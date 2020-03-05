«Трамвай по Баумана не пустим!» — каким быть центру Казани?
В городе обсудили основные направления концепции развития исторического центра
Авторы концепции развития исторического центра Казани вышли на финишную прямую и рассказали сегодня в исполкоме об основных направлениях работы. Проект был инициирован еще в 2018 году лично президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, а в рабочую группу вошли главный архитектор столицы Ильсияр Тухватуллина, помощник президента РТ Олеся Балтусова и ряд экспертов в сфере градостроительства. Судя по всему, разработчики концепции, которых внимательно выслушал корреспондент «Реального времени», видят центр города с большим количеством пешеходных зон, доступным жильем, локальными маршрутами общественного транспорта и новыми точками городской активности. Подробности — в нашем материале.
Понятные для всех правила
— Сейчас мы имеем очень сложные требования и к проектной документации, к ее согласованию, а также ряд других проблемных вопросов. Все это притормаживает развитие центра города, поэтому сейчас мы ищем пути того, каким образом облегчить всю работу и оживить центр города, сохранив специфику и эксклюзивность среды. В связи с этим возникла идея разработки концепции устойчивого развития. Я надеюсь, что итогом ее разработки будут достаточно понятные для всех правила того, каким образом мы будем работать в центре города, — открыла заседание Ильсияр Тухватуллина.
Отметим, что сейчас разработка концепции находится на финальном этапе. Впереди, по словам Олеси Балтусовой, еще «три-четыре месяца работы», и уже летом горожане, наконец, смогут ознакомиться с итоговым вариантом документа. При этом видимая трансформация центра города произойдет не раньше, чем через несколько лет.
— Основная территория, над которой мы работали в рамках создания концепции, — это историческое ядро города, начиная от кремля и по дуге улицы Вишневского. То есть все, что от улицы Вишневского в сторону центра. Плюс Адмиралтейская слобода, Пороховая слобода в районе улицы Гладилова, — пояснил казанский архитектор Олег Маклаков. — Это те массивы застройки, которые были сформированы как город на конец XIX — начало XX века. Общая площадь составляет порядка 23 квадратных км, что в масштабах города составляет 4—5% всей его территории.
Прыжок в прошлое
После одобрения и внедрения концепции центр города будет лучше обеспечен общественным транспортом, плюс будет сделан акцент на пешеходном, а не на автомобильном движении. По словам Олега Маклакова, в целом система общественного транспорта в Казани развивается достаточно хорошо, однако анализ, проведенный рабочей группой, выявил «очень большую неравномерность».
— Наше предложение в том, чтобы создать сеть локальных маршрутов, внутреннюю альтернативную систему общественного транспорта. В ее основе мы предлагаем использовать историческую схему маршрутов движения трамвая, которая как раз была соразмерна исторической плотной среде. Если это еще посадить на систему единого расписания и единого билета, чтобы пересадки были бесплатными, то это позволит выйти на новый уровень, — выступил казанский архитектор.
Участники заседания поинтересовались у спикера: а не стоит ли нам вообще взять и «совершить прыжок в прошлое», вернув схемы, работавшие, к примеру, в советское время.
— Да, наши предложения очень часто основаны или на дореволюционной схеме движения, или на каких-то советских маршрутах, но развитие должно идти по спирали. Нужно к тем достижениям, которые существуют последние 20 лет, добавить полезное из прошлого и попытаться приспособить его к современной системе, — ответил Маклаков. — Вообще, в городе зачастую решались локальные, сиюминутные задачи. К примеру, была задача сделать «парадной» улицу Баумана — то есть ресурсы были брошены на локальную задачу в ущерб чему-то целому. Мы же говорим о том, что этот этап прошел. Мы уже всем показали, что у нас все круто, и сейчас нужно заняться собой, заняться обустройством своего жилища.
Предвосхищая вопросы журналистов, руководитель пресс-службы городской администрации Владимир Казанцев поспешно добавил: «В следующем году трамвай по Баумана не пустим!»
— Также уточню, что речь в концепции идет не о создании новых пешеходных улиц — это тенденция прошлого, — продолжил Олег Маклаков. — Здесь речь об удобном соседстве всех видов транспорта. Все должно проектироваться в пользу человека, нежели в пользу автомобилей. При этом не надо запрещать движение автомобилей, нужно просто делать его менее удобным в пользу пешеходов.
Новые точки городской активности
Помимо этого, после одобрения концепции будет решена проблема управления застройкой в историческом центре, в частности, будут внесены изменения в правовые документы. Планируется облегчить порядок согласования проектов.
— В рамках концепции развития исторического центра регулирование будет разной степени жесткости в зависимости от зонирования. Малиновая и оранжевая зоны — место локализации исторических пространственных типов (улицы Карла Маркса, Большая Красная, Горького, Баумана, Профсоюзная, Островского, Тукая, Московская, Старо-Татарская слобода). Там присутствует историческая застройка, и на этой территории есть научные, исторические обоснования, чтобы предъявлять требования к застройке. Самые жесткие требования будут в малиновой зоне, в более модернизированной — оранжевой — чуть слабее. Речь, отмечу, идет о рядовой застройке. Дело в том, что внимание ко всем объектам в плане системы согласования сейчас равномерно — это неудобно и для комиссии, и для застройщика. Новая система ускорит процесс, — рассказал казанский архитектор.
Вместе с тем в центре будут сформированы новые точки городской активности: культурный центр «Забулачье», деловой район «Закабанье». Помимо этого, планируется возвращение функции транспортного узла вокзалу, выход к Волге и возвращение функциональной активности Гостиному двору.
Не только элитное жилье, но и доступное
Также, по словам Олега Маклакова, концепция предполагает насыщение жизнью исторической части Казани.
— Еще одно предложение — более гибкая система регламентации видов деятельности для того, чтобы стимулировать вхождение жилья в исторический центр, дабы там росло число постоянных жителей. Речь в том числе о создании ряда преференций, чтобы в центре было не только элитное жилье, но и более доступное. Должен быть поднят вопрос арендного жилья в том числе, — заявил эксперт.
Спикер пояснил, что такое жилье будет интересно тому классу жителей, который «раньше был представлен доходными домами», — студентам, молодым специалистам, в общем, людям, «которые двигаются по жизни налегке».
— Им интересно находиться в таких культурных и исторических центрах, а к жилью у них абсолютно минимальные требования — по сути, им нужен только угол, а дальше им нужен сам город и его историческая часть. Такой формат жилья у нас сейчас закрыт в силу того, что нормы проектирования больше заточены на освоение периферийных территорий и связаны с советскими нормативами. Отрегулировав эти нормы, мы сможем дать застройщикам возможность занять больше территории и меньше объема пространства. Можно сделать мелкие квартиры. При этом дешевого жилья в центре не будет, а доступное — может быть, — резюмировал эксперт.
комментарии