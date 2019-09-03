Дмитрий Медведев: «Без усилий руководства Татарстана, вообще всех жителей, праздника не получилось бы»

Российский премьер поблагодарил президента РТ и всю республику за успехи в проведении WorldSkills и реализации нацпроекта «Образование»

В День знаний в рамках нацпроекта в Татарстане открыли пять школ и два учебных корпуса на 5 700 мест — доложил президент республики Рустам Минниханов главе правительства Дмитрию Медведеву в ходе видеоконференции. Российский премьер привел общие данные о реализации нацпроекта и федеральных программ, в ходе которых в стране возводят новые учреждения образования. Подробнее — в материале «Реального времени».

В прошлом году школьников стало на 1 миллион больше

Сразу после осмотра колледжа в Красногорске Дмитрий Медведев на базе нового учреждения провел видеоконференцию по развитию системы дошкольных и школьных объектов образования. В ней приняли участие 30 руководителей субъектов РФ.

— В рамках нацпроекта была развернута масштабная стройка, чтобы у каждого ребенка в нашей стране была возможность учиться в нормальной современной школе, желательно в одну смену, тем более что за прошлый год число школьников выросло почти на 1 миллион человек, — подчеркнул премьер-министр России.

В этом году в России почти 2 миллиона детей впервые сели за парты. Как сообщил Дмитрий Медведев, «на создание новых мест, приведение школ в порядок, ликвидацию третьей смены (потому что она наиболее неблагополучная с точки зрения образования) на строительство школ в сельской местности в бюджете с 2016 по 2021 год на основе софинансирования для регионов предусмотрены значительные средства, до 200 млрд рублей. За счет них появилось уже свыше 155 тысяч новых мест». Достаточно много регионов решают этот вопрос, не прибегая к федеральному финансированию, а задействуют собственные ресурсы, хорошо понимая, что образование — это будущее региона и страны.

По словам премьер-министра, к началу учебного года открыли двери более 170 новых учебных заведений России. Из них 58 построено с привлечением федерального финансирования. До конца года введут в эксплуатацию еще более 200 объектов, 67 из них также возводятся при государственном участии.

Дмитрий Медведев провел видеоконференцию по развитию системы дошкольных и школьных объектов образования сразу после осмотра колледжа в Красногорске. Фото government.ru

— Темпы хорошие, их нужно придерживаться, — считает Дмитрий Медведев. — Современное удобное здание школы прямо влияет на желание ребенка приходить туда учиться, но также важна, конечно, интересная школьная программа... В некоторых школах вводят новые обязательные предметы, например, шахматы в начальных классах. Даже в селах появляются классы с высокотехнологичным оборудованием: интерактивными панелями, 3D-принтерами. К концу 2024 года таких точек роста должно стать 16 тысяч. В новом учебном году такие центры открылись в 200 тысячах сельских школ.

«За последние годы в стране проделали большую работу на всех уровнях власти, чтобы разобраться с очередями в детсадах для детей от 3 до 7 лет», — отметил председатель правительства РФ.

Создали более 1 миллиона мест. В 75 регионах эта проблему полностью решили и перешли к проекту доступности ясельных групп. До конца 2021 года на создание 235 тысяч дополнительных мест для детей до 3 лет выделят 157,5 млрд рублей. Сейчас уже открыли около 20 тысяч ясельных мест.

— Для сравнения. С 2013 по 2015 годы на создание мест для детей от 3 до 7 лет направили до 130 млрд рублей... Сейчас речь идет о более узком сегменте начального образования. Поэтому деньги нужно расходовать максимально эффективно, — напомнил Дмитрий Медведев.

Рустам Минниханов общался с премьер-министром, находясь во дворе открывшегося в Казани многопрофильного лицея №186 «Перспектива». Фото tatarstan.ru

За несколько лет — десятки тысяч мест в школах и садах

Рустам Минниханов первым из руководителей регионов отчитался о деятельности в сфере строительства образовательных учреждений. Только за один день, 2 сентября, в Татарстане открыли сразу пять школ: две школы в Казани, в Набережных Челнах, Нижнекамске, Иннополисе.

