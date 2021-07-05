Завод «Интерскол-Алабуга» готовы продать с дисконтом 80%

При «такой комфортной цене» на предприятие нашлись претенденты

Как стало известно «Реальному времени», цена завода по производству электроинструмента АО «Интерскол-Алабуга», которая и так снизилась на 50%, может упасть еще на 30% и более. Соответствующее изменение в положение о продаже предприятия согласовали основной кредитор банкрота банк ВТБ и комитет кредиторов. Допускается, что стоимость основного лота, в который входит единый производственный комплекс с оборудованием, в итоге может достичь 260 млн рублей. Такому решению кредиторов предшествовали неудачные попытки продажи завода, в который некогда было инвестировано 1,5 млрд рублей. Конкурсный управляющий отмечает, что при «такой комфортной цене» на предприятие наконец-то нашлись претенденты. По крайней мере, на заводе в ОЭЗ «Алабуга» побывали 4-5 делегаций «интересантов» из числа российских компаний.

Минус пятьдесят процентов и далее

Основной кредитор АО «Интерскол-Алабуга» (резидента ОЭЗ «Алабуга» и «дочки» некогда крупного производителя электроинструментов АО «Интерскол»), банк ВТБ и комитет кредиторов вынуждены идти на новое и значительное снижение стоимости этого производственного актива, который с конца прошлого года выставлен на торги. Конкурсный управляющий обанкротившегося предприятия Алексей Болоцкий опубликовал сообщение о том, что они утвердили изменения №1 в «Порядок реализации имущества АО «Интерскол-Алабуга», как заложенного этой кредитной организации, так и свободного от обременений.

Само положение о продаже утвердили еще 11 сентября 2020 года. А теперь его дополнили рядом пунктов. Как-то: говорится о том, что при достижении цены отсечения (или минимальной цены предложения) в 50% от начальной, продажа продолжится: цена и далее будет последовательно снижаться. Предусмотрено восемь этапов ее падения. Его величина для каждого лота своя. Стоимость лотов будет «таять» на определенный процент каждые два дня.

Посетивший АО «Интерскол-Алабуга» вскоре после его открытия президент Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что «именно таким должен быть российский завод будущего». Фото tatarstan.ru

Завод будущего

Строительство завода полного цикла по производству электроинструмента в ОЭЗ «Алабуга», который в самой компании называли первым в современной России специализированным в этой отрасли, было начато в 2012 году. В октябре 2014 года предприятие запустили. Посетивший АО «Интерскол-Алабуга» вскоре после его открытия президент Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что «именно таким должен быть российский завод будущего».

Его производственная мощность (в ассортименте были дрели, угловые отрезные машины, торцовочные пилы, аккумуляторный инструмент, фрезерные машины, перфораторы и т.д.) составила 1,2 млн штук электроинструмента в год. Предполагалось, что завод в ОЭЗ «Алабуга» станет главной производственной площадкой российского лидера в области электроинструментов АО «Интерскол» (было создано в 1991 году сотрудниками Всесоюзного НИИ электроинструментальной отрасли во главе с его гендиректором Сергеем Назаровым) и одним из крупнейших предприятий по производству электроинструмента в Европе.

На тот момент материнская компания помимо производственной площадки в подмосковном Быково располагала мощностями во Владимире и имела два совместных предприятия в Китае. В Быково выпускали инструменты под брендом Felisatti для европейского рынка. В России, где у «Интерскола» было по разным данным от 10 до 20% рынка, он развивал собственный одноименный бренд, конкурируя в основном с «иностранцами» Makita, Stihl, Bosch, Stanley Black & Decker и другие.

Строительство первой очереди завода в ОЭЗ «Алабуга» обошлось в 1,5 млрд рублей, из которых 1,035 млрд рублей составил валютный кредит Банка Москвы (ныне ВТБ). «Интерскол» взял на этот проект займы в валюте также в Сбербанке и UniCredit Bank. Кроме того, СМИ сообщали, что как резидент ОЭЗ «Алабуга» новый завод получил заем в 500 млн рублей под 5% годовых от фонда развития промышленности в рамках программы импортозамещения, а «Российский экспортный центр» компенсировал ему затраты на сертификацию и до 80% транспортных экспортных расходов. У завода была обширная инвестиционная программа. Так, в 2015 году было инвестировано еще 1,5 млрд рублей в расширение. Ввод второй и третьей очередей должен был увеличить ежегодную мощность до 5 млн изделий.

