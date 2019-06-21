«Сильная Россия — сильные регионы»? Разве не наоборот?»
Предвыборная конференция единороссов: Мухаметшин расставлял акценты, Минниханов предупреждал — выборы простыми не будут
Накануне татарстанское отделение «Единой России» окончательно определилось со списком партийцев, которых планирует выдвинуть на выборы в Госсовет Татарстана в сентябре этого года. Неожиданностей не произошло — свои кандидатуры в промежутке между победными праймериз и предвыборной конференцией сняли министры, главы республиканских ведомств и городских районов. При этом руководство единороссов подтвердило курс на «серьезное обновление», ознакомиться с результатом которого можно в конце этого материала. Подробности — в репортаже «Реального времени».
Прямая линия задержала приезд Минниханова на час с лишним
Шедшая уже почти четыре часа Прямая линия Владимира Путина, кажется, и не думала заканчиваться, поэтому очередная региональная конференция татарстанских единороссов началась без Рустама Минниханова, входящего, напомним, в бюро Высшего совета партии. Как пояснил делегатам секретарь регионального отделения, спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, президент РТ должен быть на связи с президентом России, чтобы иметь возможность ответить на его вопросы, если они возникнут. В итоге Минниханов приехал с задержкой на час 10 минут.
Фарид Мухаметшин как основной докладчик предвыборной конференции между тем признал, что в избирательную кампанию партия вступает в «непростых условиях», на фоне принятых не без помощи ЕР «непопулярных, но неизбежных решений», таких как закон о повышении пенсионного возраста и реформа обращения с бытовыми отходами. На это совсем некстати наложились «турбулентность мировой экономики и санкционное давление на Российскую Федерацию».
Впрочем, Мухаметшин тут же отметил снижение доверия населения не только к «Единой России», но и к российской партийной системе в целом: «Иными словами, электорат не перетекает к кому-то от нас. Да и особо некуда». Он попенял оппонентам единороссов за пассивность — из 48 партий, могущих принять участие в выборах, «какую-либо активность» проявляют лишь семь.
Разочарованный таким поведением партий избиратель может, по словам секретаря регионального отделения ЕР, «дистанцироваться от любых политических сил». Тем не менее среди избирателей, идущих на выборы и определившихся со своими симпатиями, «Единую Россию» собираются поддержать 52%. «Мы сохраняем свой ядерный электорат», — прокомментировал эту цифру спикер. Конечно, это не 84,2%, которые ЕР получила в 2014 году, но тогда, напомним, выборы в Госсовет проходили на волне «крымского консенсуса» и с Рустамом Миннихановым во главе списка (партия победила тогда и во всех одномандатных округах, где выставляла своих кандидатов). При этом в рядах ЕР пребывают более 128 тысяч татарстанцев, по-прежнему составляющих, по словам Мухаметшина, «самый большой партийный отряд в стране».
После этого он дал понять, что будущему составу Госсовета нужно будет заняться законодательным сопровождением национальных проектов, получивших «беспрецедентное финансирование, какого не было ни в советское, ни в постсоветское время». Правда, озвученные спикером Госсовета РТ цифры оказались вполне рабочими — 44,6 миллиарда рублей для республики на первые три года, из которых 34 миллиарда — средства федерального бюджета.
Мухаметшин еще раз подчеркнул, что Госсовет ждет «серьезное обновление», но подробно останавливаться на этом не стал — все делегаты были уже в курсе, как обновится парламент.
«Что, с нищими регионами сильная Россия будет?!»
Этот обновленный список зачитал Юрий Камалтынов, заместитель Мухаметшина по Госсовету и региональному отделению ЕР. Точнее два списка — по единому республиканскому избирательному округу и по одномандатным округам. Если сравнить их с перечнями кандидатов, сформированными по итогам праймериз, можно обнаружить, что «передумали» идти в депутаты министр финансов РТ Радик Гайзатуллин, председатель госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова, начальник управления записи актов гражданского состояния КМ РТ Гульшат Нигматуллина, председатель комитета РТ по социально-экономическому мониторингу Валерий Кандилов, экс-заместитель председателя Всемирного конгресса татар Табрис Яруллин и руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина. Это по единому республиканскому списку.
