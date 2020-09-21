Перемены в правительстве, инаугурация президента и газопровод для Нижнекамска: итоги недели от «7 дней»

Ленар Сафин ушел в Совет Федерации, а Рафис Бурганов возглавил Поволжскую академию физкультуры, спорта и туризма: каким стало новое правительство РТ?

Минувшая неделя оказалась сверхнасыщенной на политические события: подведение итогов Единого дня голосования, инаугурация президента Татарстана, утверждение нового состава кабинета министров республики. Обо всем этом и других событиях недели, попавших в объектив наших коллег из программы «7 дней», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы, выходящей в эфир на телеканале ТНВ.

«Задорный, прогрессивный, креативный»

Именно так описала Рустама Минниханова во время выступления на инаугурации вновь избранного президента Татарстана (церемония состоялась в минувшую пятницу) студентка Университета Иннополис Руфина Талалаева, подчеркнув, что гордится и республикой, и ее лидером.

Впрочем, на церемонии во мнении сошлись все: республике с президентом повезло. Недаром Татарстан — один из самых прогрессивных и динамично развивающихся практически во всех направлениях регион России. Экономика, промышленность, наука и образование, медицина и спорт, духовность, религия, культура, новаторство и высокие технологии, социальная сфера и сфера услуг, сельское хозяйство и общественные пространства — внимания, а, главное, понимания властей республики хватает на все. И во многом в этом заслуга именно руководства Татарстана.

Ритм работы президента даже не удивляет, а приводит в восхищение: десятки важнейших событий каждый день. Чем и в какой момент времени занят Рустам Минниханов — знают все. Наверное, он — один из самых открытых и публичных российских политиков современности. Сам президент уверен — не то что останавливаться, даже сбавлять темп нельзя. И честно признался: к своей обновленной команде будет не менее требователен, чем к самому себе.

— Впереди у нас большая кропотливая совместная работа, от этого зависит, как будет развиваться республика в ближайшие пять лет, насколько комфортно будет в ней жить. Хочу пожелать всем нам на этом пути успехов, — подчеркнул он, завершая свое выступление на церемонии инаугурации.

Возглавил кабинет министров, как и прежде, Алексей Песошин. Фото Максима Платонова

Правительство РТ: не новое, но обновившееся

Еще одно важное событие минувшей пятницы — сессия Госсовета Татарстана, на которой была утверждена кандидатура премьер-министра и новый состав правительства республики.

Возглавил кабинет министров, как и прежде, Алексей Песошин. Утверждены девять его заместителей: первый вице-премьер — Рустам Нигматуллин. Далее — Лейла Фазлеева, Василь Шайхразиев, Роман Шайхутдинов, Шамиль Гафаров, Марат Зяббаров — совмещает с постом министра сельского хозяйства, Альберт Каримов — совмещает с постом министра промышленности и торговли, Мидхат Шагиахметов — совмещает с постом министра экономики, и Равиль Ахметшин — полномочный представитель Татарстана в Российской Федерации.

В этом списке отсутствует Рафис Бурганов. Он покинул пост министра образования — вице-премьера РТ. Теперь он ректор Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма. Кому достанется освободившийся портфель — пока говорить рано. Однако в СМИ наиболее вероятной кандидатурой называют Ильсура Хадиуллина, пока занимающего должность первого заместителя Минобраза.

Ленар Сафин, на протяжении 10 лет и до недавнего времени возглавлявший Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ, также сложил полномочия и поменял должность на кресло сенатора (сменив на этом посту Олега Морозова, перешедшего в Госдуму РФ). Теперь он представляет интересы республики в Совете Федерации. Кто возьмет на себя заботу об огромном и хлопотном дорожно-транспортном хозяйстве Татарстана — пока вопрос открытый.

Точные результаты, до десятых долей процента, стали известны совсем недавно. Фото Рината Назметдинова

Итоги выборов

Единый день голосования, а в Татарстане проходили сразу четыре избирательные кампании, завершился еще 13 сентября. Однако точные результаты, до десятых долей процента, стали известны совсем недавно. Оно и понятно: явка по республике составила 78,7%. Миллионы бюллетеней быстро не пересчитаешь.

