рыночных нишах, но и кратно нарастить объемы производств, а также освоить выпуск новой востребованной продукции, в том числе не имеющей аналогов в России. По прогнозам специалистов, к завершению программы 2030 сальдированная выручка Группы компаний ТАИФ достигнет 1,5 трлн рублей в год, что вдвое выше сегодняшних показателей.

АО «ТАИФ-НК»: загрузка мощностей первичной переработки сырья — 99,36%

В 2018 году АО «ТАИФ-НК» произведено 8,2 млн тонн товарной продукции. Фото Романа Хасаева

В 2018 году АО «ТАИФ-НК» переработано 8,3 млн тонн нефтегазового сырья. Произведено 8,2 млн тонн товарной продукции, из которых 5,6 млн тонн — светлые нефтепродукты: 2,6 млн тонн дизельного топлива, свыше 1,7 млн тонн прямогонного бензина и бензина газового стабильного, 0,6 млн тонн автомобильного бензина, 0,4 млн тонн авиакеросина и керосина технического, 0,3 млн тонн сжиженных углеводородных газов. Компания — один из основных производителей моторного топлива в Татарстане.

АО «ТАИФ-НК» включает в себя три основных производства: Нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 7,3 млн тонн перерабатываемой нефти в год, Завод бензинов с установкой каталитического крекинга проектной мощностью по сырью 1 млн тонн в год и установкой по переработке газового конденсата проектной мощностью по сырью 1 млн тонн в год и Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков (КГПТО) проектной мощностью по переработке «тяжелого» остаточного сырья (гудрон, вакуумный газойль) до 3,7 млн тонн.

С выходом на проектную мощность КГПТО 98,2% всей производимой компанией продукции будут представлять собой качественные светлые нефтепродукты. Фото Романа Хасаева

Одной из приоритетных целей деятельности АО «ТАИФ-НК» является обеспечение компаний Группы ТАИФ — ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез» — высококачественным сырьем для нефтехимических производств, а также удовлетворение потребностей внутреннего рынка в высококачественном моторном топливе. Часть продукции идет на экспортные поставки. Производимая продукция обладает высоким качеством и соответствует всем российским и международным экологическим стандартам качества, что подтверждается ежегодными победами продукции компании в конкурсах «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» и «100 лучших товаров России».

Большинство российских нефтеперерабатывающих комплексов, работающих в составе вертикально интегрированных компаний, имеют собственную нефтедобычу. АО «ТАИФ-НК» такого преимущества лишен. Но несмотря на это, а также на то, что темпы роста цен на сырье значительно опережают рост цен на товарную продукцию (в сравнении с 1998 годом стоимость сырья выросла в 63 раза, а продукция нефтепереработки прибавила в цене лишь в 55 раз), компания уверенно удерживает лидирующие позиции в республике по производству моторного топлива. На долю АО «ТАИФ-НК» приходится более 52% дизельного топлива и свыше 78% от всего производимого в Татарстане бензина. Выпуск прямогонного бензина составил 1 750,2 тыс. тонн, из которых 97,5% было направлено в адрес ПАО «Нижнекамскнефтехим» для производства нефтехимической продукции.

Загрузка мощностей АО «ТАИФ-НК» по первичной переработке нефтегазового сырья в 2018 году достигла 99,36%. Это существенно выше среднего уровня загрузки мощностей по российским НПЗ, составившей лишь 89%. Несмотря на ухудшение качества перерабатываемой нефти, АО «ТАИФ-НК» стабилизировало отбор светлых нефтепродуктов. В минувшем году этот показатель составил почти 69%, при среднеотраслевом результате по России — чуть более 62%.

