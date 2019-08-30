Минниханов и Комаров сегодня откроют бюст Копылову и посетят автомотошоу Kazan City Racing

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов вместе с полпредом президента РФ в ПФО Игорем Комаровым откроют бюст генерального директора КАПО имени Горбунова Виталия Копылова в Авиастроительном районе. Также они посетят основные площадки празднования Дня республики и города.

Утром пройдет республиканское совещание, на котором обсудят реализацию программ по капремонту жилья. Далее, совместно с полпредом в ПФО Игорем Комаровым, который прибыл в Казань накануне вечером, Минниханов примет участие в открытии бюста авиастроителю Копылову, передает пресс-служба президента.

Кроме того, Рустам Минниханов и Игорь Комаров посетят автомотошоу Kazan City Racing, конноспортивные соревнования и фестиваль современной татарской музыки TAT CULT FEST.

В завершении дня они примут участие в церемоний вручения Национальной детской премии «Главные герои — 2019».



Ранее «Реальное время» публиковало подробную программу празднования Дня республики и города.

