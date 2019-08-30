Рустам Минниханов опубликовал видеопоздравление с Днем республики

Президент республики Татарстан Рустам Минниханов опубликовал в своем «Инстаграме» видеопоздравление с Днем республики.

В ролике показаны промышленность, сельское хозяйство, инфраструктура республики.

Завешается видео поздравлением самого президента. Его голос звучит за кадром.

Напомним, сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Республики Татарстан и всех татарстанцев с Днем Республики.



Ранее Минниханов опубликовал в своем «Инстаграме» видео с музыкального пикника певицы Лэйны, исполнительницы песни «Малай на белом барсе». В ролике изображены артисты, которые исполняли свои каверы на популярную песню на центральной сцене Горкинско-Ометьевского леса.