Стоит отметить, что глубина и качество переработки АО «ТАИФ-НК» углеводородного сырья растут постоянно. Если в 1995 году доля качественных светлых нефтепродуктов в общей структуре товарной продукции составляла лишь 16%, а темных и некачественных светлых нефтепродуктов — 84%, то в 2018 году качественные светлые нефтепродукты составляли почти 69%, а оставшиеся 31% — темные. К 2020 году с выходом на проектную мощность Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков 98,5% всей товарной продукции будут представлять собой качественные светлые нефтепродукты и лишь 1,5% — темные (из которых 1% — высококачественный битум).

Жесткая бюджетная политика компании и относительно стабильная макроэкономическая ситуация позволили АО «ТАИФ-НК» осуществить все инвестиции, запланированные на 2018 год — 4,7 млрд рублей. Активы компании составили почти 170 млрд рублей. Доходы от продаж в отчетном году составили 275,7 млрд руб., против 195,3 млрд руб. — в 2017 году. В бюджеты всех уровней выплачено 31,7 млрд рублей налогов (22,6 млрд в 2017 году).

КГПТО — строительно-монтажные работы завершены в полном объеме

В минувшем году АО «ТАИФ-НК» в полном объеме завершило все строительно-монтажные работы по КГПТО. Фото Романа Хасаева

В минувшем году АО «ТАИФ-НК» завершены все строительно-монтажные работы по КГПТО. В режим комплексного опробования последовательно выведены основное и вспомогательные производства. В текущем году планируется завершение пусконаладочных работ и комплекс перейдет на переработку проектного сырья — гудрона и вакуумного газойля.

Запланированный рост объемов производства дизельного топлива (с 1,7 до 3,2 млн тонн в год) оптимизирует логистические затраты на его транспортировку по магистральному трубопроводу. Для этого АО «ТАИФ-НК» реализовало проект по строительству подпорного трубопровода дизельного топлива от нефтеперерабатывающего завода до ГПС «Нижнекамск-2» ПАО «Транснефть». Фактическая эксплуатация трубопровода начнется вместе с запуском КГПТО.

Для обеспечения надежного снабжения производств АО «ТАИФ-НК» электроэнергией по оптимальной цене принято решение о строительстве парогазовой установки (ПГУ-150) мощностью по производству электроэнергии 150 МВт/час.

Реализация этих инвестиционных проектов, основанных на новейших мировых технологиях, обеспечит АО «ТАИФ-НК» значительный рост объемов производства востребованной высококачественной продукции. И это станет ощутимым вкладом в развитие нефтяной и нефтеперерабатывающей отрасли не только Республики Татарстан, но и Российской Федерации в целом.

Выручка ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез» за год выросла на 33,4 млрд рублей

Сальдированная выручка ПАО «Нижнекамскнефтехим» и его дочерних обществ по итогам 2018 года составила 203,3 млрд руб. Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Нефтехимия — одно из главных направлений политики экономического развития Республики Татарстан. Отрасли уделяется самое пристальное внимание и на федеральном уровне. В Группе компаний ТАИФ эта сфера представлена предприятиями ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез» и их дочерними обществами.

Сальдированная выручка ПАО «Казаньоргсинтез» по итогам 2018 года составила 79,1 млрд рублей. Фото Романа Хасаева

В 1995 году нефтехимическими предприятиями ГК ТАИФ производилось 211 наименований продукции. К 2018 году 110 из них устарели и были полностью выведены из производства, а к оставшимся и технологически усовершенствованным 101 добавились еще 477 наименований, освоенных предприятиями за это время. Сегодня на предприятиях ГК ТАИФ в области химии и нефтехимии выпускается 578 наименований высококачественной нефтехимической продукции.

Группа компаний ТАИФ активно инвестирует в освоение новых видов востребованной продукции, наращение действующих мощностей, повышение стабильности их загрузки и качества выпускаемой продукции. Благодаря этому нефтехимические компании Группы постоянно укрепляют свои позиции на высококонкурентных мировых и внутреннем рынках, ежегодно увеличивая производство и обеспечивая положительную динамику финансовых результатов Группы компаний ТАИФ в целом.

