«Вы пока даже не понимаете, какая это потеря»

Ушел пастырь, искренне веривший, что Татарстан — это «лаборатория мира и согласия»

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, оставивший этот мир накануне, лелеял мечту открыть возрожденный собор Казанской иконы Божией матери — и лишь совсем немного не дождался этого славного момента. По воспоминаниям людей, друживших с ним много лет, это был доброжелательный и открытый человек, который тем не менее не боялся войти в захваченную школу в Беслане или оспорить вышестоящее мнение. Эксперты «Реального времени» напомнили и о теплых отношениях владыки с мусульманами, понимании их менталитета, впрочем, и сам он неоднократно высказывался о «соработничестве» с последователями пророка Мухаммада. Что касается Татарстана, то он называл его не иначе как «лабораторией межконфессионального и межнационального согласия».

«Соработник» и участник «лаборатории»

Накануне Татарстан узнал печальную новость — ушел из жизни митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (Ашурков). Предстоятелем православной общины республики он был на протяжении пяти лет, с 2015 года, и за это время запомнился всем татарстанцам как искренний сторонник мира и дружбы между представителями разных конфессий и народов на этой земле.

— Я бы обратил внимание на соработничество в Татарстане, — говорил владыка. — Мы находимся в Болгаре, восхищаемся памятниками исламской культуры. Но рядом есть и православные храмы. Проблем у нас нет. Музей в Свияжске, который мы создали вместе, теперь восхищает всех. Только соработничество, нет другого пути к тому, к чему стремится человек, — к миру и согласию. Именно так человечество сможет сохранить человеческое лицо.

Феофан запомнился всем татарстанцам как искренний сторонник мира и дружбы между представителями разных конфессий и народов на этой земле. Фото: Олег Тихонов

Слово «соработничество» было у Феофана, пожалуй, одним из самых любимых, когда он описывал ситуацию в регионе или отдавал должное работе первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева и фонда «Возрождение».

— Татарстан — это птица, у которой два крыла: православие и ислам, — так отзывался митрополит о добрососедстве двух конфессий в регионе.

Кстати, на всех встречах, собраниях, конференциях он приводил Татарстан в пример, применяя уже другое слово — «лаборатория».

— Татарстан — это замечательная лаборатория, которая уже имеет позитивные плоды. Лаборатория построения жизни общества различных религиозных, этнических принадлежностей, — заявлял он.

И рассказывал об этом не только «своим», но и гостям из других регионов и зарубежья.

— Когда говорю про лабораторию, эта лаборатория находится в Татарстане. А главное оружие, которое здесь вырабатывается, это оружие мира и согласия, межконфессионального, межнационального и межгосударственного, — подчеркивал митрополит.

Более того, когда возникали конфликтные ситуации с участием приверженцев ислама, Феофан поддерживал мусульман, отмечая мирный характер их конфессии. Например, в октябре он прокомментировал резонансное убийство учителя во Франции, отметив, что корни экстремизма не стоит искать в религии.

— Невозможно одними силовыми, доктринальными и иными методами решить эту проблему [экстремизма], — сказал владыка. — Мы видели последний дикий случай во Франции — убийство учителя. Где корни этого экстремизма? В голове этого подростка? Или у учителя, который жестоко провоцировал юные умы, выставляя на уроках карикатурно высшие ценности. К чему это приводило? К просвещению? Или возбуждению ненависти, злобы и обиды? Это тоже наша с вами забота.

Высказывался он и о «платочном скандале», когда в конце 2016 года в татарском селе Белозерье (Мордовия) директор школы и местные чиновники запретили учителям и старшеклассницам носить платки в стенах учебного заведения. Митрополит опять же выступил на стороне верующих, призвав «учитывать традиции народа».

Когда возникали конфликтные ситуации с участием приверженцев ислама, Феофан поддерживал мусульман, отмечая мирный характер их конфессии. Фото: realnoevremya.ru

Миротворец и переговорщик

Согласно официальной биографии священнослужителя, Иван Андреевич Ашурков (его мирское имя) родился 21 мая 1947 года в городе Дмитриеве Курской области. Во время срочной службы в армии начал посещать храм. Два года нес послушание, а в 1970 году поступил во второй класс Московской духовной семинарии, которую окончил в 1972 году и был зачислен в Московскую духовную академию.

Окончив учебу, будущий митрополит начал службу послушником в Троице-Сергиевой лавре, где и был пострижен в монашество. А с 1977 года более пяти лет трудился в Русской духовной миссии в Иерусалиме. В 1984—1987 годах работал Латинской Америке, с 1989 по 1993 год был экзархом патриарха Московского при патриархе Александрийском и всея Африки (Египет).

