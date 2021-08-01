Главное о коронавирусе на 1 августа: 913 тысяч вакцин для татарстанцев, СOVID-19 станет как обычный насморк

Фото: Максим Платонов

Количество полученных Татарстаном вакцин приближается к миллиону

В Татарстане за последние сутки выявили 51 новый случай COVID-19. Всего на 1 августа в республике зарегистрировано 23 982 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 21 283 человека, в том числе 9 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 616 человек.

Президент Татарстана Рустам Минниханов считает, что принятые на сегодняшний день в республике меры по борьбе с распространением коронавируса позволяют контролировать ситуацию. «Прежде всего, речь идет о соблюдении всех требований Роспотребнадзора», — уточнил он, обратив внимание, что большую работу по борьбе с распространением COVID-19 проводит и МВД.

Минниханов также сообщил, что в Татарстан за все время поступило 913 тыс. вакцин от коронавируса. Жителям республики доступны все четыре препарата — «Спутник V», его однокомпонентная версия «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Тем временем число вакцинированных от СOVID-19 татарстанцев достигло отметки в 825 824 человека. Их них 606 371 получил вторую дозу препарата.



Фото: Максим Платонов

Президент Татарстана обратил внимание, что даже если человек заражается COVID-19 после прививки, болезнь протекает легче, чем у тех, кто ее не сделал. По мнению Минниханова, вакцинация — самый эффективный способ защититься от инфекции.



В Татарстане подтвердились еще пять случаев смерти от COVID-19. Умерли три женщины 1951, 1955 и 1956 годов рождения и двое мужчин 1939 и 1949 годов рождения.



Российские олимпийцы без коронавируса

За последние сутки в России выявили 22 804 новых случая коронавируса, выздоровел 17 271 пациент. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 6 288 677 человек, а выздоровевших — до 5 625 890.



За сутки болезнь унесла жизни 789 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 159 352 человека.

Среди российских спортсменов, участвующих в Олимпийских играх в Токио, не зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19. Они продолжают участие в соревнованиях, в графе «положительно» у тестированных членов сборной значится ноль. «Для нас это особый предмет для гордости», — заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

Фото olympic.ru

Врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что в семейном кругу риск заражения коронавирусом снижается в три раза, если хотя бы один из его членов привит. После прививки заболеть можно, добавил он, но тогда человек будет выделять вирус менее активно и в малых количествах.

Власти Крыма с 1 августа переводят в закрытый режим работы шесть из десяти домов-интернатов, так как в них не достигнут 95%-ный уровень вакцинации сотрудников от СOVID-19. Он предусматривает двухнедельные смены для персонала этих учреждений. «Я думаю, что в ближайшее время, в течение месяца, мы их снова откроем, когда достигнем 95% вакцинации», — рассказала министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сделал прививку от коронавируса. Он получил уже обе дозы вакцины. В республике, по его словам, ежедневно вакцинируется порядка тысячи человек. «Мы растем в этом плане и достаточно хорошими темпами», — заключил Темрезов.

Восстановить интеллектуальные способности после перенесенного COVID-19 поможет творческая деятельность, рассказал врач-психотерапевт из Института мозга человека имени Н.П. Бехтеревой при РАН Денис Федоряк. По его словам, люди, которые решают в своей работе что-то новое, быстрее восстанавливаются после инсульта и других заболеваний. Коронавирус, по его мнению, не исключение.

Фото: bemelyanov.narod.ru

От коронавируса в возрасте 80 лет умер советский и российский композитор Борис Емельянов. Прощание с музыкантом состоится в траурном зале Николо-Архангельского кладбища Москвы.



«Ковидная» Олимпиада

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 197 874 924 человека, 4 217 422 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (34 978 461). На второй строчке — Индия (31 655 824), на третьей — Бразилия (19 917 855), на четвертой — Франция (6 190 334), на пятой — Россия (6 185 249, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (613 157). За ними следуют Бразилия (556 370), Индия (424 351), Мексика (240 906), Перу (196 353) и Россия (155 952).

Гендиректор оргкомитета Олимпийских игр в Токио Тосиро Муто сообщил, что случаев серьезных заболеваний коронавирусом на соревнованиях на сегодняшний день нет. «Мы проводим Игры с минимальной нагрузкой на систему здравоохранения», — констатировал он.

Однако за минувшие сутки тест на COVID-19 с положительным результатом сдали как минимум 18 человек, задействованных в проведении летней Олимпиады, в том числе один спортсмен. Общее число случаев коронавируса среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 264.

Фото: mos.ru

Швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте уверен, что через несколько лет коронавирус может стать как обычный насморк. Даже антитела не смогут защитить людей от заражения им — они будут болеть в легкой форме.

Он также считает, что вирус SARS-CoV-2 может существовать в мире с 2013 года. Питте рассказал, что восемь лет назад в Китае примерно в 1,1 тыс. километрах от Уханя в пещерах выявили вирус, на 96% похожий на COVID-19.

В субботу более чем в 100 городах Франции прошли протесты против введения санитарных пропусков. Власти вводят их в связи с началом четвертой волны пандемии коронавируса. «Свобода! Нет санитарному пропуску!» — скандировали 14,2 тыс. парижан.

Председатель президиума Национальной академии Белоруссии Владимир Гусаков заявил, что в стране разработан прототип вакцины от коронавируса. В 2022 году его планируют использовать для иммунизации населения.

Фото ras.ru

Научный сотрудник Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзыцзянь заявил, что защитное действие вакцин против коронавируса несколько ниже для варианта «дельта», но защитный эффект сохраняется. В свою очередь эксперт центра Шао Имин рассказал, что, согласно проведенным клиническим анализам, ни одна вакцина не может предотвратить заражение на 100%, но специалисты сходятся во мнении, что выявленные штаммы СOVID-19 все еще находятся в контролируемом диапазоне имеющихся на данный момент препаратов.

Чехия смягчает ограничения, введенные для борьбы с пандемией. Число разрешенных участников спортивных и культурных мероприятий под открытым небом увеличивается до 7 тыс. человек, в помещениях — до 5 тысяч, детских мероприятий под открытым небом — до 2 тысяч, в помещениях — до одной тысячи.

Туристам, приехавшим на Кипр без прививки от коронавируса , теперь необходимо в обязательном порядке пройти либо молекулярный ПЦР-тест, либо экспресс-тест на наличие антигенов на седьмой день после прибытия. По-прежнему необходимо сдать тесты и для въезда на Кипр. На вакцинированных и переболевших COVID-19 за последние 180 дней это требование не распространяется.

Американский штат Флорида установил антирекорд по числу новых случаев коронавируса за сутки — заразились 21 683 человека. Это максимум с 7 января (19 334). Несмотря на это, там пока нет обязательного ношения масок, а госслужащих не обязывают вакцинироваться, как в Калифорнии и Нью-Йорке.

Татьяна Демина