7 дней: как федеральный центр будет стимулировать правильное развитие современных городов?

Визит Мутко в Казань, медицина как лакмусовая бумажка состояния общества, образование на селе, перемены на НКНХ и выборы 2019: итоги недели от программы «7 дней»

Минувшая неделя в Татарстане выдалась насыщенной на события: Казань посетил с рабочим визитом вице-премьер Виталий Мутко, экспертный клуб «Волга» обсудил состояние медицинской отрасли в регионе, а ключевой темой августовского педагогического совета стало качество образования на селе. Генеральный директор нефтехимического гиганта, ПАО «Нижнекамскнефтехим», продукция которого известна во всем мире, провел с молодыми нефтехимиками встречу без галстуков… Об этих и других событиях из жизни республики — в обзоре очередного выпуска программы «7 дней» на телеканале «Новый век» от «Реального времени».

Виталий Мутко в Казани

Российский вице-премьер Виталий Мутко снова посетил Казань. Обширная программа рабочего визита — впечатляет: так, под его председательством состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2020 году 100-летия образования ТАССР, посетил Горкинско-Ометьевский лес, где узнал о планах по его дальнейшему развитию, выслушал президента Татарстана Рустама Минниханова о планах республики за 5 лет благоустроить 9 500 дворов по программе «Наш двор» и рассказал о перспективных строительных программах, в которых Татарстан тоже может принять участие.

А еще Виталий Мутко посетил недавно построенный в Казани современный жилой комплекс и сообщил о федеральной программе «Стимул», по которой Москва готова оказать регионам материальную помощь в создании социальной инфраструктуры — школ, парков, детсадов — там, где растут новые микрорайоны.

Повода почивать на лаврах у Татарстана нет, уверены федеральные гости. Необходимо двигаться дальше, совершенствовать качество услуг, уровень их доступности населению. Фото Рината Назметдинова

Медицина Татарстана: нужно двигаться дальше

Об этом говорили на минувшей неделе участники собравшегося уже в третий раз экспертного клуба «Волга».

«С врачами население у нас контактирует намного чаще, чем с чиновниками. Оттого и недовольство медициной может стать причиной для обиды на власть и государство. В этом отношении Татарстан — пример показательный», — приводят мнение экспертов журналисты программы «7 дней».

«Вы находитесь по этому показателю на передовых позициях в стране, и даже в мире», — процитировали они слова участников клуба, успевших до заседания достаточно подробно, чтобы иметь возможность сформулировать мнение, ознакомиться с состоянием системы здравоохранения республики.

Но при этом повода почивать на лаврах у Татарстана нет, уверены федеральные гости. Необходимо двигаться дальше, совершенствовать качество услуг, уровень их доступности населению.

Сохранить село

Все больше людей покидают сельскую местность, перебираются ближе к городам. И больше всего миграционным процессам подвержена молодежь. Это мировой тренд. Во всех странах ищут способы сохранить село, сделать так, чтобы людям в деревнях и поселках жилось не менее комфортно, чем в крупных населенных пунктах.

В Татарстане этому вопросу тоже уделяется большое внимание. На селе строятся современные фельдшерско-акушерские пункты, позволяющие оперативно получить первую медицинскую помощь, обустраиваются качественные дороги, возводятся клубы, подводится газ… Все это — федеральные и республиканские государственные программы.

Именно качество образования на селе и то, как оно меняется сегодня, стало одной из центральных тем на состоявшемся на прошлой неделе республиканском августовском педсовете. Фото Максима Платонова

Благодаря национальному проекту «Образование» удалось серьезно повысить статус сельских школ. Сегодня в деревнях и селах создаются образовательные центры, и их материально-техническое обеспечение практически ничем не уступает городским колледжам и лицеям. В течение ближайших 3 лет капитальный ремонт и переоснащение коснется еще 300 сельских школ.

Именно качество образования на селе и то, как оно меняется сегодня, стало одной из центральных тем на состоявшемся на прошлой неделе республиканском августовском педсовете. На конкретных примерах рассказывалось о том, что уже удалось сделать и каких результатов добиться в рамках программы. Съемочная группа программы «7 дней» побывала в некоторых из этих школ. Как и в принципиально новых — полилингвальных образовательных комплексах, впервые создающихся в Татарстане и России по поддержанной президентом и правительством республики инициативе Государственного Советника республики Минтимера Шаймиева.

В текущем году Министерство образования и науки Татарстана в рамках реализации сразу нескольких национальных проектов получит и освоит более 6 млрд рублей. Еще почти 700 млн рублей выделит республиканский бюджет.

Без галстуков

Встреча без галстуков генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азата Бикмурзина и молодых нефтехимиков состоялась на прошлой неделе. Диалог вышел насыщенным и полезным для обеих сторон.

Руководитель одного из крупнейших в России и мире нефтехимических комплексов (восемь заводов, пять управлений, 158 цехов, 163 технологические установки и 15 тыс. сотрудников) с удовольствием отвечал на вопросы как о самом себе, так и о том, что и как изменилось в возглавляемой им компании, входящей в Группу ТАИФ, за те 5 лет, что он у руля «Нижнекамскнефтехима», а молодежь стремилась как можно больше узнать о предприятиях, где ей предстоит работать.