С 1995 года объем производства этилена на мощностях ПАО «Казаньоргсинтез» и ПАО «Нижнекамскнефтехим» был увеличен в 2,2 раза (с 550 тыс. тонн до 1 млн 197 тыс. тонн). Это 40% от всего российского производства. За то же время объем выпускаемых Группой ТАИФ полимеров увеличен в 5,1 раза — с 443 тыс. тонн до 2 251 тыс. тонн.

Стратегия развития компаний Группы ТАИФ, направленная на расширение существующих производственных мощностей и создание новых высокотехнологичных производств, обеспечение качества продукции, отвечающего самым строгим мировым стандартам, и расширение рынков сбыта позволили компаниям Группы ТАИФ увеличить выручку в области химии и нефтехимии. В сравнении с 2005 годом она выросла в 4,2 раза — до более чем 282 млрд рублей. Сальдированная выручка ПАО «Нижнекамскнефтехим» и его дочерних обществ по итогам 2018 года составила свыше 203 млрд рублей, EBITDA — почти 37 млрд рублей, соответственно ПАО «Казаньоргсинтез» — более 79 млрд рублей и свыше 28 млрд рублей.

Выпускаемая продукция широко востребована и экспортируется в 59 стран мира — на все континенты земного шара. При этом большая часть продукции — 69% от общего объема — реализуется на территории России.

Группа компаний ТАИФ успешно продолжает работу над реализацией проекта ПАО «Нижнекамскнефтехим» по строительству нового Этиленового комплекса. Он заложен в основу стратегии развития компании до 2025 года. Обеспечивать новый комплекс энергией будет парогазовая электростанция мощностью 495 МВт. В октябре на полях форума «Российская энергетическая неделя — 2018» между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и консорциумом банков, организованным крупнейшим международным финансовым институтом Deutsche Bank AG, заключено долгосрочное кредитное соглашение под покрытие страховым полисом Ойлер Гермес (Euler Hermes) на сумму 240 млн евро. Средства предназначены для финансирования контракта с компанией Siemens по реализации проекта строительства новой парогазовой электростанции.

В октябре 2018 года между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и консорциумом банков, организованным крупнейшим международным финансовым институтом Deutsche Bank AG, заключено долгосрочное кредитное соглашение. Фото tatarstan.ru

И там же в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова и президента концерна Siemens AG Джо Кэзера руководители компаний Siemens и ТАИФ подписали соглашение о сотрудничестве.

На полях форума «Российская энергетическая неделя — 2018» представители компаний Siemens AG и ТАИФа подписали соглашение о сотрудничестве. Фото Романа Хасаева

Минувший год был богат на юбилейные даты и открытия новых производств. В марте в ПАО «Казаньоргсинтез» было запущено собственное производство рукавной трехслойной FFS-пленки, в июне в ПАО «Нижнекамскнефтехим» на заводе изопрена-мономера было запущено в эксплуатацию производство изобутилена.

В марте 2018 года в ПАО «Казаньоргсинтез» было запущено собственное производство рукавной трехслойной FFS-пленки. Фото Романа Хасаева

В ноябре ПАО «Казаньоргсинтез» отметило свое 60-летие со дня основания и 55-летие со дня выпуска первой продукции. К этим юбилейным датам торжественно введены в промышленную эксплуатацию четыре новые печи пиролиза на Заводе этилена, на комплексе Э-200, которые заменили десять старых морально устаревших печей, проработавших почти 40 лет.

Четыре новые печи пиролиза на Заводе этилена, на комплексе Э-200, заменили десять старых морально устаревших печей, проработавших почти 40 лет. Фото Рината Назметдинова

В конце декабря в ПАО «Казаньоргсинтез» состоялся запуск новой установки по производству концентрата технического углерода. Это лишь малая часть той колоссальной работы, которую компании Группы ТАИФ осуществили в 2018 году.

