Многострадальный «КЗСК-Силикон» Евгении Даутовой намерены «продавать до последнего»

АСВ не хочет уступать 65 млн и бьется за то, чтобы перепоручить торги «Российскому аукционному дому»

Фото: Ринат Назметдинов

Как стало известно «Реальному времени», дочернее предприятие казанского завода синтетического каучука «КЗСК-Силикон», строительство которого некогда инициировала владелица «Спурт банка» Евгения Даутова, после трех неудачных попыток продажи готовят к новым торгам в форме публичного предложения. Кредиторы допускают продажу завода, строительство которого было заморожено больше пяти лет назад, с дисконтом в 50 процентов от начальной цены в 1,29 млрд рублей. Как ожидается, сегодня, 15 марта, Арбитражный суд Татарстана утвердит положение о торгах, разрешив противоречия. В частности, позицию конкурсного управляющего, согласованную с мажоритарным кредитором ГК «ВЭБ. РФ», не вполне разделяет АКБ «Спурт» в лице АСВ. Он не согласен «уронить» цену меньше, чем до 713 млн рублей, уверяя, что уже на втором этапе публичного предложения на завод найдется покупатель. Кроме того, банк настаивает на том, чтобы с учетом предыдущих неудачных торгов продажу «КЗСК-Силикон» поручили «Российскому аукционному дому», который зарекомендовал себя как наиболее успешный продавец.

По поводу начальной цены продажи разногласий нет

Конкурный управляющий «КЗСК-Силикон» Аркадий Черкасов вышел с ходатайством в Арбитражный суд Татарстана, с тем чтобы он разрешил противоречия между кредиторами по поводу условий новой продажи предприятия после нескольких неудачных попыток. Представитель управляющего Ирина Родионова на судебном заседании 11 марта сообщила, что по поводу электронной площадки разногласий между кредиторами нет, как и по поводу начальной цены продажи. Как прозвучало, последняя составляет 1 297 468 000 рублей. Ранее завод выставляли на электронной площадке ООО «Арбитат» из Санкт-Петербурга.

Другое дело — организатор торгов. Родионова подчеркнула, что предпочтение Черкасова осталось прежним. Он просит суд разрешить привлечь ООО «Правовое бюро»: оно проводило предыдущие торги (тогда вознаграждение организатору было оговорено в 0,1 процента от стоимости проданного имущества, — прим. ред.) и в целом имеет опыт, успешно реализует такого рода имущество. Цену отсечения, на которой должны остановиться торги, «конкурсник», по ее словам, просит установить в 50 процентов от начальной цены продажи (ВЭБ.РФ — так же), поскольку считает, что «это адекватная стоимость, за которую возможна реализация такого рода имущества».

Юрист пояснила, что АСВ просит чуть больше. Как позже выяснилось, примерно на 65 млн. Агентство по страхованию вкладов хочет остановиться при снижении до 55 процентов от начальной стоимости. Есть расхождения и по поводу периода и величины снижения цены. АСВ предлагает первый период установить в 14 календарных дней и 7 дней — каждый последующий. При этом шаг снижения цены у них равен 5 процентам. Конкурсный управляющий считает, что это очень долгий срок для продажи завода. Его предложение: снижение цены на 10 процентов от начальной каждые 5 дней. «Собственно, все интересанты будут способны, если они будут, купить указанное имущество в период, предложенный управляющим», — отметила Родионова. Представитель Черкасова просила банк пояснить, почему он предлагает именно такие условия.

Конкурный управляющий «КЗСК-Силикон» Аркадий Черкасов вышел с ходатайством в Арбитражный суд Татарстана, с тем чтобы он разрешил противоречия между кредиторами по поводу условий новой продажи предприятия. Фото: Максим Платонов

«Во-первых, организатором торгов должен быть РАД»

«Во-первых, считаем, что организатором торгов должен быть Российский аукционный дом (РАД)», — с ходу заявил представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Нияз Ганеев. Он сослался на статистические данные самого агентства: «По нашему опыту, РАД организует торги наиболее успешно». Кроме того, Ганеев заметил, что с учетом проведения предыдущих торгов по продаже «КЗСК-Силикон» «целесообразно на данной стадии сменить их организатора». Выбор торговой площадки представитель Агентства по страхованию вкладов предложил оставить за организатором торгов.

