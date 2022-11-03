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Казанскому поселку Старые Горки пообещали дорогу к поликлинике

13:00, 03.11.2022 9
Казанскому поселку Старые Горки пообещали дорогу к поликлинике
Фото: предоставлено Ильхамом Шагараевым

Включили в план спустя десятилетие

В казанском поселке Старые Горки более 10 лет ждут ремонта дороги к поликлинике, и, похоже, ждать осталось недолго. Шоссе обещают отремонтировать в 2023 году, об этом местным жителям сообщила в мессенджере Сария Сабурская после коллективного обращения и многочисленных жалоб в «Народный контроль»:

— Ремонт дороги к поликлинике включен районом в план на 2023 год. Вопрос останется на моем контроле до окончательного его решения, — сообщила уполномоченный по правам человека в Татарстане.

Позднее она прислала населению жилого массива и официальный ответ.

Как рассказал «Реальному времени» активист поселка Ильхам Шагараев, с жалобами на невозможность ни пройти, ни проехать по улице Туринской жители Старых Горок обращались во все инстанции, но только сейчас получили конкретное обещание решить вопрос о дороге в точно установленный срок.

Триста метров, на которые не хватает денег

— Дорога эта находится в разрушенном состоянии уже более 10 лет, а наша заявка на ее ремонт висит в «Народном контроле» с апреля 2016 года, и все без толку, — говорит Шагараев. — За семь лет сроки ее исполнения много раз переносились под предлогом нехватки денег. Северная часть жилого массива Старые Горки, где расположено более 200 домов, имеет только два въезда для автотранспорта, соответственно, и два прохода для пешеходов — со стороны улицы 1-й Калининградской по Севастопольской и со стороны поликлиники №18, где дорога выходит между гаражными кооперативами на улицу Туринскую.

Благоустроенные въезды в поселок нужны как для проезда автомобилей экстренных служб, так и для жителей, говорит мужчина: «Попробуйте-ка дойти по нашим кочкам и лужам до поликлиники и остановки общественного транспорта с коляской, да просто дойти, если вы пожилой человек или инвалид».

Жители микрорайона убеждены, что они, «выплачивая в городской бюджет огромные суммы в виде земельного налога, имеют законное право на комфортную и безопасную среду обитания». Для этого на улице Туринской необходимо уложить дорожное полотно шириной 4 метра и протяженностью 114 метров на въезде в поселок со стороны поликлиники №18 и протяженностью 200 метров — от жилого дома №1 до жилого дома №21. Однако из года в год эти 314 метров пути не попадали в планы ремонта и реконструкции дорог Приволжского района — власти ссылались на отсутствие средств.

Ранее «Реальное время» писало о том, как активисты из Старых Горок добились подключения поселка к новому водоводу.

Инна Серова
ОбществоИнфраструктураВластьАвто Татарстан Город КазаньМухаметшин Фарид ХайрулловичМинниханов Рустам НургалиевичСабурская Сария ХарисовнаУполномоченный по правам человека в Республике Татарстан

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комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 03 ноя
    Россия стремительно превращается в дурдом.
    Сегодня я случайно послушал пять минут Соловьева как он орет в телевизоре (прислали в телеграмме ролик). Я с непривычки подумал, что он спятил. Просто визжит как порося. А россияне привыкли, им нравится. Они считают его умным, образованным, интеллигентным человеком. Который любого за пояс заткнет. Что я могу сказать? Кому, как говорится, и кобыла невеста…
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    Анонимно 03 ноя
    Спасибо вам за ваш коммент, побольше бы таких как вы, хоть какой-то маячок разума.
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  • Анонимно 03 ноя
    Зато регулярно перекладывать асфальт поближе к Кремлю или на дорогах ведущих в Кремль - наше все
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    Анонимно 03 ноя
    Да везде нужно строить и ремонтировать дороги
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    Анонимно 03 ноя
    вот вот
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  • Анонимно 03 ноя
    триста метров, нет ну это смешно
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  • Анонимно 03 ноя
    Снять все вопросы и сомнения жителей посёлка Старые Горки может бумага с гербом города Казани и подписью Ильсура Раисовича.
    Спасибо.
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  • Анонимно 03 ноя

    Важный момент для Администрации района!
    При строительстве дороги необходимо
    организовать работы по укладке водопропускной трубы ливневой канализации под дорогой на въезде в посёлок Старые Горки со стороны МУЗ «Городская поликлиника №18» на участке от ул. 2-ая Туринская до ул. Туринская (длина – 6 м).
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  • Анонимно 03 ноя
    Дай бог чтобы так и было, выглядит удручающе конечно пока
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