Президент республики общался с премьер-министром, находясь во дворе открывшегося в Казани многопрофильного лицея №186 «Перспектива». Эта современная школа с двумя бассейнами, двумя спортзалами, футбольным полем, теннисным кортом и хоккейной коробкой рассчитана на 1 224 ученика. Средний возраст педагогов — 32 года. Здание возвели в рамках нацпроекта «Образование» в районе «Солнечный город», где много новостроек. Предполагается, что в скором времени рядом вырастет еще одна школа, вместе с «Перспективой» она составит единый образовательный комплекс.

— Сегодня в эту школу пришли 317 первоклассников. Здесь открыли 11 первых классов. К началу нового учебного года сдали пять школ и два крупных пристроя на 5 700 мест... Кроме того, ввели в эксплуатацию 17 новых детских садов на 3 330 мест. В рамках государственных задач до конца года откроем еще 2 300 мест в 10 дошкольных учреждениях с ясельными группами. По республиканским программам в 147 образовательных учреждениях осуществили капитальный ремонт. Система образования республики к учебному году готова, — сообщил глава Татарстана.

«По республиканским программам в 147 образовательных учреждениях осуществили капитальный ремонт. Система образования республики к учебному году готова», — сообщил глава Татарстана. Фото tatarstan.ru

С 2010 по 2018 годы, в том числе в рамках реализации государственных программ, в Татарстане построили 54 школы на 22 тысячи мест. Стоимость строительства объектов составила 17,31 млрд рублей. Строительство 10 школ (5,5 тысячи мест) в 2018 году профинансировали на 4,65 млрд рублей. До конца 2019 года в Татарстане введут в эксплуатацию еще две школы на 1 650 мест. В следующем сезоне откроют восемь новых школ в Альметьевске, Казани, Пестречинском районе, Чистополе и Елабуге.

Стоимость строительства 209 детских садов на 31 тысячу мест составила с 2010 по 2018 годы 17,59 млрд рублей. В 2018 году на возведение 10 дошкольных объектов (1,5 тысячи мест) затратили 1,2 млрд рублей. Предполагается, что в общей сложности в 2019 году будет открыто более 6 тысяч мест в 30 новых детсадах.

Коллеги из других регионов не отстают

Дмитрий Медведев высоко оценил проделанную в Татарстане работу в части организации WorldSkills:

— Я вас тоже должен поблагодарить, потому что без тех усилий, которые предпринимало руководство Республики Татарстан, вообще все жители Татарстана, конечно, такого праздника не получилось бы. Он прошел на высочайшем уровне. Еще раз вас с этим поздравляю. Это действительно было очень важное событие в жизни нашей страны, в развитии среднего специального образования, появлении новых квалификаций. Все очень хорошо получилось, — заявил Медведев.

Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что республике 58 тысяч первоклассников. В Уфе открыли полилингвальную школу на 1000 мест. Фото glavarb.ru

Глава российского правительства удивился, если в школе 11 классов, то получается кто-то из детей будет учиться в 1«Л»? Но, как оказалось, это не предел. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рассказал, что в Череповце построили самую большую школу в регионе на 1 500 мест, современную, цифровую. Там в 13 первых классов пошли 400 детей. В регионе открывают детские сады и кванториумы — учреждения дополнительного образования.

Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что республике 58 тысяч первоклассников. В Уфе открыли полилингвальную школу на 1000 мест. В всего в 2019 году республика запустила 21 школу и 21 детский сад. «Никогда такого не было», — заметил руководитель республики.

Поздравляя глав субъектов РФ с началом учебного года, председатель правительства отметил хорошие темпы строительства:

— Вы называете цифры, и сердце радуется. И это происходит благодаря нацпроекту. Практически во всех регионах вводят новые школы и детсады. Этот курс мы проложим, чтобы образование в нашей стране развивалось.