7 дней: как федеральный центр будет стимулировать правильное развитие современных городов?
Визит Мутко в Казань, медицина как лакмусовая бумажка состояния общества, образование на селе, перемены на НКНХ и выборы 2019: итоги недели от программы «7 дней»
Минувшая неделя в Татарстане выдалась насыщенной на события: Казань посетил с рабочим визитом вице-премьер Виталий Мутко, экспертный клуб «Волга» обсудил состояние медицинской отрасли в регионе, а ключевой темой августовского педагогического совета стало качество образования на селе. Генеральный директор нефтехимического гиганта, ПАО «Нижнекамскнефтехим», продукция которого известна во всем мире, провел с молодыми нефтехимиками встречу без галстуков… Об этих и других событиях из жизни республики — в обзоре очередного выпуска программы «7 дней» на телеканале «Новый век» от «Реального времени».
Виталий Мутко в Казани
Российский вице-премьер Виталий Мутко снова посетил Казань. Обширная программа рабочего визита — впечатляет: так, под его председательством состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2020 году 100-летия образования ТАССР, посетил Горкинско-Ометьевский лес, где узнал о планах по его дальнейшему развитию, выслушал президента Татарстана Рустама Минниханова о планах республики за 5 лет благоустроить 9 500 дворов по программе «Наш двор» и рассказал о перспективных строительных программах, в которых Татарстан тоже может принять участие.
А еще Виталий Мутко посетил недавно построенный в Казани современный жилой комплекс и сообщил о федеральной программе «Стимул», по которой Москва готова оказать регионам материальную помощь в создании социальной инфраструктуры — школ, парков, детсадов — там, где растут новые микрорайоны.
Медицина Татарстана: нужно двигаться дальше
Об этом говорили на минувшей неделе участники собравшегося уже в третий раз экспертного клуба «Волга».
«С врачами население у нас контактирует намного чаще, чем с чиновниками. Оттого и недовольство медициной может стать причиной для обиды на власть и государство. В этом отношении Татарстан — пример показательный», — приводят мнение экспертов журналисты программы «7 дней».
«Вы находитесь по этому показателю на передовых позициях в стране, и даже в мире», — процитировали они слова участников клуба, успевших до заседания достаточно подробно, чтобы иметь возможность сформулировать мнение, ознакомиться с состоянием системы здравоохранения республики.
Но при этом повода почивать на лаврах у Татарстана нет, уверены федеральные гости. Необходимо двигаться дальше, совершенствовать качество услуг, уровень их доступности населению.
Сохранить село
Все больше людей покидают сельскую местность, перебираются ближе к городам. И больше всего миграционным процессам подвержена молодежь. Это мировой тренд. Во всех странах ищут способы сохранить село, сделать так, чтобы людям в деревнях и поселках жилось не менее комфортно, чем в крупных населенных пунктах.
В Татарстане этому вопросу тоже уделяется большое внимание. На селе строятся современные фельдшерско-акушерские пункты, позволяющие оперативно получить первую медицинскую помощь, обустраиваются качественные дороги, возводятся клубы, подводится газ… Все это — федеральные и республиканские государственные программы.
Благодаря национальному проекту «Образование» удалось серьезно повысить статус сельских школ. Сегодня в деревнях и селах создаются образовательные центры, и их материально-техническое обеспечение практически ничем не уступает городским колледжам и лицеям. В течение ближайших 3 лет капитальный ремонт и переоснащение коснется еще 300 сельских школ.
Именно качество образования на селе и то, как оно меняется сегодня, стало одной из центральных тем на состоявшемся на прошлой неделе республиканском августовском педсовете. На конкретных примерах рассказывалось о том, что уже удалось сделать и каких результатов добиться в рамках программы. Съемочная группа программы «7 дней» побывала в некоторых из этих школ. Как и в принципиально новых — полилингвальных образовательных комплексах, впервые создающихся в Татарстане и России по поддержанной президентом и правительством республики инициативе Государственного Советника республики Минтимера Шаймиева.
В текущем году Министерство образования и науки Татарстана в рамках реализации сразу нескольких национальных проектов получит и освоит более 6 млрд рублей. Еще почти 700 млн рублей выделит республиканский бюджет.
Без галстуков
Встреча без галстуков генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азата Бикмурзина и молодых нефтехимиков состоялась на прошлой неделе. Диалог вышел насыщенным и полезным для обеих сторон.