В 2017 году один из учредителей «Интерскола», занимавший пост председателя совета директоров Сергей Назаров взял бразды правления в свои руки и почти что выправил ситуацию. Фото interskol.ru

Взял бразды правления в свои руки

Но наполеоновским планам не суждено было сбыться. Из-за резкого падения курса рубля в 2015 году общая сумма валютных кредитов увеличилась вдвое: до 6 млрд рублей. Кроме того, из-за санкций компания в течение года не могла получить заказанное в Европе и Японии высокоточное оборудование. Вдобавок в российской экономике начался спад. На сайте «Интерскола» и сегодня можно найти упоминание о том времени: «Кризисные явления в экономике страны, вызванные санкциями Запада, оказали свое влияние и на рынок электроинструмента. Девальвация рубля, снижение спроса со стороны потребителей привело к падению рынка электроинструмента в 2 раза».

Как следствие, 2016 год стал для компании убыточным (321 млн рублей при выручке 5,9 млрд рублей). В 2017 году один из учредителей «Интерскола», занимавший пост председателя совета директоров Сергей Назаров взял бразды правления в свои руки и почти что выправил ситуацию. По итогам 2017 года материнская компания получила 125 млн рублей чистой прибыли, но испытывала определенный недостаток оборотного капитала.

Впрочем, кредиторы были не намерены ждать. Так, 1 августа 2018 года «Сбербанк России» подал на банкротство АО «Интерскол». Сумма его требований составила 1,18 млрд рублей. Через считанные дни аналогичное заявление поступило и в адрес «Интерскол-Алабуга», выступавшего поручителем по долгам материнской компании (позже кредитная организация уступила права требований своей «дочке» ООО «СБК Геофизика»). В публичную плоскость тогда просочилась информация о том, что якобы ведутся активные переговоры на уровне министерства о рефинансировании задолженности перед Сбербанком. Но, судя по всему, успеха эти переговоры не имели.

В июле 2018 года сообщалось, что известный предприниматель Игорь Рыбаков готов инвестировать в «Интерскол» 500 млн рублей. Фото vk.com/rybakov_igor

Не спасли ни россияне, ни китайцы, ни американцы

АО «Интерскол» пытались спасти от финансового краха. Причем, руку помощи протягивал как бизнес, так и госструктуры. В июле 2018 года сообщалось, что известный российский предприниматель, сооснователь группы «Технониколь» и «Рыбаков фонда» Игорь Рыбаков при условии получения контрольного пакета компании готов инвестировать в «Интерскол» 500 млн рублей. Но при условии, что компания достигнет соглашения с банками-кредиторами о реструктуризации кредитов на 7 лет с отсрочкой выплат на 2 года.

Год спустя, в июле 2019 года, СМИ писали о том, что брендом российского производителя электроинструментов заинтересовалась корпорация Positec китайского миллиардера Дон Гао. Кроме того, заводу пытались помочь министр промышленности РФ Денис Мантуров и помощник президента России Андрей Белоусов. Знакомые с ситуацией источники рассказывали прессе, что они представили Владимиру Путину целых два варианта спасения предприятия. Первый был инициирован консорциумом американской Stanley Black & Decker и А1, инвестиционного подразделения «Альфа-Групп»: они намеревались выкупить бренд «Интерскол» и погасить долги перед Сбербанком и ФРП. Однако, по некоторым данным, акционеры «Интерскола» отказались от предложенного плана спасения в расчете на господдержку.

В марте 2019 года в «Интерсколе» ввели процедуру наблюдения. Через месяц в эту процедуру вступил и «Интерскол-Алабуга». В августе того же года на предприятиях открыли конкурсное производство. Реестр кредиторов «Интерскол-Алабуга» насчитывает 6 млрд рублей, из которых почти 2 млрд приходятся на долг перед АО «Интерскол». Предприятие должно полмиллиарда рублей Фонду развития промышленности, 2,4 млрд рублей банку ВТБ и 1,2 млрд рублей структуре Сбербанка «СБК Геофизика».