А еще и молодые люди, и присоединившиеся к ним ветераны, и съемочная группа программы «7 дней» совершили прогулку по уже существующим, реконструируемым и только еще строящимся производствам. Обо всем, что увидели, журналисты рассказали в сюжете.

В роли учителей — эксперты татарстанского регионального отделения корпуса «За чистые выборы». Фото Максима Платонова

Выборы-2019

Меньше месяца осталось до дня голосования. 8 сентября жителям республики предстоит выбрать депутатов Государственного Совета РТ. А в эти дни предвыборная гонка вступила в свою активную фазу: на шести телеканалах стартовали дебаты с участием политических партий (в этот раз в борьбе за депутатские мандаты участвует семь партий). Все кандидаты — и те, кто идет по партийным спискам, и те, кто выдвигает свои кандидатуры в одномандатных округах, активно встречаются со своими избирателями.

В день голосования свои двери откроют 2 811 избирательных участков. Следить за тем, чтобы все было честно, будут до 50 тысяч наблюдателей — представителей политических партий, кандидатов, общественных организаций. На прошлой неделе началась подготовка всей этой огромной армии. В роли учителей — эксперты татарстанского регионального отделения корпуса «За чистые выборы».

100 лет ТАССР

На этот раз в дайджесте событий из богатой истории Татарской Автономной Советской Социалистической Республики журналисты программы «7 дней» сделали акцент на ученых, которые работали в регионе или были с ним связаны. Так, многие знают, что 14 августа 1943 года был подписан приказ о создании научной лаборатории Академии наук СССР во главе с профессором Игорем Курчатовым (сегодня — Курчатовский институт атомной энергии). Но мало кто слышал, что эта лаборатория родилась на год раньше и именно в Казани. И именно в Татарстане Игорь Курчатов начинал свою работу по созданию не только атомной бомбы, но и закладывал основы отечественной ядерной науки и техники.

В годы Великой Отечественной войны в Казань и Татарстан были эвакуированы десятки крупных научных центров, ученые мировой величины. В институте им. Лебедева был разработан прибор по определению металлов, который оказался очень востребован. Институт физических проблем Петра Капицы именно в столице Татарстана наладил выпуск в промышленных объемах столь необходимого фронту жидкого кислорода. Физико-технический институт создал новый метод защиты кораблей от магнитных мин и термоэлектрический генератор для радиостанций.

Именно в Татарстане Игорь Курчатов начинал свою работу по созданию не только атомной бомбы, но и закладывал основы отечественной ядерной науки и техники. Фото wikipedia.org

Знаменитая «Катюша» — реактивный миномет, наводивший ужас на германские войска — тоже имеет отношение к Казани. Эффективность боевых зарядов связана с именем будущего лауреата нобелевской премии Николая Семенова и коллектива ученых, трудившихся под его началом в Институте химической физики.

Институт органической химии дал промышленности и фронту так называемый «Назаровский клей», уникальный состав которого позволял склеивать многое, в том числе и металлы. И здесь же был создан бальзам Шостаковского, облегчающий страдания и лечащий ожоговые раны. Наконец, в Казани берет свое начало советское ракетостроение.

WorldSkills Kazan 2019: старт — 22 августа

Всего несколько дней осталось до старта первой в истории современной России и Татарстана олимпиады молодых мастеров. В Казань уже съезжаются команды и гости предстоящего мирового чемпионата рабочих профессий. Организаторы обещают яркую церемонию открытия, не менее запоминающееся закрытие, а главное — жаркую битву за призовые места в умопомрачительном числе компетенций.

Главная арена предстоящих состязаний мастеров — «Казань Экспо», по словам оргкомитета, готова на все 100%. Это доказала и успешность состоявшейся здесь же генеральной репетиции чемпионата — его национального этапа.

Честь России на мировом чемпионате будут защищать 63 молодых мастера практически со всей страны. Самые большие представительства в сборной — у Москвы и Казани.

Честь России на мировом чемпионате будут защищать 63 молодых мастера практически со всей страны. Фото Рината Назметдинова

Опыт США — на вооружение

Политическая ситуация в мире постоянно меняется: отношения между государствами крепнут и охладевают, но компании продолжают взаимодействовать вне зависимости от санкций, а люди — учиться у тех, кто живет за пределами его страны, а может быть, и на другом континенте, тому, как сделать свой регион, город, улицу, дом лучше.

Съемочная группа программы «7 дней» побывала в США, где постаралась разобраться, как в Америке решают проблему масштабной автомобилизации и что такое «общественные пространства» по-американски. А подготовленный по итогам поездки сюжет включила в очередной выпуск программы «7 дней».

Видеоверсию этих сюжетов можно увидеть в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» — 19 августа в 13.00 в эфире телеканала «Новый Век» или на его сайте.

