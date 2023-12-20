Рустам Минниханов подписал закон об изменении границ районов Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон об изменении границ районов Казани. Он вступает в силу с 19 декабря 2023 года.

Законом Татарстана в границы двух районов Казани включили похоронный комплекс «Курган», спортивный биатлонный комплекс «Динамо» и «Научный городок». До этого они уже считались территориями города.

Инициативу о внесении поправок в татарстанский закон «О границах районов в городе Казани» депутаты Госсовета республики рассмотрели 18 декабря на 50-м заседании. О ней парламентариям доложил первый замглавы Казани Денис Калинкин.

скриншот realnoevremya.ru Закона РТ «Об изменении границ районов в городе Казани и о внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О границах районов в городе Казани»

После одобрения законопроекта в первом чтении Госсовет Татарстана отправил его на доработку. Во втором и третьем чтениях документ приняли в тот же день после поправок, предложенных парламентским Комитетом по госстроительству и местному самоуправлению.

Напомним, территория похоронного комплекса «Курган» включена в границы Казани законом Татарстана от 13 июля 2018 года из состава Кощаковского сельского поселения Пестречинского района республики, а комплекс «Динамо» — региональным законом от 21 июля 2020 года из границ Матюшинского сельского поселения Лаишевского района, «Научного городка» — законом от 4 октября 2022 года из состава Высокогорского сельского поселения.

скриншот realnoevremya.ru Закона РТ «Об изменении границ районов в городе Казани и о внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О границах районов в городе Казани»

Спорткомплекс «Динамо» включили в Приволжский район Казани. «Курган» и «Научный городок» — в Советский район города, в результате чего численность его населения увеличилась на 600 человек.



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Татьяна Демина