Минниханов встретил Голикову в аэропорту Казани

Сегодня в Казань прибыла вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В аэропорту ее встретил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Зампред российского правительства, курирующая социальный блок, прибыла на церемонию закрытия чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills 2019, сообщает пресс-служба президента РТ. На уровне правительства за это направление также отвечает Голикова.

Сегодня вице-премьер посетит соревновательные площадки чемпионата и проведет рабочую встречу с заместителем председателя Народного политического консультативного совета Китая Ваном Юнцином.

Напомним, что сегодня на церемонию закрытия WorldSkills прибудет также президент РФ Владимир Путин.