Минниханов: столетие ТАССР — знаковая веха для Татарстана

Сегодня в Казани под председательством вице-премьера РФ Виталия Мутко прошло заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Татарстан.

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что столетие Татарской АССР — знаковая веха для Республики Татарстан и ее многонационального народа.

Мутко сообщил, что план подготовки к празднованию 100-летия ТАССР будет состоять из четырех разделов, в нем будет отражено 75 мероприятий. Так, один из разделов будет посвящен культурно-просветительским и социально значимым событиям. Еще одна часть плана касается строительства и благоустройства, передает пресс-служба президента РТ.

В целом все мероприятия плана рассчитаны на 2019—2020 годы. Среди них — Игры стран Содружества Независимых Государств, Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit», Международный форум под эгидой ЮНЕСКО «Многообразие культур — фактор гуманитарной безопасности», форум породненных городов и муниципальных образований стран БРИКС.

Напомним, что сегодня Виталий Мутко прибыл в Казань.