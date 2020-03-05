«Трамвай по Баумана не пустим!» — каким быть центру Казани?

В городе обсудили основные направления концепции развития исторического центра

Фото: Максим Платонов

Авторы концепции развития исторического центра Казани вышли на финишную прямую и рассказали сегодня в исполкоме об основных направлениях работы. Проект был инициирован еще в 2018 году лично президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, а в рабочую группу вошли главный архитектор столицы Ильсияр Тухватуллина, помощник президента РТ Олеся Балтусова и ряд экспертов в сфере градостроительства. Судя по всему, разработчики концепции, которых внимательно выслушал корреспондент «Реального времени», видят центр города с большим количеством пешеходных зон, доступным жильем, локальными маршрутами общественного транспорта и новыми точками городской активности. Подробности — в нашем материале.



Понятные для всех правила

— Сейчас мы имеем очень сложные требования и к проектной документации, к ее согласованию, а также ряд других проблемных вопросов. Все это притормаживает развитие центра города, поэтому сейчас мы ищем пути того, каким образом облегчить всю работу и оживить центр города, сохранив специфику и эксклюзивность среды. В связи с этим возникла идея разработки концепции устойчивого развития. Я надеюсь, что итогом ее разработки будут достаточно понятные для всех правила того, каким образом мы будем работать в центре города, — открыла заседание Ильсияр Тухватуллина.



Отметим, что сейчас разработка концепции находится на финальном этапе. Впереди, по словам Олеси Балтусовой, еще «три-четыре месяца работы», и уже летом горожане, наконец, смогут ознакомиться с итоговым вариантом документа. При этом видимая трансформация центра города произойдет не раньше, чем через несколько лет.

«Я надеюсь, что итогом разработки концепции устойчивого развития будут достаточно понятные для всех правила того, каким образом мы будем работать в центре города», — открыла заседание Ильсияр Тухватуллина. Фото Рината Назметдинова

— Основная территория, над которой мы работали в рамках создания концепции, — это историческое ядро города, начиная от кремля и по дуге улицы Вишневского. То есть все, что от улицы Вишневского в сторону центра. Плюс Адмиралтейская слобода, Пороховая слобода в районе улицы Гладилова, — пояснил казанский архитектор Олег Маклаков. — Это те массивы застройки, которые были сформированы как город на конец XIX — начало XX века. Общая площадь составляет порядка 23 квадратных км, что в масштабах города составляет 4—5% всей его территории.

Прыжок в прошлое

После одобрения и внедрения концепции центр города будет лучше обеспечен общественным транспортом, плюс будет сделан акцент на пешеходном, а не на автомобильном движении. По словам Олега Маклакова, в целом система общественного транспорта в Казани развивается достаточно хорошо, однако анализ, проведенный рабочей группой, выявил «очень большую неравномерность».

— Наше предложение в том, чтобы создать сеть локальных маршрутов, внутреннюю альтернативную систему общественного транспорта. В ее основе мы предлагаем использовать историческую схему маршрутов движения трамвая, которая как раз была соразмерна исторической плотной среде. Если это еще посадить на систему единого расписания и единого билета, чтобы пересадки были бесплатными, то это позволит выйти на новый уровень, — выступил казанский архитектор.

«Все должно проектироваться в пользу человека, нежели в пользу автомобилей. При этом не надо запрещать движение автомобилей, нужно просто делать его менее удобным в пользу пешеходов», — считает Олег Маклаков. Фото kzn.ru

Участники заседания поинтересовались у спикера: а не стоит ли нам вообще взять и «совершить прыжок в прошлое», вернув схемы, работавшие, к примеру, в советское время.

— Да, наши предложения очень часто основаны или на дореволюционной схеме движения, или на каких-то советских маршрутах, но развитие должно идти по спирали. Нужно к тем достижениям, которые существуют последние 20 лет, добавить полезное из прошлого и попытаться приспособить его к современной системе, — ответил Маклаков. — Вообще, в городе зачастую решались локальные, сиюминутные задачи. К примеру, была задача сделать «парадной» улицу Баумана — то есть ресурсы были брошены на локальную задачу в ущерб чему-то целому. Мы же говорим о том, что этот этап прошел. Мы уже всем показали, что у нас все круто, и сейчас нужно заняться собой, заняться обустройством своего жилища.

Предвосхищая вопросы журналистов, руководитель пресс-службы городской администрации Владимир Казанцев поспешно добавил: «В следующем году трамвай по Баумана не пустим!»

— Также уточню, что речь в концепции идет не о создании новых пешеходных улиц — это тенденция прошлого, — продолжил Олег Маклаков. — Здесь речь об удобном соседстве всех видов транспорта. Все должно проектироваться в пользу человека, нежели в пользу автомобилей. При этом не надо запрещать движение автомобилей, нужно просто делать его менее удобным в пользу пешеходов.

Новые точки городской активности

Помимо этого, после одобрения концепции будет решена проблема управления застройкой в историческом центре, в частности, будут внесены изменения в правовые документы. Планируется облегчить порядок согласования проектов.



— В рамках концепции развития исторического центра регулирование будет разной степени жесткости в зависимости от зонирования. Малиновая и оранжевая зоны — место локализации исторических пространственных типов (улицы Карла Маркса, Большая Красная, Горького, Баумана, Профсоюзная, Островского, Тукая, Московская, Старо-Татарская слобода). Там присутствует историческая застройка, и на этой территории есть научные, исторические обоснования, чтобы предъявлять требования к застройке. Самые жесткие требования будут в малиновой зоне, в более модернизированной — оранжевой — чуть слабее. Речь, отмечу, идет о рядовой застройке. Дело в том, что внимание ко всем объектам в плане системы согласования сейчас равномерно — это неудобно и для комиссии, и для застройщика. Новая система ускорит процесс, — рассказал казанский архитектор.

Вместе с тем в центре будут сформированы новые точки городской активности: культурный центр «Забулачье», деловой район «Закабанье». Помимо этого, планируется возвращение функции транспортного узла вокзалу, выход к Волге и возвращение функциональной активности Гостиному двору.

Не только элитное жилье, но и доступное

Также, по словам Олега Маклакова, концепция предполагает насыщение жизнью исторической части Казани.

— Еще одно предложение — более гибкая система регламентации видов деятельности для того, чтобы стимулировать вхождение жилья в исторический центр, дабы там росло число постоянных жителей. Речь в том числе о создании ряда преференций, чтобы в центре было не только элитное жилье, но и более доступное. Должен быть поднят вопрос арендного жилья в том числе, — заявил эксперт.

Спикер пояснил, что такое жилье будет интересно тому классу жителей, который «раньше был представлен доходными домами», — студентам, молодым специалистам, в общем, людям, «которые двигаются по жизни налегке».

— Им интересно находиться в таких культурных и исторических центрах, а к жилью у них абсолютно минимальные требования — по сути, им нужен только угол, а дальше им нужен сам город и его историческая часть. Такой формат жилья у нас сейчас закрыт в силу того, что нормы проектирования больше заточены на освоение периферийных территорий и связаны с советскими нормативами. Отрегулировав эти нормы, мы сможем дать застройщикам возможность занять больше территории и меньше объема пространства. Можно сделать мелкие квартиры. При этом дешевого жилья в центре не будет, а доступное — может быть, — резюмировал эксперт.