Минэкономразвития РФ предложило сократить расходы почти вдвое на строительство трассы Москва — Казань

Министерство экономического развития предлагает вместо новой трассы Москва — Казань, построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать автодорогу М7 Москва — Уфа.

Отмечается, что в проекте реконструкции трассы предлагается расширить ее до трех полос там, где их сейчас две, и достроить объезды четырех городов: Владимира, Гороховца, Нижнего Новгорода и Чебоксар. Это поможет сократить расходы в 2 раза, до 279 млрд. рублей. 121 млрд. из них - может пойти на новую дорогу.

По мнению министра экономразвития Максима Орешкина, данная мера позволит «максимально эффективно использовать бюджетный ресурс», передают «Ведомости».

Ранее сообщалось, что президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин обсудили вопросы межрегиональной транспортной инфраструктуры. В частности речь зашла о необходимости увеличения пропускной способности ж/д и автотранспорта, очевидно,что при такой загруженности встает вопрос необходимости развести пассажирский и грузовой поток.