В отчете оценщика говорится, что завод включает в себя административно-бытовой корпус, производственный и земельный участок под ними. Фото: alabuga.ru

Завод не функционирует, рабочие уволены

В июне этого года, как сообщало «Реальное время», имущество обанкротившегося предприятия «Интерскол Алабуга», чья балансовая стоимость составляла 1,73 млрд рублей, было оценено в 1,56 миллиарда. Согласно реестру сведений о банкротстве, в залоге у банка ВТБ находятся заводские активы примерно на 858,3 млн рублей, другая их часть, еще на 159,7 млн рублей, является обеспечением по кредиту Сбербанка.

В отчете оценщика говорится, что завод по производству профессионального электроинструмента включает в себя административно-бытовой корпус площадью 3123,3 «квадрата», производственный на 11 019,7 квадратных метрах и земельный участок под ними в 29 861 «квадрата». Весной 2015 года на заводе был смонтирован и введен в строй весь комплекс необходимого станочного оборудования. Оценщик отмечал, что завод не функционирует, рабочие уволены. В марте прошлого года конкурсный управляющий «Интерскол-Алабуга» Алексей Болоцкий просил суд изменить очередность погашения требования кредиторов чтобы погасить долги по зарплате перед 80 работниками. На конец января 2020 года эта сумма составляла 11,23 млн рублей. К слову, этот вопрос не решен до сих пор. В связи с чем Болоцким подано в татарстанский арбитраж новое заявление.

Одно предприятие, шесть лотов

Согласно данным федресурса, имущество предприятия «Интерскол-Алабуга» разбито на шесть лотов. Самый ценный лот №1 включает в себя недвижимость и оборудование (производственное, промышленное и комплектующие). Изначально на торги он был выставлен по начальной цене почти в миллиард рублей (941 238 233,41).

Алексей Болоцкий уточнил «Реальному времени», что фактически первый лот представляет собой единый производственный комплекс: «Это сам завод и оборудование, которое напрямую связано с изготовлением ручных инструментов. Все остальное, что не столь необходимо для производства, вынесено в отдельные лоты: как-то офисное оборудование, комплектующие для инструментов и т. д».

В сообщение на ЕФРСБ конкретизируется, что в лот №2 начально ценой 143 186 008,37 рублей вошло производственное, промышленное оборудование и инструмент. Интересно, что конструкторская документация, представленная в лоте №3, была оценена в немногим меньшую сумму: 138 981 000 рублей. Лот №4, к которому отнесли комплектующие, согласно рыночной оценке «потянул» на 143 599 218,65 рублей. Наконец, мебель, технику и кухонное оборудование, вошедшие в лот №5, оценили в 7 799 067,00 рублей. И это не считая имущества, заложенного ООО «СБК Геофизика», изначальной стоимостью достигала почти 160 миллионов. Его торги проходят отдельно и организатор другой.

В марте прошлого года конкурсный управляющий «Интерскол-Алабуга» Алексей Болоцкий просил суд изменить очередность погашения требования кредиторов чтобы погасить долги по зарплате перед 80 работниками. Фото tatarstan.ru

Купить и заплатить 170 млн таможенных пошлин

Однако, и первые пять лотов продаются не одномоментно: на двух разных торгах (по два и три лота соответственно). Конкурсный управляющий объясняет тем, что часть имущества находится под специальным таможенным режимом. По этой причине у них разные условия. И действительно, в объявлении о торгах говорится о том, что на покупателя возложена обязанность завершить режим «Свободной таможенной зоны» в отношении имущества: как-то, уплатить таможенные пошлины, налоги (в частности НДС), и иные сборы. Как от своего имени, так и от имени АО «Интерскол-Алабуга».

И, как отмечает управляющий, «это впечатляющая сумма». К примеру, по первому лоту она составляет примерно 170 млн. рублей. Иначе говоря, цена покупки по факту рискует сильно возрасти. Однако, «конкурсник» уточнил, что если покупатель будет резидентом любой экономической зоны, которая входит в таможенный союз, он сможет просо задекларировать это имущество под специальным таможенным режимом «под себя».

Сохранить имущество до момента продажи

К покупателю лота №1 также выдвинуто условие. Это обязательство «безвозмездно обеспечить сохранность иного имущества» на территории АО «Интерскол-Алабуга» до момента его продажи и передачи новому владельцу. В материалах арбитража говорится, что завод в особой экономической зоне находится под охраной ЧОП «Секьюрити-Информ». Договор с ним заключал долговой центр ВТБ.