Отличился как миротворец и переговорщик в различных конфликтах. Например, во время осеннего противостояния в 1993 году в Москве участвовал в попытках налаживания диалога между конфликтующими сторонами — лично проводил переговоры в Доме Советов с Александром Руцким, Русланом Хасбулатовым и другими. Неоднократно вспоминал, как выносил из школы раненых школьников в Беслане в 2004 году. Приезжал и в Южную Осетию во время вооруженного конфликта 2008 года.

В 2000 году Феофан официально стал епископом, чуть ранее он встал во главе Магаданской и Синегорской кафедры (позже — епархии). За время своей карьеры Феофан возглавлял кафедры и епархии в разных уголках России, от Дальнего Востока до Ставропольского края, и везде успешно выстраивал отношения с представителями власти и лидерами других религиозных общин. А кроме того, вел активную деятельность по возвращению верующим исторических зданий и реконструкции храмов.

В июле 2015 года Феофан был назначен митрополитом в Татарстан. Пастырскую деятельность он совмещал с работой ректором Казанской духовной семинарии. Причем татарстанской общественности сразу заявил, что читает Коран.

В июле 2015 года Феофан был назначен митрополитом в Татарстан. Фото: Роман Хасаев

Дружба с муфтиями, возрождение храмов

В Татарстане Феофан стал частым гостем на мусульманских мероприятиях. Не отделывался он и официальными поздравлениями с праздниками Курбан-байрам и Ураза-байрам — лично созванивался с муфтиями Камилем Самигуллиным и Талгатом Таджуддином. Практически никогда не пропускал знаковые встречи в Болгаре, в том числе «Изге Болгар җыены». Ежегодно митрополит участвовал и в республиканских ифтарах, разделяя трапезу с приверженцами ислама, и не оставлял без внимания форумы, проводимые под эгидой ДУМ РТ, группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», АПМ РФ, МАИБ и т. п. Собственно, не пропускал он и татаро-башкирский праздник Сабантуй.

Проекты фонда «Возрождение» по строительству Болгарской исламской академии и восстановлению собора Казанской иконы Божией Матери Феофан называл приоритетными.



Проекты фонда «Возрождение» по строительству Болгарской исламской академии и восстановлению собора Казанской иконы Божией Матери Феофан называл приоритетными. Фото: Дмитрий Резнов

20 ноября митрополит покинул бренный мир. Предположительно, он умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Временно исполняющим его обязанности был назначен митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн, указ об этом подписал патриарх Кирилл. Отпевание Феофана состоится 23 ноября в Благовещенском соборе Казанского кремля. Заупокойное богослужение возглавит управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий.

Свои соболезнования близким Феофана и православной общине республики выразили президент Татарстана Рустам Минниханов, госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, премьер-министр Алексей Песошин, спикер Госсовета Фарид Мухаметшин, а также лидеры религиозных общин региона.

— За недолгие пять лет своего служения в нашей республике владыка Феофан стал по-настоящему близким и родным для многих татарстанцев, завоевав авторитет и уважение представителей разных национальностей и вероисповеданий, — отметил в своем письме Минниханов.

По его словам, особым памятником митрополиту Феофану станет воссоздание в столице Татарстана собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря.



— Редкие личные качества, разносторонние знания и богатый организаторский опыт митрополита Феофана нашли воплощение во многих областях деятельности — от строительства и возрождения храмов до участия в работе международных организаций. Огромен вклад владыки в развитие православно-исламского диалога, укрепление дружеских связей Татарстанской митрополии Русской православной церкви с мусульманской уммой республики. В последние годы главной заботой митрополита Феофана являлось воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря, возрождению и благоустройству которого он отдавал все свои силы, — говорится в официальном некрологе, подписанном первыми лицами и представителями традиционных конфессий региона.

«Владыка работал на Кавказе в самые тяжелые годы террористической войны. Ездил без охраны»

Для журналиста, публициста и политика Максима Шевченко скончавшийся митрополит был близкой и значимой фигурой. Их личное знакомство произошло еще в начале 1990-х годов.

— Он не то что был моим духовником, но когда я бывал в Казани, всегда старался ему звонить, бывать, часто встречался с ним на Кавказе, — рассказал Шевченко корреспонденту «Реального времени». — Владыка, конечно, был для меня очень значимой фигурой. Еще с того момента, как он был архимандритом в Москве — мы познакомились с ним в Даниловском монастыре в начале 90-х. Он был человеком исключительным, рассказывал мне про свою работу в молодости на Ближнем Востоке, в Палестине, близком знакомстве с Ясиром Арафатом. Владыка работал на Кавказе в самые тяжелые годы террористической войны, ездил без охраны, помогал защищать интересы православных людей, зачастую вел переговоры. В самые страшные дни он был в Беслане. Он был человеком беззаветным, храбрым, удивительным.