В конце декабря в ПАО «Казаньоргсинтез» состоялся запуск новой установки по производству концентрата технического углерода. Фото пресс-службы ПАО «Казаньоргсинтез»

Выработка энергии по АО «ТГК-16» достигла 9,4 млрд кВт.ч

Энергетика — важнейшая составляющая производственных процессов Группы компаний ТАИФ. В состав АО «ТГК-16» входят Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) и Казанская ТЭЦ-3. С момента включения мощностей в состав Группы, генерирующие мощности были серьезно модернизированы, что повысило качество их работы и объемы выработки тепловой и электрической энергии.

Выработка электроэнергии по АО «ТГК-16» достигла 9,4 млрд кВт.ч. Фото Романа Хасаева

Выработка электроэнергии по АО «ТГК-16» выросла относительно 2010 года на 78% и составила в 2018 году 9,4 млрд кВт.ч. Рост выработки электроэнергии в комбинированном режиме обусловлен вводом ГТУ мощностью 405,6 МВт в 2017 году.

В июне 2018 года самая крупная станция Казани, ТЭЦ-3, торжественно отметила юбилей — 50-летие со дня запуска в эксплуатацию, а в феврале Казанскую ТЭЦ-3 посетил посол США в России Джон Хантсман. Впервые находясь в столице Татарстана с рабочим визитом, в своем плотном графике господин Хантсман вместе со своей супругой Мэри Кей Хантсман нашли время, чтобы ознакомиться с работой входящей в ТГК-16 теплоэлектроцентрали. Гостю продемонстрировали новый блок станции, оснащенный газотурбинной установкой на базе одной из самых мощных и эффективных турбин в мире — 9НА.01 производства компании General Electric (США).

Джон Хантсман: «Совместный проект General Electric с ТАИФ — пример успешного сотрудничества». Фото Максима Платонова

«Чтобы коммерческое предприятие было успешным, необходимо доказать эту успешность. И здесь [на Казанской ТЭЦ-3] мы видим удачный пример того, как на основании технологий и оборудования, которые были предоставлены GE, в Татарстане был применен успешный опыт. Совместный проект компании с ТАИФ — пример успешного сотрудничества», — отметил тогда Джон Хантсман.

Отпуск тепловой энергии по АО «ТГК-16» в 2018 году составил 21,3 млн Гкал. Наибольший объем электроэнергии в отчетном году выработан на филиале Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) и она же дала наибольший объем тепла. Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) — крупнейшая теплоэлектростанция в Татарстане и основной источник тепловой энергии для нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств Нижнекамского промышленного узла и города Нижнекамска.

Инвестиции в социальные проекты — 51,4 млрд рублей

Социальная ответственность — один из базовых принципов деятельности компаний Группы ТАИФ. В 2018 году на реализацию республиканских социальных проектов, таких как поддержка детства, образования, культуры, здравоохранения и спорта, компаниями Группы были направлены 51,4 млрд рублей.

10 октября в Казани состоялось открытие обновленного сквера и склона у НКЦ «Казань». Благоустройство территории было проведено по многочисленным обращениям жителей столицы республики и по решению руководства Татарстана в рамках благотворительной деятельности АО «ТАИФ». В торжественной церемонии открытия приняли участие президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов, мэр Казани И.Р. Метшин, генеральный директор АО «ТАИФ» А.К. Шигабутдинов, а также представители министерств и ведомств.

10 октября 2018 года в Казани состоялось открытие обновленного сквера и склона у НКЦ «Казань». Фото Романа Хасаева

«Для нас было очень важно создать не просто красивый пейзаж, но прежде всего комфортную и уютную среду, чтобы люди с удовольствием сюда приезжали, наслаждались прогулками, любовались завораживающей панорамой нашего города», — отметил тогда Альберт Шигабутдинов.

