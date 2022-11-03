Казанскому поселку Старые Горки пообещали дорогу к поликлинике

Фото: предоставлено Ильхамом Шагараевым

Включили в план спустя десятилетие



В казанском поселке Старые Горки более 10 лет ждут ремонта дороги к поликлинике, и, похоже, ждать осталось недолго. Шоссе обещают отремонтировать в 2023 году, об этом местным жителям сообщила в мессенджере Сария Сабурская после коллективного обращения и многочисленных жалоб в «Народный контроль»:

— Ремонт дороги к поликлинике включен районом в план на 2023 год. Вопрос останется на моем контроле до окончательного его решения, — сообщила уполномоченный по правам человека в Татарстане.

Позднее она прислала населению жилого массива и официальный ответ.

Как рассказал «Реальному времени» активист поселка Ильхам Шагараев, с жалобами на невозможность ни пройти, ни проехать по улице Туринской жители Старых Горок обращались во все инстанции, но только сейчас получили конкретное обещание решить вопрос о дороге в точно установленный срок.

Триста метров, на которые не хватает денег

— Дорога эта находится в разрушенном состоянии уже более 10 лет, а наша заявка на ее ремонт висит в «Народном контроле» с апреля 2016 года, и все без толку, — говорит Шагараев. — За семь лет сроки ее исполнения много раз переносились под предлогом нехватки денег. Северная часть жилого массива Старые Горки, где расположено более 200 домов, имеет только два въезда для автотранспорта, соответственно, и два прохода для пешеходов — со стороны улицы 1-й Калининградской по Севастопольской и со стороны поликлиники №18, где дорога выходит между гаражными кооперативами на улицу Туринскую.

Благоустроенные въезды в поселок нужны как для проезда автомобилей экстренных служб, так и для жителей, говорит мужчина: «Попробуйте-ка дойти по нашим кочкам и лужам до поликлиники и остановки общественного транспорта с коляской, да просто дойти, если вы пожилой человек или инвалид».

Жители микрорайона убеждены, что они, «выплачивая в городской бюджет огромные суммы в виде земельного налога, имеют законное право на комфортную и безопасную среду обитания». Для этого на улице Туринской необходимо уложить дорожное полотно шириной 4 метра и протяженностью 114 метров на въезде в поселок со стороны поликлиники №18 и протяженностью 200 метров — от жилого дома №1 до жилого дома №21. Однако из года в год эти 314 метров пути не попадали в планы ремонта и реконструкции дорог Приволжского района — власти ссылались на отсутствие средств.



Ранее «Реальное время» писало о том, как активисты из Старых Горок добились подключения поселка к новому водоводу.

Инна Серова