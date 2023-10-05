Президент Узбекистана поделился впечатлениями от приезда в Казань

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и раис Татарстана Рустам Минниханов обсудили совместные проекты на встрече в казанском Кремле. Во время беседы глава государства рассказал, что давно хотел своими глазами увидеть Казань.

— Большое спасибо за теплый радушный прием. Каждую нашу встречу я обещал, что приеду в Татарстан. И сегодня я своим глазами увидел те изменения, которые происходят здесь под вашим руководством, — сказал он Минниханову.

Он добавил, что делегации двух республик активно взаимодействуют между собой. Кроме того, президент обратил внимание на активность татарской диаспоры в Узбекистане.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

— Каждая наша встреча с вами воодушевляет татарскую диаспору в Узбекистане. Я с ними периодически встречаюсь, и они с гордостью всегда говорят про Татарстан, про вас, — подытожил Мирзиёев.

В свою очередь, раис Татарстана поблагодарил собеседника за приезд в республику.

— Очень ценю Ваше личное отношение ко мне. Вы всегда поддерживаете наши проекты. Проекты, которые мы сегодня реализуем, уже охватывают не только крупные промышленные предприятия, но и малый и средний бизнес. Отдельная благодарность за поддержку наших соотечественников, проживающих в Узбекистане, — передает слова Минниханова его пресс-служба.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Президент Узбекистана прибыл в Татарстан сегодня. Это первый регион, который он посещает в рамках официального визита в Россию. Он уже успел посетить выставку промышленного потенциала республики. Также у него запланирован визит в технопарк имени Башира Рамеева. Еще Шавкат Мирзиёев и Рустам Минниханов подвели итоги III Форума межрегионального сотрудничества, который прошел в Казани.



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Айрат Назипов