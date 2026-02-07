Рустам Минниханов: «Раньше благодарили уже за то, что вы в белом халате появились, сегодня этого недостаточно»

7% почти здоровых татарстанцев, недокомплект врачей на 56% и региональная битва за лучших врачей: главное из итоговой коллегии Минздрава Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

Рост заболеваемости раком, острая нехватка врачей и планы по финансированию татарстанской медицины стали основными темами на итоговой коллегии Минздрава республики. Министр Альмир Абашев сообщил, что будет модернизирована амбулаторная служба Республиканского онкодиспансера, а раис Татарстана Рустам Минниханов — о том, что принято решение о начале проектирования новых объектов республиканского онкологического диспансера. Подробности с заседания — в репортаже «Реального времени».

Поликлиническая служба РКОД перегружена

В Минздраве Татарстана разработан план модернизации амбулаторной службы онкодиспансера. Об этом сообщил вчера на итоговой коллегии глава ведомства Альмир Абашев и попросил раиса республики Рустама Минниханова дать поручения о начале проектирования консультативно-диагностической поликлиники онкодиспансера повышенной мощности.

В Минздраве Татарстана разработан план модернизации амбулаторной службы онкодиспансера, сообщил на итоговой коллегии глава ведомства Альмир Абашев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он отметил, что благодаря профилактической работе растет доля случаев онкозаболеваний, диагностированных на ранних стадиях:

— На современном этапе в ходе диспансеризации выявляется каждый четвертый случай колоректального рака, при этом более 76% из них обнаруживается на первой или второй стадии. Достичь этого удалось за счет масштабного обновления эндоскопического оборудования в рамках вышеупомянутой республиканской программы модернизации.

Абашев привел цифры, свидетельствующие о росте заболеваемости раком в Татарстане за последние 7 лет (на 100 тыс. населения):

2019-й — 423,2

2023-й — 453,9

2024-й — 486,6

2025-й — 498,4

Министр указал, что контролю за состоянием пациентов и своевременному выявлению возможных рецидивов препятствует системное ограничение — перегруженность поликлинической службы онкодиспансера. Реальное время / realnoevremya.ru

Министр указал, что долгосрочная стратегия борьбы с раком требует бесперебойной работы по контролю за состоянием пациентов и своевременному выявлению возможных рецидивов, которым препятствует системное ограничение — перегруженность поликлинической службы онкодиспансера. Проектная мощность построенной в 1973 году поликлиники РКОД всего 618 посещений в сутки, тогда как сейчас она принимает почти вдвое больше пациентов — 1100.

В результате, сообщил Абашев, в 2025 году оказался на 22% не выполнен план диспансерных приемов.

Решить эту проблему предполагается, передав в 2026 году часть диспансерных пациентов в первичные онкокабинеты и центры амбулаторной онкологической помощи. В целом же, по данным Минздрава, республиканскому онкодиспансеру нужна новая поликлиника на 1 500 посещений в день.

Практически здоровы всего 7% татарстанцев

Альмир Абашев доложил о полученных в 2025 году результатах внешнего аудита состояния республиканского здравоохранения (проведен силами Центрального научно-исследовательского института организации здравоохранения Минздрава России). Абашев отметил, что проверяющие указали на недопустимо высокий уровень «ручного» формирования отчетности (и это несмотря на то, что сегодня значительная часть времени приема у врачей уходит на заполнение компьютерных баз данных о пациенте).

Также министр сообщил, что на сегодня распространенность всех заболеваний в республике составляет 182 тысячи случаев на 100 тысяч населения, что на 3% превышает средний показатель по Российской Федерации.

— Мы не довыполнили на 8% объем профилактических мероприятий, — сказал он, объяснив это тем, что выросла выявляемость заболеваний. — В 2025 году впервые выявлено 126 тысяч новых заболеваний, 85% случаев взяты на диспансерное наблюдение.

