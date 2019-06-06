В рамках празднования Дня химика работникам АО «ТАИФ-НК» присвоили почетные звания «Заслуженный химик РТ»

Фото: Ринат Назметдинов

В конце мая в Нижнекамске с размахом отметили профессиональный праздник — День работников химической и нефтехимической промышленности. По традиции на главном торжестве президент Республики Татарстан Рустам Минниханов вручил награды лучшим представителям данной отрасли. Среди награжденных — сотрудники АО «ТАИФ-НК». Подробнее — в материале.

Чествование лучших представителей химической и нефтехимической промышленности Республики Татарстан седьмой год проходит на сцене «Нефтехим Арена» Нижнекамска. Ежегодно в праздновании одной из самых значимых для представителей данной отрасли дат принимают участие несколько тысяч человек, приехавших в столицу нефтехимии со всего Татарстана, — руководители и работники предприятий химической отрасли, преподаватели, студенты вузов и школьники.

Церемония награждения работников, внесших весомый вклад в развитие нефтехимической промышленности, один из самых волнительных и ответственных моментов торжества. До ее начала ко всем представителям нефтехимии и нефтепереработки со сцены обратился президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, который отметил значимость данной отрасли и ее работников для всего Татарстана. Особые слова благодарности глава республики адресовал ветеранам химической промышленности.

— Уважаемые работники химической и нефтехимической промышленности, уважаемые ветераны! Разрешите поздравить вас с вашим профессиональным праздником, поблагодарить вас за труд и все, что вы делаете для республики и для нашей страны. И, конечно, пожелать, чтобы химическая и нефтехимическая отрасль развивалась, — сказал президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов отметил значимость отрасли нефтехимии и ее работников для всего Татарстана. Фото Рината Назметдинова

Чуть позже Рустам Минниханов вручил работникам нефтехимической отрасли государственные награды. Среди лучших — машинист технологических насосов нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК» Сергей Комаров и оператор технологических установок завода бензинов АО «ТАИФ-НК» Ришат Гайфуллин. За многолетний плодотворный труд в нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности работникам присвоено почетное звание «Заслуженный химик Республики Татарстан».

Нефтепереработка — дело всей жизни

Машинист технологических насосов нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК» Сергей Комаров в отрасли работает 40 лет. На предприятие он попал в 1978 году, будучи 18-летним юношей. Благодаря неподдельному интересу и упорству молодой работник прошел все ступени нелегкой, ответственной и в то же время, интересной профессии. Сегодня Сергей Комаров работает машинистом технологических насосов (компрессоров) пятого разряда цеха крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов.

«Он, наверное, не пропустил ни одного технологического новшества на нашем заводе», — говорят коллеги Сергея Комарова. И в этом они абсолютно правы. Сергей Петрович принимал активное участие в реконструкциях и технических перевооружениях взаимосвязанных цехов производства перегонки, крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов, участвовал в работах по реконструкции установки ЭЛОУ-АВТ-7, что позволило довести показатели производства до современных требований норм промышленной безопасности, внедрить автоматизированную систему управления технологических процессов, снизить энергопотребление за счет установки дополнительных теплообменников и реконструкции печей с повышением их коэффициента полезного действия, улучшить качество выпускаемой продукции, достичь максимального отбора светлых нефтепродуктов, а также повысить общую производительность установки.

— Залог успешной, безопасной и плодотворной деятельности — трудолюбие, ответственность, профессиональное развитие и преданность делу. Еще один из немаловажных факторов качественной и продуктивной работы, сплоченный коллектив и поддержка руководства всех уровней. Нефтепереработка, ее эффективность и отличные производственные показатели — это все-таки командная работа, — отмечает Сергей Комаров.

Машинист технологических насосов нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК» Сергей Комаров в отрасли работает 40 лет. Фото Рината Назметдинова

Отношение Сергея Петровича к труду и родному предприятию, его высокие моральные и деловые качества — пример для многих молодых работников. По сей день он передает им знания и опыт, обучает эффективным и безопасным методам работы.

Традиции наставничества

Мастерство и опыт молодому поколению на протяжении многих лет передает и оператор технологических установок завода бензинов АО «ТАИФ-НК» Ришат Гайфуллин. В нефтеперерабатывающей отрасли он тоже проработал не один десяток лет. В коллективе про него говорят — технически грамотный и дисциплинированный специалист, который знает в совершенстве назначение и работу оборудования, установок, технологию производства, программное компьютерное обеспечение по ведению технологического процесса. Его труд отмечен государственной наградой — по заслугам, считают коллеги по цеху. Ришат Ахматгалиевич участвовал в разработке рационализаторских предложений по снижению потребления тепловой энергии, что в последствии позволило сократить удельную расходную норму потребления пара установки каталитического крекинга по сравнению с аналогичным периодом работы. Также он принимал непосредственное участие в реконструкции установки каталитического крекинга завода бензинов, направленной на увеличение проектной мощности. Участвовал в строительно-монтажных и пусконаладочных работах по запуску в ноябре 2015 года в промышленное производство бензина экологического стандарта Eвро-5. Ришат Ахматгалиевич лично контролировал работу блока газофракционирования углеводородных фракций, проверял очистку получаемой продукции от серосодержащих соединений и многое другое.

— Очень радует, что мне доверяют молодых работников, только что устроившихся на предприятие. Я с уверенностью могу сказать, что, передавая опыт и знания на протяжении многих лет, я воспитал не одно поколение грамотных и профессионально подготовленных специалистов. В свое время наставники были и у меня, я до сих пор с особой теплотой вспоминаю моих учителей — производственников, которые сейчас уже находятся на заслуженном отдыхе, — говорит Ришат Гайфуллин.

Оператору технологических установок завода бензинов Ришату Гайфуллину присвоено почетное звание «Заслуженный химик Республики Татарстан». Фото Рината Назметдинова

Также без внимания в этот день не остался оператор технологических установок нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК» Валерий Спиридонов, который проработал только на одной установке 35 лет. Он тоже пришел на производство сразу после армии и за все эти годы ни разу не пожалел о выборе профессии. Работник компании стал лауреатом в номинации «Ветеран химической отрасли», за что был отмечен дипломом, сертификатом и памятной статуэткой.

— Я очень благодарен наставникам, которые меня учили всем производственным азам и постоянно поддерживали, когда я в 20 лет только пришел на завод. Ведь это очень важно, когда молодого работника вводят в уже сплоченный коллектив опытные люди, пользующиеся уважением в коллективе. Одним из моих учителей был старший оператор нефтеперерабатывающего завода Николай Павлович Гаврилов, который сейчас находится на заслуженном отдыхе, — говорит Валерий Спиридонов.

Генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Рушан Шамгунов поблагодарил работников за значительный вклад в развитие нефтехимической промышленности Республики Татарстан. Фото предоставлено ТАИФ-НК

— Я хочу поблагодарить Сергея Петровича Комарова, Ришата Ахматгалиевича Гайфуллина, Валерия Николаевича Спиридонова, за значительный вклад в развитие нефтехимической промышленности Республики Татарстан. Они являются примером для молодого поколения. Благодаря нашим работникам, которые получили свои заслуженные награды из рук президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова, можно с уверенностью сказать, что у компании ТАИФ-НК есть возможности для наращивания производственных мощностей и увеличения потенциала нефтегазового кластера промышленности для обеспечения долгосрочного экономического роста и социальной стабильности Республики Татарстан. С таким коллективом можно справиться с любыми поставленными задачами! — подытожил генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Рушан Шамгунов.



Интернет-газета «Реальное время»