Что касается цены отсечения, он напомнил, что у них эта цифра больше: 55 процентов от начальной стоимости. По словам представителя «Спурт банка», конкурсный управляющий считает, что предложенная ими цена «необоснованно завышена», что может стать препятствием для продажи. Агентство с этим мнением не согласно. «Мы считаем, что наш вариант больше защищает интересы кредиторов», — сообщил Ганеев. Судья так же, как ранее представитель Аркадия Черкасова, требовала пояснений. «Конкурсный управляющий говорит: «Давайте, будем спускаться до 648 миллионов», вы говорите: «Нет, до 713 миллионов. Это экономически выгодно». В чем выгода?» — прямо спросила она.

На этот вопрос представитель АСВ ответил уклончиво: «Только в том, что в случае продажи в конкурсную массу поступит больше денежных средств». «Откуда взялась именно такая сумма — 713 миллионов? Это окупает какие-то ваши расходы или покрывает минимальные затраты?» — продолжала допытываться Альбина Маннанова. Но Ганеев так и не раскрыл карты. Он лишь сообщил, что цена отсечения выведена «путем математического подсчета, ни что за основу не взято: ни размер требований кредиторов, [ни что иное]…»

«Во-первых, считаем, что организатором торгов должен быть Российский аукционный дом (РАД)», — с ходу заявил представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Нияз Ганеев. Фото lot-online.ru

«То есть продаете до последнего?»

С учетом того, что продается специфический объект, судья решила выяснить ситуацию и на перспективу. «Предположим, дошли до цены от отсечения в 713 миллионов, не продали. Что будем дальше делать? Предлагать залоговым кредиторам? Утверждать еще одно положение? И по какой цене продавать?», — сыпала вопросами служитель Фемиды. Родионова сказала, что если и планируемые торги окажутся неудачными, будут еще одни с новой ценой отсечения. Она составит 50 процентов от цены лота. «То есть продаете по последнего, я вас правильно поняла? До нуля рублей?» — уточнила Маннанова. Представитель Черкасова подтвердила.

Затем представитель Спурт банка и конкурсного управляющего обменялись мнениями по поводу спорных моментов. Так, Нияз Ганеев донес до присутствующих позицию АСВ о том, что величина снижения в 10 процентов «слишком большая»: в этом случае уже на втором этапе публичного предложения стоимость реализуемого имущества будет «существенно занижена». Хотя, заявил он, «есть приобретатели, которые готовы уже на втором этапе снижения цены на 5 процентов приобрести имущество».

Родионова же не приняла его доводы. «Аргумент о том, что раз «Правовому бюро» не удалось реализовать имущество на первых трех торгах, значит, нужно его поменять, представляется необоснованным», — сказала она, заметив, что замена организатора торгов влечет дополнительные расходы. По ее словам, конкурсный управляющий считает, что необходимо оставить прежнего организатора торгов. В части процентов Черкасов тоже остался на прежней позиции.

Судья с первой попытки противоречия кредиторов не разрешила. Был объявлен перерыв до 15 марта. В связи с тем, что имущество еще не продано, в этот же день Арбитражный суд РТ по ходатайству Аркадия Черкасова продлил конкурсное производство «КЗСК-Силикон» еще на 6 месяцев.

«КЗСК-Силикон» плотно встроен в структуру «старшего брата» — КЗСК. Фото: Ринат Назметдинов

Стройка заморожена больше пяти лет назад

По окончании судебного заседания конкурсный управляющий «КЗСК-Силикон» Аркадий Черкасов, который лично присутствовал в татарстанском арбитраже, напомнил «Реальному времени», что «КЗСК-Силикон» — «фактически недострой»: химическое производство начали строить, но затем заморозили и в таком состоянии оно находится больше пяти лет. Как ранее рассказывало «Реальное время», «КЗСК-Силикон» плотно встроен в структуру «старшего брата» — КЗСК. Возведены основные корпуса, по эстакадам продолжены новые паропроводы, построена подстанция 110 кВ. Закуплено и частично смонтировано 1,5 тысячи единиц оборудования.

«Я считаю, что этот актив сложно продать по высокой цене, но в любом случае он интересен. Абсолютно исключено, что он стоит ноль или какие-то копейки», — изложил он по просьбе нашего издания свою точку зрения. Более того, конкурсный управляющий «КЗСК-Силикон» убежден, что этот имущественный комплекс «реально можно продать за очень серьезные деньги: в коридоре от минимум нескольких сотен миллионов до миллиарда и более рублей».