Итак, теперь уже экс-сенатор от Татарстана в Совете Федерации Олег Морозов уверенно, набрав 73,42% голосов, победил в дополнительных выборах депутата Госдумы в Нижнекамске. Генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев с результатом в 61,09% голосов выиграл выборную гонку в Елабуге и теперь представляет район в Госсовете РТ.

Что касается президентских выборов, то здесь Рустам Минниханов набрал 83,2% голосов. Номер два в этой избирательной кампании — Альмир Михеев («Справедливая Россия»). И хотя результат всего в 4,9% назвать большим достижением нельзя, для многих стало неожиданностью уже то, что в этой гонке справедливороссы обошли своих давних политических соперников — коммунистов. Альфред Валиев («Коммунисты России») с 4,6% голосов — лишь на третьем месте. Олег Коробченко от «Партии Роста» смог набрать 3,5% и занять четвертую позицию, а пятым стал Владимир Сурчилов от ЛДПР с 2,8% голосов.

Интересны результаты муниципальных выборов. Многопартийность в местных органах власти стала более выраженной. Так, в Казгордуме впервые будут представлены ЛДПР, «Партия Роста» и «Коммунисты России». Всего по одному человеку, но прецедент создан.

Если смотреть в общем разрезе всех муниципальных выборов в городские и районные советы депутатов, то складывается (по предварительным данным ГАС «Выборы») следующая картина: у «Единой России» — 70,8%, или 5406 от всего числа мандатов. На втором месте — самовыдвиженцы. Им достались 932 мандата, или 12,2%. Следом идет КПРФ, сумевшая провести в органы власти 322 однопартийца, или 4,2%. «Справедливая Россия» показала чуть более скромный результат: 3,4%, или 271 представитель партии в городских и районных советах. Далее следует ЛДПР, набравшая 2,8%, что позволило занять 215 депутатских кресел. За «Коммунистами России» 143 места (1,9%). 1,3%, или 102 мандата, достались «Партии Роста». И всего 55 и 39 депутатских кресел за «Патриотами России» и «Партией пенсионеров».

С недавних пор проблема дефицита газа перед Нижнекамском не стоит. Фото Рината Назметдинова

4 млрд кубометров природного газа — для Нижнекамска

Мало кому известно, но еще совсем недавно Нижнекамск, один из крупнейших промышленных центров Татарстана, испытывал газовый голод. Причем природного газа по исчерпавшему пропускные способности магистральному газопроводу — отводу на Нижнекамский промышленный узел «Газпром трансгаз Казань», поступало настолько в обрез, что в период максимальных нагрузок, в осенне-зимний период, газа даже не хватало и приходилось переходить на мазут. А в случае повреждения газопровода вообще весь город и промузел рисковали остаться без газоснабжения. Газа не хватало настолько, что под угрозой срыва оказались масштабные инвестиционные проекты на территории Нижнекамского района. Только Группа ТАИФ планирует до 2030 года вложить в развитие и строительство собственных производств на этой территории триллион рублей.

С недавних пор проблема дефицита газа перед Нижнекамском не стоит. Благодаря Группе ТАИФ на днях при участии президента Татарстана в эксплуатацию введен новый газопровод высокого давления, способный ежегодно поставлять предприятиям Нижнекамского промышленного узла до 4 млрд кубометров природного газа. Строительство газопровода обошлось ТАИФу в 4,3 млрд рублей. Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил уверенность, что эти инвестиции окупятся. А еще он заявил, что благодаря проекту ТАИФа возможности для дальнейшего развития получил весь Нижнекамский промышленный узел.

Узнать подробнее об этих событиях, а также вновь услышать голос Хамдуны Тимергалиевой — великой певицы, с которой на минувшей неделе простилась татарская общественность, можно 21 сентября, ровно в 13.00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.

