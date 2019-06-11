По следам ПМЭФ: что «русский Давос» принес Татарстану

Республика получит завод СПГ, представительство в Германии и контракты на 75 миллиардов рублей

Сегодня в Кабинете министров подвели итоги ПМЭФ-2019, где провели рекордное количество сделок — 650 контрактов на 3,1 трлн рублей. Десятки соглашений заключила и наша республика в общей сложности на сумму более 75 млрд рублей. Кроме того, власти Татарстана договорились об открытии представительств РТ в Германии и Японии. Результатами «русского Давоса» для Татарстана поделились с журналистами главы Минпромторга РТ, АИР РТ и замминистра экономики республики. На встрече побывал и корреспондент «Реального времени».

В погоне за рекордами

Петербургский международный экономический форум, завершившийся на днях, как и ожидалось, побил собственные рекорды. В 2019 году в конгрессно-выставочном комплексе собралось более 19 тысяч человек, в том числе свыше 3,5 тысячи иностранцев из 145 государств. В эти дни участники заключили 650 сделок на сумму 3,1 трлн рублей. Более 170 мероприятий различных форматов были объединены девизом: «Формируя повестку устойчивого развития».

— Этот форум — с точки зрения инвесторов самое полезное мероприятие в России. Самая высокая концентрация российских и зарубежных инвесторов, — охарактеризовала «русский Давос» глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина в ходе брифинга в Кабмине.

Действительно, один из самых представительных десантов на ПМЭФ-2019 высадил Татарстан — президент Рустам Минниханов, члены правительства, руководители крупных компаний, журналисты. На площадках ПМЭФ республика заключила 31 соглашение на общую сумму более 75 млрд рублей, подписала 19 документов о развитии промышленных и торгово-экономических отношений. Также состоялись встречи с главами российских регионов и иностранных государств, международных корпораций и дипломатами.

Одной из важнейших сделок было названо соглашение с Haier по строительству «умного» завода по производству бытовой техники.

Одной из важнейших сделок было названо соглашение с Haier по строительству «умного» завода по производству бытовой техники. Фото Сергея Афанасьева

Стать ближе к немцам, японцам и туркменам

Перед журналистами первым о своей работе в северной столице отчитался заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов. Он рассказал о своей встрече с министром промышленности и торговли Египта Амром Нассером. К слову, внешнеторговый оборот РТ с арабской республикой в 2018 году составил более 20 млн долларов. Результатом встречи с чиновником из АРЕ стала договоренность о визите бизнес-делегации в арабскую республику. Так, в октябре 2019 года в Каире впервые состоится международная промышленно-технологическая выставка-форум «Большая промышленная неделя». И Казань заинтересована в участии в этом мероприятии.

Также глава Минпромторга РТ встретился с заместителем председателя правительства — министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. Внешнеторговый оборот со среднеазиатской республикой в прошлом году составил 23,9 млн долларов (экспорт — 10,2 млн долларов, импорт — 13,7 млн долларов).

Что касается других связей с зарубежьем, Каримов поведал об итогах встречи Рустама Минниханова с премьер-министром Саксонии Михаэлем Кретчмером. По результатам соглашений с федеральной землей ФРГ, теперь в Лейпциге откроется представительство РТ в Саксонии.

По итогам встречи Рустама Минниханова с Михаэлем Кретчмером достигнуто соглашение о том, что в Лейпциге откроется представительство РТ в Саксонии. Фото president.tatar.ru

— Сейчас мы вышли на финальный этап согласования. Идет работа по линии МИД РФ и Минпромторга России. Думаю, через месяц-два мы пройдем все процедуры и откроем представительство, — сообщил министр, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени» о сроках открытия представительства в Германии. При этом он отказался называть имя человека, который возглавит дипломатическое ведомство. Вместе с тем, по его словам, представитель республики начал работать в Японии.

Кроме того, Минниханов встретился с тремя российскими губернаторами, с которыми он заключил соглашения — с Радием Хабировым (врио главы Башкортостана), Анатолием Артамоновым (Калужская область) и Александром Уссом (Красноярский край). Партнерские отношения с этими регионами будут развиваться в ряде направлений — экономика, культура, образование и др.

Сам же Каримов провел встречу с первым вице-премьером Пензенской области Андреем Лузгиным. Оборот между регионами составляет 4,2 млрд рублей в год. Ожидается бизнес-миссия пензенских деловых кругов в Татарстан.

СПГ в Татарстане

Состоялись и переговоры с руководителями крупнейших компаний и ведомств — со Сбербанком, Росгеологией, Ozon («Интернет Решения»), «Яндекс.Маркетом», «Магнитом», МТС, «Эрикссоном», «ТВЭЛ» (принадлежит «Росатому»), Агентством развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», «СИБУР Холдинг», «Газпромом». Из зарубежный корпораций — Hyundai Corp., Schneider Electric, Yokogawa Electric, RockWool, Siemens, Google, CNCEC, «Сен-Гобен Рус». О сделках ТАИФа с иностранцами «Реальное время» писало в отдельном материале.

Состоялись и переговоры с руководителями крупнейших компаний и ведомств. Фото tatarstan.ru

Отдельно Каримов остановился на строительстве завода по сжижению природного газа в Чистополе и Тюлячах, о чем Минниханов договаривался с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

— Остается вопрос: что строить раньше — завод или инфраструктуру, — подчеркнул министр. — Это поэтапный процесс. По линии СПГ мы находимся на начальной точке. Здесь принципиально важна решимость инвестора. Оба проекта жизнеспособны, имеют свои ниши. По ним мы планируем продвигаться, чтоб достичь результата. Теперь и компания может инвестировать, и Татарстан готовит программу, направленную на расширение транспорта, работающего на СПГ.

Кроме того, «Газпром» будет расширять сеть заправок на территории Татарстана.

«Мы создали самую лучшую среду для предпринимателей»

Талия Минуллина в свою очередь заострила внимание на национальном рейтинге регионов по состоянию инвестклимата. В этом списке в 2019 году Татарстан занял вторую строчку, уступив Москве 0,3 балла (283,3 и 283,6 соответственно) и значительно опередив Тюменскую область. Глава АИР РТ отметила, что за последние 5 лет республика всегда находилась в ведущей тройке. А с 2015 по 2017 годы занимала первое место. За год РТ поднялась на одну позицию.

— Это показывает нашу стабильность. Татарстан всегда лидирует по инвестиционной привлекательности. И для инвесторов этот рейтинг удобен, — заявила Минуллина. — Мы должны быть все время с инвесторами на связи. Они должны понимать, что в Татарстане мы создали самую лучшую среду для предпринимателей в Российской Федерации.

Рейтинг оценивался по 44 пунктам и 4 направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства. Самым успешным показателем стало направление, связанное с эффективностью работы организационных механизмов поддержки бизнеса и защищенность бизнеса.

Талия Минуллина заострила внимание на национальном рейтинге регионов по состоянию инвестклимата. За последние 5 лет республика всегда находилась в ведущей тройке. А с 2015 по 2017 годы занимала первое место. За год РТ поднялась на одну позицию. Фото tida.tatarstan.ru

Заместитель министра экономики Индира Киреева добавила, что для развития инвестиционной привлекательности в каждом районе и городе Татарстана был принят свой план действий по улучшению делового климата. Большое внимание уделялось обратной связи и корректировке работы на ее основании.

Для повышения инвестпривлекательности регионов разработаны 12 целевых моделей. В 2018 году Татарстан исполнил эти модели на 96,2%, причем 9 моделей выполнены на 100%: «Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности», «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта РФ», «Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами», «Качество инвестиционного портала субъекта РФ».