За счет прибыли компаний Группы ТАИФ содержатся санатории-профилактории, базы отдыха, детские оздоровительные лагеря, бассейны, ледовые арены. В 2018 году на содержание объектов социально-культурной сферы было направлено 1,3 млрд рублей. На различные социальные, благотворительные и общественные проекты, реализуемые в республике, в 2018 году было направлено 17,6 млрд рублей. Компании Группы ТАИФ приобретают для своих работников путевки в санатории, пансионаты, дома отдыха, детские оздоровительные лагеря и санатории. Группа компаний ТАИФ поддерживает стремление сотрудников к здоровому образу жизни и занятиям спортом, активному участию в спортивно-массовых мероприятиях. В конечном итоге это положительно влияет и на успешность выполнения производственных задач.

Группа компаний ТАИФ поддерживает стремление сотрудников и их семей к здоровому образу жизни и занятиям спортом. Фото vk.com

Социальная политика Группы компаний ТАИФ направлена на улучшение качества жизни работников и их семей. Вместе с ростом экономических показателей ГК ТАИФ растет средняя заработная плата на предприятиях. Уровень заработка работников компаний Группы ТАИФ достиг 51,3 тыс. рублей в месяц, что на 46% выше средних показателей по республике и на 18% — по России.

Бережное отношение к окружающей среде и обеспечение экологической безопасности производства всегда являлись и являются одним из главных правил текущей и перспективной деятельности Группы компаний ТАИФ.

АО «ТАИФ-НК» при строительстве КГПТО были использованы передовые ресурсосберегающие технологии, реализованы мероприятия, позволяющие снизить негативное воздействие на окружающую среду до уровня гораздо ниже существующих нормативов. В ПАО «Нижнекамскнефтехим» ведутся работы по второму этапу реконструкции биологических очистных сооружений. Их ввод в эксплуатацию запланирован на 2019 год. Завершены работы по чистке от ила буферного пруда на реке Тунгуча. За 2018 год на шламонакопителе размещено 23,2 тыс. тонн обезвоженного осадка.

АО «ТГК-16» в 2018 году, нарастив загрузку газотурбинной установки (ГТУ) по отпуску электрической и тепловой энергии на Казанской ТЭЦ-3, характеризующейся минимальными удельными выбросами, снизило валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в сравнении с 2017 годом на 12%. И это при том, что показатели уровня воздействия АО «ТГК-16» на окружающую среду и в 2017 году уже были гораздо ниже существующих нормативов.

ПАО «Казаньоргсинтез» участвует в региональном проекте «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Республики Татарстан». Компанией разработан перспективный план мероприятий: «Улучшение экологического состояния реки Волга, в том числе сокращение поступления загрязненных сточных вод в водный объект Волжского бассейна на территории РТ» на 2018—2025 годы. Проект включает в себя три мероприятия общей стоимостью более миллиарда рублей.

А 30 августа 2018 года на торжественной церемонии вручения городских и государственных наград ПАО «Казаньоргсинтез» было отмечено за активное участие в восстановлении системы озер Лебяжьих (Сухое Лебяжье, Большое Лебяжье, Светлое Лебяжье, Изумрудное), реконструкции парка «Сосновая роща» и ряде ежегодных безвозмездных благотворительных акций.

30 августа 2018 года на торжественной церемонии вручения городских и государственных наград ПАО «Казаньоргсинтез» было отмечено за активное участие в восстановлении системы озер Лебяжьих. Фото Максима Платонова

Совокупные инвестиции компаний Группы ТАИФ в охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в 2018 году составили 7 млрд рублей. Затраты на реализацию программы промышленной безопасности в отчетный период составили 5 млрд рублей, на охрану труда — 1,7 млрд рублей.

