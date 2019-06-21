«Сильная Россия — сильные регионы»? Разве не наоборот?»

Предвыборная конференция единороссов: Мухаметшин расставлял акценты, Минниханов предупреждал — выборы простыми не будут

Фото: Максим Платонов

Накануне татарстанское отделение «Единой России» окончательно определилось со списком партийцев, которых планирует выдвинуть на выборы в Госсовет Татарстана в сентябре этого года. Неожиданностей не произошло — свои кандидатуры в промежутке между победными праймериз и предвыборной конференцией сняли министры, главы республиканских ведомств и городских районов. При этом руководство единороссов подтвердило курс на «серьезное обновление», ознакомиться с результатом которого можно в конце этого материала. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Прямая линия задержала приезд Минниханова на час с лишним



Шедшая уже почти четыре часа Прямая линия Владимира Путина, кажется, и не думала заканчиваться, поэтому очередная региональная конференция татарстанских единороссов началась без Рустама Минниханова, входящего, напомним, в бюро Высшего совета партии. Как пояснил делегатам секретарь регионального отделения, спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, президент РТ должен быть на связи с президентом России, чтобы иметь возможность ответить на его вопросы, если они возникнут. В итоге Минниханов приехал с задержкой на час 10 минут.

Фарид Мухаметшин как основной докладчик предвыборной конференции между тем признал, что в избирательную кампанию партия вступает в «непростых условиях», на фоне принятых не без помощи ЕР «непопулярных, но неизбежных решений», таких как закон о повышении пенсионного возраста и реформа обращения с бытовыми отходами. На это совсем некстати наложились «турбулентность мировой экономики и санкционное давление на Российскую Федерацию».

Впрочем, Мухаметшин тут же отметил снижение доверия населения не только к «Единой России», но и к российской партийной системе в целом: «Иными словами, электорат не перетекает к кому-то от нас. Да и особо некуда». Он попенял оппонентам единороссов за пассивность — из 48 партий, могущих принять участие в выборах, «какую-либо активность» проявляют лишь семь.

Разочарованный таким поведением партий избиратель может, по словам секретаря регионального отделения ЕР, «дистанцироваться от любых политических сил». Тем не менее среди избирателей, идущих на выборы и определившихся со своими симпатиями, «Единую Россию» собираются поддержать 52%. «Мы сохраняем свой ядерный электорат», — прокомментировал эту цифру спикер. Конечно, это не 84,2%, которые ЕР получила в 2014 году, но тогда, напомним, выборы в Госсовет проходили на волне «крымского консенсуса» и с Рустамом Миннихановым во главе списка (партия победила тогда и во всех одномандатных округах, где выставляла своих кандидатов). При этом в рядах ЕР пребывают более 128 тысяч татарстанцев, по-прежнему составляющих, по словам Мухаметшина, «самый большой партийный отряд в стране».

Очередная региональная конференция татарстанских единороссов началась без Рустама Минниханова

После этого он дал понять, что будущему составу Госсовета нужно будет заняться законодательным сопровождением национальных проектов, получивших «беспрецедентное финансирование, какого не было ни в советское, ни в постсоветское время». Правда, озвученные спикером Госсовета РТ цифры оказались вполне рабочими — 44,6 миллиарда рублей для республики на первые три года, из которых 34 миллиарда — средства федерального бюджета.

Мухаметшин еще раз подчеркнул, что Госсовет ждет «серьезное обновление», но подробно останавливаться на этом не стал — все делегаты были уже в курсе, как обновится парламент.

«Что, с нищими регионами сильная Россия будет?!»

Этот обновленный список зачитал Юрий Камалтынов, заместитель Мухаметшина по Госсовету и региональному отделению ЕР. Точнее два списка — по единому республиканскому избирательному округу и по одномандатным округам. Если сравнить их с перечнями кандидатов, сформированными по итогам праймериз, можно обнаружить, что «передумали» идти в депутаты министр финансов РТ Радик Гайзатуллин, председатель госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова, начальник управления записи актов гражданского состояния КМ РТ Гульшат Нигматуллина, председатель комитета РТ по социально-экономическому мониторингу Валерий Кандилов, экс-заместитель председателя Всемирного конгресса татар Табрис Яруллин и руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина. Это по единому республиканскому списку.

В списке же одномандатников свои кандидатуры в промежутке между праймериз и предвыборной конференцией сняло гораздо больше людей — это вице-премьеры и министры республиканского правительства Роман Шайхутдинов, Ленар Сафин, Ирек Файзуллин, Эльмира Зарипова, Рустем Загидуллин, Ирада Аюпова, мэр Казани Ильсур Метшин, главы администраций районов Казани Тимур Алибаев, Андрей Лобов, Роман Фатхутдинов и др.

Прибывший на конференцию президент Татарстана тоже получил слово. Рустам Минниханов заявил, что республика, наряду с мощной экономикой и устойчивой социальной сферой располагает «активным гражданским обществом» (в чем, по его мнению, немалая заслуга Госсовета). Кроме того, по его словам, более двух третей татарстанцев одобряют деятельность Путина на посту президента РФ, 66% в целом удовлетворены ситуацией в республике. Тем не менее Минниханов тоже предупредил, что выборы для единороссов «простыми не будут»: «Безусловно, деятельный характер работы — это пища для оппонентов всех уровней. Но — не критикуют только тех, кто ничего не делает».

Минниханов тоже предупредил, что выборы для единороссов «простыми не будут»

После тайного голосования заместитель секретаря регионального отделения, вице-спикер Госсовета РТ (и кандидат по Кукморскому одномандатному избирательному округу) Римма Ратникова представила делегатам программу ТРО «Единая Россия», в которой партия по своей предвыборной традиции показала «человеческой лицо» — названия разделов программы говорят сами за себя: «Забота, защита, уважение», «Решаем вместе!», «Сила — в людях!».

Презентацию конспекта программы Ратникова подытожила словами: «Сильная Россия с сильными регионами!»

Фарид Мухаметшин насторожился, поняв, что в хорошо знакомом лозунге поменяли местами слова.

— Как «Сильная Россия — сильные регионы»? — удивился он. — А разве не наоборот? Разве не «Сильные регионы — сильная Россия», как мы всегда говорили? Что, с нищими регионами сильная Россия будет?!

— Но ведь мы теперь согласуем нашу деятельность с федеральным центром, — попыталась объяснить свои слова спикер (недословная цитата), но поспешила добавить: — Фарид Хайруллович, в тексте этого нет, это мое дополнение.

— А, так это ваша интерпретация! — облегченно воскликнул Мухаметшин.

— Да.

— Мы всегда выступали за то, чтобы регионы были сильные в составе Российской Федерации, и тогда будет сильная и крепкая страна, — назидательно напомнил спикер Госсовета РТ. — Логично об этом сказать.

1 / 48 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Рустем Шакиров, фото Максима Платонова