Руководитель одного из крупнейших в России и мире нефтехимических комплексов (восемь заводов, пять управлений, 158 цехов, 163 технологические установки и 15 тыс. сотрудников) с удовольствием отвечал на вопросы как о самом себе, так и о том, что и как изменилось в возглавляемой им компании, входящей в Группу ТАИФ, за те 5 лет, что он у руля «Нижнекамскнефтехима», а молодежь стремилась как можно больше узнать о предприятиях, где ей предстоит работать.
А еще и молодые люди, и присоединившиеся к ним ветераны, и съемочная группа программы «7 дней» совершили прогулку по уже существующим, реконструируемым и только еще строящимся производствам. Обо всем, что увидели, журналисты рассказали в сюжете.
Выборы-2019
Меньше месяца осталось до дня голосования. 8 сентября жителям республики предстоит выбрать депутатов Государственного Совета РТ. А в эти дни предвыборная гонка вступила в свою активную фазу: на шести телеканалах стартовали дебаты с участием политических партий (в этот раз в борьбе за депутатские мандаты участвует семь партий). Все кандидаты — и те, кто идет по партийным спискам, и те, кто выдвигает свои кандидатуры в одномандатных округах, активно встречаются со своими избирателями.
В день голосования свои двери откроют 2 811 избирательных участков. Следить за тем, чтобы все было честно, будут до 50 тысяч наблюдателей — представителей политических партий, кандидатов, общественных организаций. На прошлой неделе началась подготовка всей этой огромной армии. В роли учителей — эксперты татарстанского регионального отделения корпуса «За чистые выборы».
100 лет ТАССР
На этот раз в дайджесте событий из богатой истории Татарской Автономной Советской Социалистической Республики журналисты программы «7 дней» сделали акцент на ученых, которые работали в регионе или были с ним связаны. Так, многие знают, что 14 августа 1943 года был подписан приказ о создании научной лаборатории Академии наук СССР во главе с профессором Игорем Курчатовым (сегодня — Курчатовский институт атомной энергии). Но мало кто слышал, что эта лаборатория родилась на год раньше и именно в Казани. И именно в Татарстане Игорь Курчатов начинал свою работу по созданию не только атомной бомбы, но и закладывал основы отечественной ядерной науки и техники.
В годы Великой Отечественной войны в Казань и Татарстан были эвакуированы десятки крупных научных центров, ученые мировой величины. В институте им. Лебедева был разработан прибор по определению металлов, который оказался очень востребован. Институт физических проблем Петра Капицы именно в столице Татарстана наладил выпуск в промышленных объемах столь необходимого фронту жидкого кислорода. Физико-технический институт создал новый метод защиты кораблей от магнитных мин и термоэлектрический генератор для радиостанций.
Знаменитая «Катюша» — реактивный миномет, наводивший ужас на германские войска — тоже имеет отношение к Казани. Эффективность боевых зарядов связана с именем будущего лауреата нобелевской премии Николая Семенова и коллектива ученых, трудившихся под его началом в Институте химической физики.
Институт органической химии дал промышленности и фронту так называемый «Назаровский клей», уникальный состав которого позволял склеивать многое, в том числе и металлы. И здесь же был создан бальзам Шостаковского, облегчающий страдания и лечащий ожоговые раны. Наконец, в Казани берет свое начало советское ракетостроение.
WorldSkills Kazan 2019: старт — 22 августа
Всего несколько дней осталось до старта первой в истории современной России и Татарстана олимпиады молодых мастеров. В Казань уже съезжаются команды и гости предстоящего мирового чемпионата рабочих профессий. Организаторы обещают яркую церемонию открытия, не менее запоминающееся закрытие, а главное — жаркую битву за призовые места в умопомрачительном числе компетенций.
Главная арена предстоящих состязаний мастеров — «Казань Экспо», по словам оргкомитета, готова на все 100%. Это доказала и успешность состоявшейся здесь же генеральной репетиции чемпионата — его национального этапа.
Честь России на мировом чемпионате будут защищать 63 молодых мастера практически со всей страны. Самые большие представительства в сборной — у Москвы и Казани.
Опыт США — на вооружение
Политическая ситуация в мире постоянно меняется: отношения между государствами крепнут и охладевают, но компании продолжают взаимодействовать вне зависимости от санкций, а люди — учиться у тех, кто живет за пределами его страны, а может быть, и на другом континенте, тому, как сделать свой регион, город, улицу, дом лучше.
Съемочная группа программы «7 дней» побывала в США, где постаралась разобраться, как в Америке решают проблему масштабной автомобилизации и что такое «общественные пространства» по-американски. А подготовленный по итогам поездки сюжет включила в очередной выпуск программы «7 дней».
Видеоверсию этих сюжетов можно увидеть в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» — 19 августа в 13.00 в эфире телеканала «Новый Век» или на его сайте.
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