В списке же одномандатников свои кандидатуры в промежутке между праймериз и предвыборной конференцией сняло гораздо больше людей — это вице-премьеры и министры республиканского правительства Роман Шайхутдинов, Ленар Сафин, Ирек Файзуллин, Эльмира Зарипова, Рустем Загидуллин, Ирада Аюпова, мэр Казани Ильсур Метшин, главы администраций районов Казани Тимур Алибаев, Андрей Лобов, Роман Фатхутдинов и др.
Прибывший на конференцию президент Татарстана тоже получил слово. Рустам Минниханов заявил, что республика, наряду с мощной экономикой и устойчивой социальной сферой располагает «активным гражданским обществом» (в чем, по его мнению, немалая заслуга Госсовета). Кроме того, по его словам, более двух третей татарстанцев одобряют деятельность Путина на посту президента РФ, 66% в целом удовлетворены ситуацией в республике. Тем не менее Минниханов тоже предупредил, что выборы для единороссов «простыми не будут»: «Безусловно, деятельный характер работы — это пища для оппонентов всех уровней. Но — не критикуют только тех, кто ничего не делает».
После тайного голосования заместитель секретаря регионального отделения, вице-спикер Госсовета РТ (и кандидат по Кукморскому одномандатному избирательному округу) Римма Ратникова представила делегатам программу ТРО «Единая Россия», в которой партия по своей предвыборной традиции показала «человеческой лицо» — названия разделов программы говорят сами за себя: «Забота, защита, уважение», «Решаем вместе!», «Сила — в людях!».
Презентацию конспекта программы Ратникова подытожила словами: «Сильная Россия с сильными регионами!»
Фарид Мухаметшин насторожился, поняв, что в хорошо знакомом лозунге поменяли местами слова.
— Как «Сильная Россия — сильные регионы»? — удивился он. — А разве не наоборот? Разве не «Сильные регионы — сильная Россия», как мы всегда говорили? Что, с нищими регионами сильная Россия будет?!
— Но ведь мы теперь согласуем нашу деятельность с федеральным центром, — попыталась объяснить свои слова спикер (недословная цитата), но поспешила добавить: — Фарид Хайруллович, в тексте этого нет, это мое дополнение.
— А, так это ваша интерпретация! — облегченно воскликнул Мухаметшин.
— Да.
— Мы всегда выступали за то, чтобы регионы были сильные в составе Российской Федерации, и тогда будет сильная и крепкая страна, — назидательно напомнил спикер Госсовета РТ. — Логично об этом сказать.
Справка
Кандидаты в депутаты Государственного Совета РТ шестого созыва, выдвинутые Татарстанским региональным отделением партии «Единая Россия» по единому республиканскому избирательному округу
- Мухаметшин Фарид Хайруллович, 22.05.1947 г.р.
- Чагин Владимир Геннадьевич,05.01.1970 г.р.
- Насырова Альбина Мунировна, 26.01.1986 г.р.
- Ахметов Марат Готович, 16.06.1954 г.р.
- Аминов Ильшат Юнусович, 27.07.1963 г.р.
- Маврина Лилия Николаевна, 07.08.1965 г.р.
- Камалтынов Юрий Зимелевич, 11.03.1957 г.р.
- Хамаев Азат Киямович, 30.12.1955 г.р.
- Ларионова Татьяна Петровна, 02.07.1955 г.р.
- Якунин Леонид Александрович, 19.06.1951 г.р.
- Ягудин Шакир Шахмедович, 24.01.1947 г.р.
- Зарипов Айрат Ринатович, 08.08.1962 г.р.
- Кузьмичева Елена Ивановна, 09.04.1970 г.р.
- Мухаметзянов Рауфаль Сабирович, 10.11.1949 г.р.