Всего, согласно инвентаризации, у обанкротившегося предприятия более 6,5 тыс единиц имущества. Чоповцы охраняют основной производственный и административно-бытовой корпуса, патрулируют сам земельный участок. Приведены и данные о стоимости их услуг: с 1 ноября 2019 года по 30 июля нынешнего она составит 7 360 000 рублей.

Всего, согласно инвентаризации, у обанкротившегося предприятия более 6,5 тыс единиц имущества. Фото tatarstan.ru

Не было подано ни одной заявки

Завод «Интерскола» в Алабуге пытаются продать с конца прошлого года. Первый электронный аукцион на повышение (шаг составлял 5 % от начальной цены) был назначен на 20 ноября. Однако, торги по всем пяти лотам были признаны несостоявшимися: не было подано ни одной заявки на участие. Объявили повторный открытый аукцион. К 30 декабря прошлого года, когда он должен был состояться, стоимость лотов снизилась на 10 процентов. Так, первый лот предлагали уже за 847 114 410,07 рублей и т.д. И вновь никакого интереса. В феврале этого года перешли к публичному предложению. Каждые три рабочих дня цена снижалась на 5 процентов. Минимальная цена продажи устанавливается в размере 50% от начальной цены. Однако, даже когда к 13 апреля цены уронили вполовину, желающих сделать приобретение не нашлось.

К слову, оговорено, что тот или иной лот в любой момент может быть снят с торгов. Но пока этим правом не воспользовались. Так как торги не состоялись, кредиторы пришли к выводу, что для дальнейшей реализации имущества необходимо снижение цены.

В пресс-службе ВТБ «Реальному времени» сообщили, что «продажа имущества АО «Интерскол-Алабуга» осуществляется в соответствии с процедурой, предусмотренной законодательством о банкротстве РФ».

«Снижение продажной цены в случае отсутствия предложений по покупке по ранее предложенной цене и возможность снятия лота в любое время — стандартные условия, применяемые на публичных торгах», — говорится в ответе банка. К слову, до сих пор не удалось продать и имущество, находящееся в залоге у ООО «СБК Геофизика». Причина та же: нет желающих. Объявлены новые: теперь уже публичное предложение в форме конкурса.

Болоцкий полагает, что «при такой комфортной цене» хотя бы сам завод, входящий в первый лот, удастся продать. Фото tatarstan.ru

Каждые два дня будет дешеветь на пять процентов

Алексей Болоцкий пояснил «Реальному времени», что предыдущие торги проходили в соответствии с порядком продажи завода «Интерскол-Алабуга», который был утвержден изначально. В самый первый лот по словам управляющего включено имущество, заложенное банку ВТБ (хотя не только), а во второй и последующие — полностью свободное от обременений. «Конкурсник» напомнил, что условия продажи залогового имущества определяются залоговым кредитором. Если же оно свободно от обременений, то собранием кредиторов. «В данном случае это комитет, в который входят те же самые залоговые кредиторы». Поэтому «фактически порядок продажи завода «Интерскол-Алабуга» предложен правопреемниками банка Москвы и Сбербанка», — говорит он.

На первые торги имущество было выставлено по рыночной цене согласно отчету об оценке. На вторые — уже минус 10% от нее: «Так регламентирует закон». Цены снизились максимально и снова ничего. Тогда, по словам управляющего, банк ВТБ и внес изменение в порядок продажи, которое «фактически говорит о том, что раз уж цена снизилась наполовину и никто не купил, то надо снижать дальше». И лоты продолжат дешеветь: на 5 % через каждые два дня «Предполагаемое снижение в итоге может составить 80 и более процентов от начальной цены», — отмечает управляющий.

К примеру, лот №1, чья стоимость и так достигла 423 557 205 рублей, может упасть в цене минимум до 260 000 000 рублей. Болоцкий полагает, что «при такой комфортной цене» хотя бы сам завод, входящий в первый лот, удастся продать. По крайней мере, «интересанты есть»: в ОЭЗ «Алабуга» приезжали 4-5 делегаций российских компаний. Называть он их не стал, сославшись на то, что этой информацией в большей степени располагает организатор торгов. Однако, по мнению собеседника «Реального времени», и тот вряд ли озвучит конкретику в связи с тем, что «это может помешать предстоящей сделке».