В материалах арбитража говорится о том, что предполагаемое производство силиконового каучука является крупным: включает в себя более 3 тыс. объектов специализированного имущества. В составе имущественного комплекса —административное здание заводоуправления, земельные участки, движимое имущество, находящееся в залоге у производственной фирмы «Химик» на общую сумму 11,96 млн рублей, дорогостоящее оборудование, часть из которого уже смонтирована (обеспечивает обязательства перед АКБ «Спурт») оценивается более чем в 700 млн рублей. Рыночная стоимость имущественного комплекса «КЗСК-Силикон» (на 31 июля 2017 года) была определена в 2,59 млрд рублей.

«Понятно, что если продавать, скажем, нефтеперерабатывающий завод, это одна история. Другое дело, недостроенное производство как здесь: в него нужно вкладываться», — рассуждает он. — Сейчас призывают, чтобы все было самое современное — обязывает мировая конкуренция, а это уже не новейшее оборудование». Тем не менее, по словам «конкурсника», предлагаемое к продаже имущество в любом случае привлекательно как недвижимость (видимо, имеется в виду земельный участок), как производственная площадка: «Это же центр города, коммуникации все подведены. Даже несмотря на то, что часть оборудования до сих пор находится в ящиках, оно еще может быть использовано. Возможно и какое-то перепрофилирование». Черкасов признает, что «КЗСК-Силикон» и материнский КЗСК было бы «логично продавать одним лотом», но для этого «нет абсолютно никаких оснований: это разные юрлица».

Аркадий Черкасов рассказал нашему изданию, что было предпринято уже несколько попыток кражи кабеля, принадлежащего «КЗСК-Силикон». Фото предоставлено Аркадием Черкасовым

Охранники работают без оплаты, так как верят управляющему

Когда могут быть назначены новые торги? Аркадий Черкасов говорит, что старается делать все максимально быстро. «Мне бы хотелось, чтобы до 1 сентября прошли все этапы торгов. Хотя неизвестно, на каком их них будет покупка», — заметил он «Реальному времени». «Мы начали продавать «КЗСК-Силикон» с «Правовым бюро». Они полностью владеют ситуацией и это авторитетная организация. Я думаю, суд примет правильное решение. Но каким оно будет, я не знаю, — коротко прокомментировал управляющий разногласия по поводу того, кому именно эту продажу поручить.

Кстати, он не исключил того, что после достижения цены отсечения имущество заберут себе залоговые кредиторы (ВЭБ. РФ, банк «Спурт» и ПФ «Химик»): «Могут ли они заинтересоваться? Такие случаи бывают часто». Впрочем, с «дочкой» казанского завода синтетического каучука хватает забот и без того. Начнем с того, что объект необходимо сохранить в целости до торгов.

Конкурсный управляющий еще 6 марта 2018 года заключил по этому поводу договор с частным охранным агентством «Альфа-Гарант». В мае того же года количество постов охраны даже увеличили. Охрана обходится в 270 тыс. рублей в месяц. Но и эту относительно небольшую сумму взять негде. По состоянию на 5 августа прошлого года долг за эти услуги превысил 7,5 млн рублей. «Конкурсник» опасался, что в этой ситуации чоповцы «неизбежно» откажутся от охраны предприятия и тогда сохранить имущество, составляющее конкурсную массу банкрота будет трудно.

Аркадий Черкасов рассказал нашему изданию, что было предпринято уже несколько попыток кражи кабеля, принадлежащего «КЗСК-Силикон». Одну из них охрана пресекла в октябре прошлого года. Воры в погоне за медной проволокой попытались перерезать кабель специальными ножницами, но при виде чоповцев ударились в бега, бросив свой инструмент. Задержать их не удалось. Однако, в другом случае любителей чужого добра установили. Возбуждено уголовное дело.

Воры в погоне за медной проволокой попытались перерезать кабель специальными ножницами, но при виде чоповцев ударились в бега, бросив свой инструмент. Фото предоставлено Аркадием Черкасовым

«Конкурсник» попытался возложить эти расходы на АКБ «Спурт»: с тем, чтобы он погасил задолженность перед охранным агентством «Альфа-Гарант» и оплачивал его услуги вплоть до передачи имущества покупателю на торгах. Полагал, что тот как залоговый кредитор вправе взять на себя эту ношу. Но суд отказал: не предусмотрено действующим законодательством. Пока что, говорит он, «охранники работают без оплаты, так как верят управляющему, что он рассчитается».