- Нугаев Камиль Асгатович, 02.12.1956 г.р.
- Вавилов Владимир Владимирович, 06.11.1953 г.р.
- Шамсутдинов Айдар Ильдарович, 26.11.1976 г.р.
- Савицких Николай Владимирович, 05.04.1960 г.р.
- Латыпова Муслима Хабриевна, 07.11.1951 г.р.,
- Захарова Светлана Михайловна, 30.07.1972 г.р.
- Егоров Иван Михайлович, 21.01.1961 г.р.
- Кондратьев Андрей Станиславович, 01.05.1969 г.р.
- Салахов Мякзюм Халимулович, 13.07.1951 г.р.
- Зайдуллин Ркаил Рафаилович, 23.01.1962 г.р.
- Тухватуллин Рамиль Чингизович, 02.10.1966 г.р.
- Абдуллазянов Эдвард Юнусович, 08.04.1957 г.р.
- Тыгин Александр Васильевич, 18.05.1973 г.р.
- Глушков Геннадий Николаевич, 11.11.1963 г.р.
- Чубаров Александр Анатольевич, 27.07.1962 г.р.
- Воронова Ольга Михайловна, 03.06.1968 г.р.
- Набиева Алсу Рустэмовна, 12.03.1979 г.р.
- Багаутдинов Фаниль Фиргатович, 11.07.1980 г.р.
- Каримов Габделхай Юсупович, 01.08.1961 г.р.
- Кудерметова Ляля Ринатовна, 03.06.1965 г.р.
- Сыровацкий Михаил Федорович,06.05.1977 г.р.
- Садриев Камиль Гайнетдинович, 04.01.1954 г.р.
- Рыбакова Людмила Николаевна, 18.08.1974 г.р.
- Галеев Марат Гадыевич, 01.01.1946 г.р.
- Бикеев Игорь Измаилович, 07.09.1974 г.р.
- Тарханова Алсу Абдрахмановна, 03.01.1953 г.р.
- Хадеев Тахир Галимзянович, 15.11.1951 г.р.
- Славутский Александр Яковлевич, 27.11.1947 г.р.
- Вострикова Светлана Анатольевна, 30.08.1970 г.р.
- Ганиев Ильшат Газимович, 03.01.1954 г.р.
- Зиатдинов Айрат Ильгизарович, 07.10.1977 г.р.
- Власов Валерий Александрович, 20.09.1953 г.р.
- Янгиров Вадим Ильфатович, 07.10.1987 г.р.
- Минакова Елена Анатольевна, 23.12.1977 г.р.
- Шамсутдинов Раиль Рафаэлевич, 01.10.1984 г.р.
- Романов Дмитрий Сергеевич, 07.07.1990 г.р.
- Сидоров Виктор Владимирович, 20.09.1986 г.р.
- Саетова Алсу Шакирзяновна, 15.10.1988 г.р.
- Конов Максим Васильевич, 24.08.1984 г.р.
- Надршина Алсу Наилевна, 24.08.1965 г.р.
- Бариев Динар Раилович, 23.03.1990 г.р.
- Шимина Нина Константиновна, 18.11.1990 г.р.
