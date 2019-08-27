Минниханов встретил Голикову в аэропорту Казани
Сегодня в Казань прибыла вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В аэропорту ее встретил президент Татарстана Рустам Минниханов.
Зампред российского правительства, курирующая социальный блок, прибыла на церемонию закрытия чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills 2019, сообщает пресс-служба президента РТ. На уровне правительства за это направление также отвечает Голикова.
Сегодня вице-премьер посетит соревновательные площадки чемпионата и проведет рабочую встречу с заместителем председателя Народного политического консультативного совета Китая Ваном Юнцином.
Напомним, что сегодня на церемонию закрытия WorldSkills прибудет также президент РФ Владимир Путин.ОбществоВласть Татарстан
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