Большое внимание руководство Группы компаний ТАИФ уделяет формированию физически и морально здорового трудового коллектива. Популяризация массового спорта и здорового образа жизни проводится в Группе компаний ТАИФ по нескольким основным направлениям. Во-первых, компании Группы ТАИФ постоянно оказывают помощь в поддержании на должном уровне материально-технической базы десятков различных спортивных объектов: стадионов, спортивных залов, любительских спортивных клубов. Благодаря этому люди могут в комфортных условиях заниматься любимыми видами спорта. Во-вторых, всячески поддерживается интерес работников компаний Группы ТАИФ к здоровому образу жизни и занятиям спортом. Ежегодно проводятся внутренние и отраслевые спартакиады и соревнования, победители и призеры которых награждаются ценными призами. Эффективность проводимой Группой компаний ТАИФ работы подтверждается тем, что все больше работников и их семей участвуют в соревнованиях городского, республиканского, всероссийского и международного масштабов и побеждают в них.

Все больше работников ГК ТАИФ и их семей участвуют в соревнованиях городского, республиканского, всероссийского и международного масштабов и побеждают в них. Фото ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Наряду с массовым спортом и популяризацией здорового образа жизни Группа ТАИФ в Республике Татарстан не обделяет вниманием и профессиональный спорт. Футбольные «Рубин» и «Нефтехимик», хоккейные «Нефтехимик» и «Динамо», ватерпольный «Синтез», гоночные команды «ТАИФмоторспорт» и «МХ-Автоспорт» на протяжении многих лет активно поддерживаются Группой компаний ТАИФ.

В мае 2018 года команда «Синтез» (Казань) завоевала очередную высокую награду, победив в Суперкубке России по водному поло «Кубок адмирала Федора Ушакова».

«Безусловно, нынешний результат — итог целеустремленной работы всей команды, это игроки, тренерский состав, руководство и администрация клуба «Синтез» и федерация водного поло. Особо отмечу роль, значение и вклад в победу спонсоров команды — это Группа компаний «ТАИФ» и «Казаньоргсинтез». Они вместе с вами были нацелены на эту победу», — подчеркнул, чествуя команду в Казанском кремле, президент Татарстана Рустам Минниханов.

В сентябре 2018 года стало известно о создании в Татарстане первого в России клуба водных видов спорта. Фото Романа Хасаева

А ранней осенью 2018 года стало известно о том, что в республике появился первый в России клуб водных видов спорта. Он был создан на базе сильнейшей в стране ватерпольной команды «Синтез» и включил в себя и такие направления, как плавание и прыжки в воду. Возглавил клуб один из известнейших спортсменов мира, депутат Государственной Думы России Ирек Зиннуров.

В целом на поддержку массового и профессионального спорта, а также популяризацию здорового образа жизни компаниями Группы ТАИФ в 2018 году направлено более 6,5 млрд рублей.

Джон Хантсман Посол Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации Во время посещения Татарстана в феврале 2018 года : «Партнерство между General Electric и ТАИФ — это пример движущей силы экономического развития и процветания как в Казани, так и в США. Мы все выигрываем, когда работаем вместе».

Паскуале Терраччано Чрезвычайный и полномочный посол Италии в России Во время посещения головного офиса АО «ТАИФ» в апреле 2018 года : «Итальянские компании должны выбрать именно вашу республику для развития концепции «Сделано с Италией». Мы хотим создать совместные российско-итальянские компании. С президентом Татарстана Рустамом Миннихановым мы обсудили ряд совместных проектов итальянских компаний с Группой компаний ТАИФ».

Ашок Арам Исполнительный директор Deutsche Bank в регионах Европы, Ближнего Востока и Африки На площадке ПМЭФ-2018 — после подписания соглашения между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и консорциумом германских банков на финансирование нового этиленового комплекса Группы ТАИФ :

«Мы всегда ищем самые лучшие проекты для финансирования. Это, безусловно, современнейший проект. Мы счастливы, что стали его частью».