Наш собеседник вспомнил, что когда Феофана направляли в Казань, далеко не все верили, что у него здесь получится. Но жизнь показала, что они ошибались.

— Когда его назначили в Татарстан, многие считали, что что-то будет не так, — продолжает журналист. — Мол, до этого был слабый православный архиерей, все знали, что сейчас придет сильный, и очень боялись. А я сразу сказал, что присутствие Феофана только укрепит Татарстан, потому что православные заговорят сильным голосом — так и случилось. Я сказал, что Татарстану повезло, что владыку назначили архиереем в Казань, что он умеет разговаривать с мусульманами, очень хорошо понимает менталитет мусульманских народов. Это просто огромная потеря — вы пока даже не понимаете, какая.

Также Шевченко отметил смелость Феофана, не боявшегося отстаивать свое мнение перед высшими церковными иерархами.

— Он был масштабным, храбрым человеком. Он, например, единственный на архиерейском соборе выступил против патриаршества Кирилла. Он говорил правду — встал и аргументированно сказал почему. Его уважали, с ним считались. Он был строитель, созидатель, миротворец, пастырь. Мне очень горько, честно скажу — в душе у меня очень серьезная потеря, — заключил Максим Шевченко.

«Он был очень открытым. Широкая душа»

Своим личным знакомством с покойным гордится и депутат Госдумы Олег Морозов.

— Мы были знакомы много лет, еще со времени его служения в Северной Осетии. Встречались в Москве на различных мероприятиях, много говорили о месте и роли церкви в современном мире. И, конечно, в Казани, когда он стал митрополитом Казанским и Татарстанским. Он был очень образованным и глубоким человеком, — рассказал парламентарий.

Морозов отметил, что мог часами говорить с владыкой на серьезные темы, связанные с верой и местом человека в современном мире.



— Он был очень открытым. Как говорят, широкая душа. Огромная потеря для Татарстана и России, — резюмировал депутат.

«По коронавирусу всегда предупреждал народ. А сам не уберегся»

Депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин знал Феофана с 2003 года, когда тот был назначен на Ставропольскую и Владикавказскую кафедру. По его словам, митрополит был даже кандидатом на должность патриарха. Парламентарий и православный иерарх много встречались и дискутировали.

— Феофан — человек не только татарстанского или российского, но и мирового масштаба. Он же работал и в Израиле, и в Южной и Центральной Америке. Был дипломатом высочайшего уровня. Делал свое дело, и при этом никто на него не обижался. Он не был упертым — некоторые тянут только в сторону православия. Феофан был нейтральным в политическом отношении. Он всегда находил выход из любого положения. Жалко, что он не увидел открытия божьего храма, — рассказал депутат.



Он отметил также, что владыка очень быстро «вписался в Татарстане».

— По коронавирусу он всегда предупреждал народ, что надо беречься. А теперь, видите, как получилось… не уберегся, — сказал Сибагатуллин.

«Имамы Татарстана потрясены кончиной владыки»

Всегда находил взаимопонимание с митрополитом и председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин.

— Имамы Татарстана потрясены кончиной владыки, поскольку невозможно переоценить его вклад в укрепление межконфессионального согласия и мира в нашем обществе, — прокомментировал Камиль хазрат «Реальному времени». — Его выступления и призывы сближали народы Татарстана!

Муфтий добавил, что митрополит снискал авторитет широкой общественности республики своей невероятной энергией, открытостью, настойчивостью в достижении поставленной цели и огромным опытом работы. По словам мусульманского священнослужителя, Феофан был человеком блестящего ума и богатого духовного мира, отзывчивым и милосердным.

— Я благодарю Творца за то, что мне выпала возможность общаться с ним. Признателен покойному за совместную работу в деле защиты и укрепления общечеловеческих ценностей. Всем сердцем желаю сил и терпения его родным и близким, коллегам, чтобы перенести боль этой невосполнимой утраты, — сказал Камиль Самигуллин.

«Знал, как можно твердо стоять на религиозных и человеческих принципах»

Главный раввин Казани и Татарстана Ицхак Горелик также переживает горечь утраты Феофана.

— Еврейская община Татарстана выражает глубокие соболезнования в связи с кончиной митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. Республика Татарстан потеряла религиозного лидера высокого уровня, мудрого человека, который знал, как можно твердо стоять на своих религиозных и человеческих принципах и вместе с тем внимательно относиться к каждому, уважать религиозные и человеческие ценности каждого человека, — отмечает Горелик.

Он добавил, что Феофан «очень много сделал для создания атмосферы мира и благоденствия, которыми славится Республика Татарстан».

