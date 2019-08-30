Рустам Минниханов опубликовал видеопоздравление с Днем республики
Президент республики Татарстан Рустам Минниханов опубликовал в своем «Инстаграме» видеопоздравление с Днем республики.
В ролике показаны промышленность, сельское хозяйство, инфраструктура республики.
Завешается видео поздравлением самого президента. Его голос звучит за кадром.
Напомним, сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Республики Татарстан и всех татарстанцев с Днем Республики.
Ранее Минниханов опубликовал в своем «Инстаграме» видео с музыкального пикника певицы Лэйны, исполнительницы песни «Малай на белом барсе». В ролике изображены артисты, которые исполняли свои каверы на популярную песню на центральной сцене Горкинско-Ометьевского леса.
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