А еще Абашев отметил, что в Татарстане довольно мало практически здоровых людей — всего 7% из тех, что были охвачены диспансерными осмотрами. Вместе с тем у каждого десятого были выявлены риски развития того или иного хронического заболевания.

Абашев отметил, что в Татарстане довольно мало практически здоровых людей — всего 7% из тех, что были охвачены диспансерными осмотрами. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом особой проблемой оказалось здоровье сельчан, для которых характерно позднее обращение за медицинской помощью, чаще на стадиях декомпенсации или остром манифесте заболевания.

— Расширение объемов профилактических мероприятий является современным вектором развития медицины, и нам следует предусмотреть трансформацию внутренних пространств поликлиник, изменение штатного расписания и принципов коммуникации с населением, — сказал министр.

Что делать, если недокомлект врачей — 56%

— Уважаемые коллеги, все-таки главным ресурсом, который определяет качество оказания медицинской помощи, остаются наши кадры, — назвал еще одну болевую точку отрасли Альмир Абашев. — Сегодня в Республике Татарстан обеспеченность населения врачами ниже российского уровня на 8% и составляет 35 на каждые 10 тысяч населения.

Сегодня в Республике Татарстан обеспеченность населения врачами ниже российского уровня на 8% и составляет 35 на каждые 10 тысяч населения, сообщил Альмир Абашев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Министр привел показатели укомплектованности врачами. В районах «передовиках» она превышает 90%:

Высокогорский — 93,1%;

Пестречинский — 93,1%;

Балтасинский — 92,6%;

Верхнеуслонский — 91,5%.

А в отстающих — не дотягивает и до 50%:

Лениногорский — 43,8%;

Бугульминский — 46,7%;

Чистопольский — 46,8%;

Заинский — 47,2%;

Алькеевский — 48,4%.

Он отметил, что по поручению раиса республики Рустама Минниханова, ситуация была изучена на специальной комиссии, где руководители медицинских организаций и представители районных администраций обсудили меры поддержки кадрового потенциала и существующие проблемы на местах. Анализ показал, что распределение кадров по территории республики очень неравномерно, и наиболее депрессивными являются муниципальные образования, которые в последние годы не участвовали в программах модернизации инфраструктуры, и где не реализовались программы «Земский врач» и «Земский фельдшер», а специальные социальные выплаты были ниже, чем в других районах.

Укомплектованность медучреждений врачами только в нескольких районах «передовиках» превышает 90%. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— В группу наиболее проблемных вошли населенные пункты с численностью населения от 50 до 500 тысяч, — сообщил министр. — При том, что укомплектованность врачами в Республике Татарстан в целом составляет 71,7%, показатель ниже 50% регистрируется в городах Лениногорске, Бугульме, Чистополе и Заинске. Существенным фактором, влияющим на приток кадров в малых городах, является ограниченный объем социально-жилищного строительства, отсутствие участия молодых специалистов в программах социальной ипотеки, а также скудный рынок найма и приобретения вторичного жилья.

Приведи коллегу и получи 50 тысяч

Дисбаланс наблюдается и по врачам различных специальностей, отметил Абашев. Наиболее дефицитными являются врачи первичного звена — участковые терапевты, педиатры, врачи общей практики и акушеры-гинекологи женских консультаций. Например, в Лениногорске, который находится в наиболее критической ситуации, на одного врача-терапевта в поликлинике приходится нагрузка трех участков. Имеется дефицит узких специалистов — анестезиологов, реаниматологов, неонатологов, акушеров-гинекологов родильных домов первого и второго уровня.

— Именно здесь нам нужно включить механизм стимулирования для привлечения врачей из иных регионов, а также планомерно готовить докторов по целевому обучению, — подчеркнул министр. — Средний размер начислений по оплате труда Республики Татарстан по врачебному составу на конец 2025 года оказался существенно выше по сравнению с другими территориями Приволжского федерального округа. Например, он в полтора раза выше, чем в Республике Мордовия или Саратовской области. Несмотря на это, мы не отмечаем интенсивного притока кадров в медицинские организации наших городов и районов.

