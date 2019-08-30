Президенту Татарстана вручили побывавший в космосе чак-чак

Побывавший в космосе чак-чак вручили сегодня в рамках празднования Дня Республики Татарстан и города Казани президенту Татарстана Рустаму Минниханову.



Отметим, что в космос улетела продукция, приготовленная самозанятой — кондитером Алиной Шайхутдиновой. Она лично вручала угощение президенту и рассказала, что пекла чак-чак в ночь перед вылетом по семейному рецепту.

Рустам Минниханов пообещал передать «космический» десерт в музей чак-чака.

Напомним, видео самого полета появилось накануне. Улететь в стратосферу и вернуться назад чак-чаку помог специальный сверхлегкий летательный аппарат, сконструированный предпринимателем из Татарстана.

Полет отслеживался с наземной мобильной станции, благодаря установленным на летательном аппарате GPS-трекеру и датчику температуры. Чак-чак достиг высоты 30 км и затем успешно вернулся на Землю.

«Для татарстанских компаний не существует преград и нашим предпринимателям доступны любые высоты, — прокомментировал сюжет министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев. — Татарстан — один из лидеров по развитию экспорта малого и среднего предпринимательства. Совместно с компанией KPMG мы запустили образовательную программу «Экспортный акселератор», обучение в которой пройдут 120 представителей малого и среднего бизнеса из Татарстана, прошедшие отбор. Вывод продукции на экспорт — наша ежедневная реальность, а Министерство экономики оказывает для этого квалифицированную помощь».