Кристиан Брух Исполнительный вице-президент Linde plc, Dublin and Guildford и генеральный директор Linde Engineering Во время посещения Республики Татарстан и компаний Группы ТАИФ в июле 2018 года: «Я очень впечатлен, поскольку я видел много химических производств, но здесь все продумано и с точки зрения площадей, и с точки зрения эксплуатационных вопросов». О проекте по строительству этиленового комплекса: «Мы находимся в тесном контакте с ТАИФом и сделаем все возможное, чтобы реализовать проект олефинового комплекса наилучшим образом, чтобы развиваться дальше и чтобы Россия оставалась для нас ключевым партнером»



Вилли Майкснер Глава департамента «Производство энергии и газ» Siemens AG Во время посещения главного офиса АО «ТАИФ» в июле 2018 года: «Строительство электростанции комбинированного цикла на территории Нижнекамскнефтехима мощностью 495 МВт — наш первый совместный проект в области генерации энергии. Уверен, проект станет одним из самых значительных в истории сотрудничества ТАИФ и Siemens. Мы внимательно следим за развитием нефтехимического и топливно-энергетического комплексов Татарстана и надеемся, что примем участие и в других проектах, реализуемых в регионе».



Бахытжан Хабибуллаев Заместитель председателя Совета министров Республики Каракалпакстан Во время встречи в главном офисе АО «ТАИФ» в сентябре 2018 года: «ТАИФ — знаменитая компания, которая вызывает доверие».



Александр Либеров Президент Siemens в России После подписания соглашения о сотрудничестве с АО «ТАИФ» на площадке «Российской энергетической недели — 2018» (Москва): «Соглашение должно расширить кооперацию в области нефтехимического комплекса, это улучшение эффективности технологических цепочек. Проекты по энергоэффективности — это цифровые системы контроля, то есть цифровизация и различные системы, поэтому соглашение должно быть основой для углубления сотрудничества с ТАИФом. У нас есть ряд новых проектов, которые мы будем обсуждать».



Даниэль Шманд Руководитель глобального управления торгового финансирования и глава департамента коммерческих банковских услуг по региону EMEA Deutsche Bank AG На площадке «Российской энергетической недели — 2018» (Москва) после подписания соглашения между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Deutsche Bank AG о предоставлении кредита на строительство электростанции мощностью 495 МВт на территории НКНХ:

«Мы ценим надежность компаний ТАИФ и «Нижнекамскнефтехим» и профессионализм их руководства».

Джо Кэзер Председатель правления Siemens AG На площадке «Российской энергетической недели — 2018» (Москва) после подписания соглашения о сотрудничестве между Siemens AG и АО «ТАИФ»: «Между Siemens и Группой ТАИФ очень длительные партнерские отношения, и мы очень благодарны за возможность продления этого партнерства. Мы подписали соглашение и обсудили с мистером Альбертом Шигабутдиновым намерение повысить эффективность энергоустановок ТАИФа, так что предприятия ТАИФа будут хорошо подготовлены к будущему».



Эйджи Хосой Старший исполнительный директор Toyo Engineering Corporation Во время посещения главного офиса АО «ТАИФ» в октябре 2018 года: «Многие совместные проекты мы считаем успешными. Например, удачным было сотрудничество с НКНХ по этиленовому проекту, который был реализован достаточно давно, во времена Советского Союза. Также мы работали с ТАИФом над проектом строительства четвертой очереди завода полистиролов на ПАО «Нижнекамскнефтехим». В Татарстане мы также сотрудничаем в нескольких проектах с ПАО «Казаньоргсинтез» .



Марко Асторри Президент и главный исполнительный директор компании Bio-on В Москве после церемонии подписания (в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте) соглашения между АО «ТАИФ» и итальянской компании Bio-on S.p.A о совместной реализации проекта по производству биопластика: «Подписание первого контракта с престижной промышленной группой (ГК ТАИФ, — прим. ред.), которая является лидером в отрасли производства пластмасс, подтверждает большую ценность нашей технологии и обеспечивает дальнейшее упрочнение позиций биопластика на рынке».



Микко Хаутала Чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в России Во время посещения главного офиса АО «ТАИФ» в октябре 2018 года: «Мы будем работать с компанией ТАИФ, надеюсь, что получим как можно больше реальных контрактов и договоров».