Кандидаты в депутаты Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва, выдвинутые Татарстанским региональным отделением партии «Единая Россия» по одномандатным избирательным округам
|
Округ
|
Кандидат
|
Айдаровский одномандатный избирательный округ №1
|
Леонов Владимир Александрович
|
Копыловский одномандатный избирательный округ №2
|
Ахметов Рамиль Уелович
|
Кремлевский одномандатный избирательный округ №3
|
Созинов Алексей Станиславович
|
Прибрежный одномандатный избирательный округ №4
|
Зиатдинов Марат Галимзянович
|
Зареченский одномандатный избирательный округ №5
|
Миронов Сергей Александрович
|
Декабристский одномандатный избирательный округ №6
|
Абдульзянов Артур Рашидович
|
Ибрагимовский одномандатный избирательный округ №7
|
Нуриев Марат Абдулхаевич
|
Чуйковский одномандатный избирательный округ №8
|
Садыков Марат Наилевич
|
Ямашевский одномандатный избирательный округ №9
|
Солуянов Дмитрий Юрьевич
|
Шаляпинский одномандатный избирательный округ №10
|
Абдулхаков Рустам Рифгатович
|
Горкинский одномандатный избирательный округ №11
|
Гафиятуллин Нияз Мансурович
|
Габишевский одномандатный избирательный округ №12
|
Егоров Андрей Юрьевич
|
Дербышкинский одномандатный избирательный округ №13
|
Заббарова Роза Шарифулловна
|
Пионерский одномандатный избирательный округ №14
|
Вольфсон Илья Светославович
|
Азинский одномандатный избирательный округ №15
|
Нурмухаметов Фанис Вагизович
|
Гвардейский одномандатный избирательный округ №16
|
Мухаметшин Альберт Ахатович
|
Комсомольский одномандатный избирательный округ №17
|
Мингалимов Марсель Завидович
|
Мелекесский одномандатный избирательный округ №18
|
Фомичев Андрей Геннадьевич
|
Центральный одномандатный избирательный округ №19
|
Николаев Олег Юрьевич
|
Боровецкий одномандатный избирательный округ №22
|
Барышев Леонид Анатольевич
|
Автозаводский одномандатный избирательный округ №23
|
Мугерман Роман Борисович
|
Студенческий одномандатный избирательный округ №24
|
Музипова Гульнара Альбертовна
|
Бызовский одномандатный избирательный округ №25
|
Бикмурзин Азат Шаукатович
|
Ахтубинский одномандатный избирательный округ №26
|
Гиззатуллин Руслан Загитович
|
Девонский одномандатный избирательный округ №27
|
Хабибрахманов Азат Гумерович
|
Бигашевский одномандатный избирательный округ №28
|
Нугайбеков Ренат Ардинатович
|
Альметьевский одномандатный избирательный округ № 29
|
Халимов Рустам Хамисович
|
Сайдашевский одномандатный избирательный округ №30
|
Тимергалеева Рузиля Равильевна
|
Бугульминский одномандатный избирательный округ №32
|
Сулейманов Рифнур Хайдарович
|
Юго-Восточный одномандатный избирательный округ №33
|
Салихов Ирек Фаритович
|
Чистопольский одномандатный избирательный округ №34
|
Гарифуллин Халит Махмутович
|
Лениногорский одномандатный избирательный округ №36
|
Шафигуллин Ринат Ильдусович
|
Елабужский одномандатный избирательный округ №37
|
Емельянов Геннадий Егорович
|
Заинский одномандатный избирательный округ №38
|
Нефедов Николай Валерьевич
|
Азнакаевский одномандатный избирательный округ №39
|
Мухамадеев Рустам Набиуллович
|
Нурлатский одномандатный избирательный округ №40
|
Сулейманов Раис Ахтямович
|
Буинский одномандатный избирательный округ №41
|
Гайзатуллин Ринат Рауфович
|
Менделеевский одномандатный избирательный округ №42
|
Макаров Валерий Владимирович
|
Приикский одномандатный избирательный округ №43
|
Хабибуллин Альберт Галимзянович
|
Алексеевский одномандатный избирательный округ №44
|
Валиев Фоат Валиевич
|
Апастовский одномандатный избирательный округ №45
|
Гафуров Ильшат Рафкатович
|
Арский одномандатный избирательный округ №46
|
Шафигуллин Лутфулла Нурисламович
|
Кукморский одномандатный избирательный округ №47
|
Ратникова Римма Атласовна
|
Лаишевский одномандатный избирательный округ №48
|
Самаренкин Дмитрий Анатольевич
|
Мамадышский одномандатный избирательный округ №49
|
Галиев Марат Ибрагимович
|
Высокогорский одномандатный избирательный округ №50
|
Зиганшин Азат Ильдусович
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