И они не единственные, кто ждет продажи имущественного комплекса «КЗСК-Силикон». Свои кровные надеются получить и 116 уволенных сотрудников. Долг по зарплате перед ними, а они не видели ее с 1 марта по 7 июня 2018 года, составляет 17,4 млн рублей. Черкасов вспоминает, что когда начинал процедуру банкротства, откровенно сказал им: «Не буду вводить вас в заблуждение. Ждать придется долго». Но когда будет продано имущество, деньги, в первую очередь, будут направлены им. Это «важнейший политический вопрос», который прокуратура держит на контроле.

Оплатил расходы на тепло и электроэнергию из своего кармана

Конкурсный управляющий также добился того, чтобы у «КЗСК-Силикон», пока не появится новый владелец, были тепло и электричество. В частности, по его просьбе мажоритарный кредитор ГК «ВЭБ.РФ» с 20 декабря 2019 года до конца октября 2020 года согласилась взять текущие расходы предприятия на себя и исправно оплачивала счета «Татэнерго» и «Татэнергосбыта». В ноябре прошлого года Черкасов был вынужден оплатить эти расходы уже из своего кармана: в конкурсной массе завода было пусто, а срок материальной помощи ВЭБа истек.

В конце концов он вышел с ходатайством в суд: просил принять обеспечительные меры, обязав гарантирующих поставщиков продолжить оказывать услуги без оплаты. «Конкурсник» ссылался на то, что отключение недостроенного завода от тепла и электричества может привести к порче имущества, в числе которого дорогостоящее оборудование. Как никак оно находится в недостроенном административном здании. Это «уронит» его ценность для потенциальных покупателей. Что же касается услуг «Татэнерго» и «Татэнергосбыта», неоплаченными они не останутся: им возместят все «в полном объеме» за счет средств от продажи имущества.

Что же касается услуг «Татэнерго» и «Татэнергосбыта», неоплаченными они не останутся: им возместят все «в полном объеме». Фото: Максим Платонов

В середине декабря прошлого года татарстанский арбитраж согласился с ходатайством Черкасова и принял обеспечительные меры. Энерго и теплоснабжающие организации обязали обеспечивать минимальный уровень, который позволяет обеспечить сохранность имущества без текущей оплаты: «Чтобы охрана видела визуально все подходы, а также было тепло и не испортилось оборудование».

Лишился кредитной поддержки

Предполагалось, что «КЗСК-Силикон» станет единственным в Восточной Европе производством кремнийорганических мономеров, которые имеют широкое применение. Напомним, КЗСК является разработчиком и единственным в России производителем полимеров спецназначения, герметиков на их основе, изоляционных и самослипающихся материалов для авиации, космоса и флота. Спектр применения резинотехнических изделий огромен и в других сферах. Сырье для силиконового каучука закупается за рубежом. Между тем уже в 2016 году сырьевая проблема должна была быть решена — если бы заработал «КЗСК-Силикон».

ВЭБ финансировал строительство предприятия с 2014 года. По первоначальной договоренности он должен был выдать кредит в 7,8 млрд рублей, но в итоге успел выделить лишь 3,7 млрд. В начале 2016 года госкорпорация отказалась от участия в проекте из-за его двукратного удорожания — с 6,7 млрд до 13,7 млрд рублей. Лишившись кредитной поддержки, этот стратегический для страны проект частно-государственного партнерства валился в банкротство. «Чтобы реализовать этот проект, Даутова потеряла и банк, и сама [попала под уголовное преследование]… Хотя я считаю, что она добросовестная женщина, не аферист какой-нибудь. Она взялась за тот проект, который был ей не по силам», — высказал свое мнение в конце 2018 года президент РТ.

Впервые на электронный аукцион предприятие как единый имущественный комплекс было выставлено 24 июля по начальной цене 2,6 млрд рублей. В лот №1 вошло имущество, находящееся как в залоге у государственной корпорации развития ВЭБ.РФ (здание заводоуправления на Лебедева, 1, и восемь земельных участков стоимостью 484,4 млн рублей), так и ООО «Производственная фирма «Химик» и ПАО АКБ «Спурт» (по большей части разнообразное оборудование на 776,5 млн), а также имущество на 1,3 млрд рублей, свободное от залога или частично обеспечивающее кредиты все в том же «Спурте».

Лишившись кредитной поддержки, этот стратегический для страны проект частно-государственного партнерства валился в банкротство. Фото: Ринат Назметдинов

Однако желающих приобрести недостроенный завод тогда не нашлось. Повторные торги на повышение, уже по начальной цене в 2,3 млрд рублей, назначенные на 4 сентября, были также признаны несостоявшимися. Вновь не было подано ни одной заявки на участие. Тот же результат имел и третий аукцион 11 ноября прошлого года, уже в форме публичного предложения.