Наиболее дефицитными являются врачи первичного звена — участковые терапевты, педиатры, врачи общей практики и акушеры-гинекологи женских консультаций. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Вместе с тем, сказал он, имеются и положительные примеры, когда руководители медицинских организаций и районной администрации изыскивают возможности стимулов в виде выплат на компенсацию коммунальных услуг, компенсацию найма жилья, привлечения благотворителей и средств муниципального бюджета на формирование жилищного фонда, предоставляемого в виде служебных квартир для вновь привлеченных медицинских работников. Глава Ютазинской ЦРБ, например, успешно «вербует» специалистов в соседних регионах, выбирая их по отзывам пациентов и предлагая более выгодные условия работы. В 2025 году он «привел» четырех участковых врачей-терапевтов, и процент укомплектованности кадрами в Ютазинской ЦРБ стал самым большим на Юго-Востоке республики.

Абашев также в качестве положительного примера привел программу «Приведи коллегу», которая работает в Бавлинской ЦРБ, где врачи-«агитаторы» получают бонус в размере 50 тысяч рублей за удачно сделанное приглашение. В Мензелинском районе больница и районная администрация совместно сопровождают врачей, прибывших из ближнего зарубежья, и работают в тесном контакте с миграционными и иными государственными службами, способствуя врачам в получении разрешения на проживание и работу в России.

«Там живут ваши люди, уважаемые главы!»

Черту под докладом Альмира Абашева подвел раис Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что в республике продолжается реализация начатых в прошлом нацпроектов, целью которых являются поддержка семьи, продолжительная активная жизнь, рост производительности труда. Сообщил, что на эти цели в 2026 году будет направлено 1,8 млрд рублей, а по республиканской программе планируется капремонт и модернизация 111 объектов здравоохранения на общую сумму 9,5 млрд рублей.

— Принято решение о начале проектирования объектов республиканского онкологического диспансера, — сказал Минниханов, — Но самая главная проблема сейчас не материально-техническая, сегодня самое главное — решение кадрового вопроса.

«Там живут ваши люди, уважаемые главы! Если вы эту работу под свой контроль не возьмете, никаких кадров у вас там не будет». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он сообщил о поручении правительству республики разработать программу, предусматривающую гранты и субсидии для конкретных специалистов и обратился к главам муниципалитетов, чтобы они на своем уровне не относились к проблеме «факультативно» и решали в первую очередь жилищные вопросы медиков.

— И самое главное, надо врачей не перетягивать друг у друга, а завозить специалистов из-за пределов, — указал раис. — Надо решать вопросы с садиком, со школой для тех семей, которые приезжают. Я спросил, какие муниципалитеты у нас этим не занимаются — это Апастовский, Муслюмовский, Менделевский, Рыбно-Слободский, Черемшанский, Ютазинский. Вот здесь вообще нет программы и вообще системной работы в этом направлении нет! Я обращаюсь и к министерству, и к главам муниципалитетов: это наша общая задача! Там живут ваши люди, уважаемые главы! Если вы эту работу под свой контроль не возьмете, никаких кадров у вас там не будет. Поэтому задача — обеспечить жильем. Вы должны их закрепить вместе с главными врачами.

Глава республики также остановился на теме демографии — сообщил, что поручил провести анализ ситуации, чтобы рассмотреть его результаты на заседании правительства.

Рустам Минниханов отметил, что объем жалоб населения на качество и доступность медпомощи растет:

— Ожидания у людей совершенно другие! Если раньше благодарили уже за то, что вы в белом халате появились, сегодня этого недостаточно. Сегодня вы должны работать качественно, внимательно! Есть жалобы на запись на прием, на качество предоставленных медицинских услуг. Есть вопросы по лекарственному обеспечению. Надо повышать уровень качества работы наших медицинских учреждений!





