В Татарстане резко возросло число разводов

С января по май 2021 года в Татарстане было оформлено более 5,89 тыс. разводов, что больше на 61,8%, чем за тот же период 2020-го, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные сети Finexpertiza.



По этому показателю республика обогнала Приволжский федеральный округ, где число разводов увеличилось на 40%. В целом по России за этот же период число разводов выросло на 44%, до 251,9 тыс. Это абсолютный максимум за последние семь лет.

Число заключенных браков вместе с тем тоже увеличилось. В Татарстане — на 40,4%, а ПФО — на 28%, а в России лишь на 30,1%. В Татарстане за первые пять месяцев этого года брак заключили 6,73 пар республики.

Эксперты связывают увеличение числа бракоразводных процессов с пандемией — в 2020 году россияне предпочитали отложить развод, а когда загсы вернулись к нормальной работе, «желающие развестись начали «наверстывать упущенное»».

К тому же, как отметила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, пандемия стала катализатором для конфликтных пар, в том числе для молодых семей, у которых нет возможности жить отдельно от родителей. Волынец увидела в росте количества разводов угрозу национальной безопасности». Она отметила, что «нельзя насильно заставить семью не разводиться», но «государство должно «сделать все, чтобы снизить те факторы, которые приводят к снижению числа браков и увеличению количества разводов».

Ранее татарстанские власти предлагали ужесточить бракоразводную процедуру. По мнению президента республики Рустама Минниханова, процедуры разводов в загсах и судах должны стать сложнее.

В 2016 году звучали предложения об увеличении сроков разводов с одного до трех месяцев в загсах и судах, а еще о закреплении обязанности по принятию мер «к примирению супругов», если в семье есть несовершеннолетние дети, а один из супругов не согласен на развод. Инициативу на федеральном уровне не поддержали.

В июне Татарстан вошел в десятку регионов, где больше всего зарегистрировано разводов. При этом республика также находится в топ-10 по количеству браков.

Год назад аналитическая служба консалтинговой сети FinExpertiza попыталась подсчитать количество браков и разводов в апреле 2020 года. По статистике консалтинговой сети выяснилось, что количество браков в стране снизилось на 40,5%, а разводов — на 74,4%.

Маргарита Головатенко