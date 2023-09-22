Абрамченко поддержала предложения Минниханова по наделению лесхозов правом заготовки и переработки древесины

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вице-премьер России Виктория Абрамченко поддержала предложения раиса Татарстана Рустама Минниханова по наделению лесхозов правом заготовки и первичной переработки древесины. Соответствующий законопроект уже разработан и находится на рассмотрении — правительство страны готовит отзыв на него.

— Согласно законопроекту, региональные госучреждения, осуществляющие ведение лесного хозяйства, наделяются правом осуществлять заготовку древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений при соблюдении ряда условий, — сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Законопроект о наделении лесхозов правом заготовки и первичной переработки древесины также поддержан Министерством природы России и Рослесхозом.

На сегодняшний день госучреждения могут продавать на биржевых торгах древесину, заготовленную в результате лесохозяйственных мероприятий. В Татарстане в них участвуют все 30 госучреждений. За январь — июнь 2023 года они заготовили 102 тыс. кубометров древесины.

— Новый функционал позволит госучреждениям эффективно использовать древесину, которая предназначалась для бизнеса, но не была востребована. А благодаря дополнительному доходу с реализации лесничества смогут увеличить финансирование на охрану, защиту лесов от пожаров и лесовосстановление, — рассказал глава Рослесхоза Иван Советников.

Напомним, Виктория Абрамченко и Рустам Минниханов сегодня посещают Сабинский район Татарстана. Они ознакомились с работой деревообрабатывающего комбината по переработке низкосортной древесины и посетили открытый в 2012 году лесной селекционно-семеноводческий центр республики в поселке Лесхоз.



Виктория Абрамченко прибыла в Татарстан с рабочим визитом 21 сентября. Вместе с Рустамом Миннихановым, главой Минэкологии Татарстана Александром Шадриковым и другими официальными лицами она посетила биологические очистные сооружения и иловые поля Казани и ознакомилась с проводимыми там работами.



В столице Татарстана Виктория Абрамченко также посетила набережную озера Кабан и Самосыровский полигон. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина