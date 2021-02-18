Дольщики «ФОНа» после заселения в ЖК «МЧС»: «Нас закрыли в западне!»

Чтобы отвезти детей в ближайший детсад, жильцы бывших долгостроев часами стоят в пробках на выезде с Зур Урам на Губкина

Фото: Ринат Назметдинов

Многострадальный жилкомплекс «МЧС» на улице Губкина, который не достроил «ФОН» и сейчас возводит Республиканский фонд поддержки дольщиков, готовится к очередному заселению. Вслед за первым и пятым уже сданными домами, во втором квартале 2021-го планируют сдать остальные три. И тогда, волнуются дольщики комплекса, который до сих пор обозначается в документах как «социально-жилищный», то есть предполагающий наличие социальной инфраструктуры, здесь начнется настоящий ад. Потому что нет и не предвидится в обозримом будущем в этом квартале между проспектом Победы, улицей Губкина и улицей Космонавтов ни детсадов, ни школ, ни дорог. Подробнее о том, как «социальный» долгострой оставили без дорог, детсадов и школ — в материале «Реального времени».

Все не по плану



— Я живу в ЖК «МЧС» уже 2 года, сына вожу на автомобиле в детсад в ЖК «XXI век», поскольку у нас садика нет, — рассказал «Реальному времени» Михаил Новиков. — Если смотреть по километражу — это рядом, но на дорогу в одном направлении уходит час. Потому что у нас тут имеется одна-единственная дорога, которая выходит на улицу Губкина, и на ней в часы пик всегда мертвые пробки. Дело осложняют припаркованные автомобили — парковочных мест в квартале не хватает. Мы добились установки запрещающих парковку знаков, а что толку — из-под наших знаков автомобили не эвакуируют, поэтому картина не меняется, проехать невозможно.

Михаил рассказал, что когда они с женой покупали квартиру в ЖК «МЧС» , внимательно изучили утвержденный более пяти лет назад проект планировки:

— По нему четыре дороги тут было запроектировано, а толку? Нам их не делают, а постоянно кормят обещаниями. Даже одну давно обещанную дорогу — выезд на проспект Победы не делают! Мы ходим на приемы к разным чиновникам, но одни говорят одно, другие — другое. Ясно, что дороги никто пока строить не собирается. Хотя есть нормативы по приезду скорой помощи, пожарных, и сейчас скорая стоит вместе со всеми нами в пробках. Не дай бог пожар — уже сейчас пожарные быстро не приедут! А что будет, когда заселят еще три дома на 576 квартир каждый?!

Дело осложняют припаркованные автомобили — парковочных мест в квартале не хватает

В итоге, говорит Новиков, водители внедорожников были вынуждены «протоптать» объезд по бездорожью между котельной и гаражами и даже показали эту самостийную дорогу, по которой на седане не проедешь, высокому начальству из Москвы во время одного из выездных совещаний.

— Буквально 200 метров — и мы выезжаем на Губкина, и никаких пробок! — вздыхает жилец «МЧС». — Ну в самом деле, неужели неподъемно дорого хотя бы щебенкой засыпать эту дорогу? Нам говорят: подождите, вот ЖК достроим... Так когда достроят, проблема дорог одним днем все равно не решится, верно? Об этом сейчас надо думать. А нас закрыли в западне!

Житель соседней высотки в ЖК «МЧС» Леонид Фоминых пока здесь не живет — в его втором доме еще полным ходом идет стройка. Но активист комплекса приезжает сюда достаточно часто — чтобы проконтролировать ход строительства своего дома как представитель инициативной группы дольщиков. У него четверо детей — три дочери и сын. Квартиру в ЖК купил в 2011 году — за это время дети подросли, семья увеличилась, а инфраструктура в микрорайоне не «подросла» ни на йоту.



— В нашем ЖК, согласно плану, в одном из домов на первом этаже должен был быть детсад — сейчас там офисные помещения, — говорит Леонид. — Сын в этом году пошел в первый класс, старшие дочки тоже школьницы, младшей исполнилось 10 месяцев и ей скоро потребуется детсад. Ничего этого здесь нет. Людям приходится детей возить за тридевять земель. А дорог тоже нет — никакой инфраструктуры!

По словам Фоминых, дорожную проблему жители ЖК «МЧС» осознали не сразу — пока было только два дома в общей сложности на 678 квартир, она остро не стояла. А потом рядом построили два дома ЖК «Триумф» — и пришло осознание безнадежной перспективы. Ведь единственный подъездной путь к комплексу, куда скоро заселят еще 1,5 тысячи семей, — это узенькая улочка Зур Урам, которая уже сейчас не справляется с автомобильным трафиком в быстро разрастающемся микрорайоне. Сейчас, говорит мужчина, существует риск, что новые дома ЖК «МЧС» в эксплуатацию просто не примут — из-за отсутствия дорог, то есть пожарных проездов.

— Нам это уже говорили на совещаниях, — подчеркнул он реальность угрозы.

Все потом — когда ПСО перенесем

В сентябре 2020 года жители ЖК «МЧС» обратились с коллективным письмом об отсутствии дорог, детсадов и школ в аппарат президента Татарстана, интернет-приемную мэрии Казани и в адрес председателя городского комитета по транспорту. Ответ пришел за подписью замруководителя исполкома Ильдара Шакирова, в котором, в частности, говорится о планах проложить новые дороги, но в необозримом будущем. В частности, сообщается о двух выездах до пр. Победы, трех дорогах до ул. Губкина и магистрали районного значения от Губкина в направлении ул. Космонавтов — ул. Аграрная.

Далее на двух страницах идет подробный пересказ пояснительной записки к проекту планировки территории — сообщается о предусмотренных в этом микрорайоне на будущее школе на 1 500 мест и двух детсадах — на 340 мест каждый. Также говорится об открытии взрослой и детской поликлиник в жилых домах на первом этапе застройки и последующего строительства здания, в которое эти две поликлиники переедут.

Ответ пришел за подписью замруководителя исполкома Ильдара Шакирова, в нем, в частности, говорится о планах проложить новые дороги, но в необозримом будущем

Однако никаких сроков реализации этих планов в ответе не содержится. В частности, потому что все это «возможно после решения вопроса о переносе Филиала федерального государственного казенного учреждения «Приволжский региональный поисково-спасательный отряд (ПСО) «МЧС» России», Казанского поисково-спасательного отряда «МЧС» России (кинологической службы) и передачи части земельного участка с кадастровым номером 16:50:000000:13300 в собственность Республики Татарстан». Сейчас эта земля федеральная.

Что любопытно, все описанное в пояснительной записке к проекту планировки жители ЖК «МЧС» не могут увидеть на чертеже, чтобы иметь возможность сравнить с реальной ситуацией — его в открытом доступе исполком не разместил.

Учитесь где-нибудь подальше

Что делать жителям ЖК «МЧС» до тех пор, пока школы и детсады, предусмотренные проектом планировки, не построят, говорится в другом ответе, полученном активистами от замруководителя исполкома Радика Шафигуллина.



По его словам, на смежной территории с ЖК имеются: школа №15 (ул. 8 Марта, 10, проектная мощность — 450 мест, фактическая наполняемость — 611 учащихся), лицей №121 (ул. Космонавтов, 19, проектная мощность — 824 места, фактическая наполняемость — 1 108 учащихся), гимназия №20 (ул. Пионерская, 10, проектная мощность — 500 мест, фактическая наполняемость — 500 учащихся), лицей №110 (ул. Попова, 16, проектная мощность — 704 места, фактическая наполняемость — 593 учащихся), лицей №110 (филиал на ул. Халитова, 5, проектная мощность — 400 мест, фактическая наполняемость — 300 учащихся), гимназия №180 (пр. Победы, 212в, проектная мощность — 1 224 места, фактическая наполняемость — 1 496 учащихся).



Для дошкольников поблизости, указал Шафигуллин, есть детсады

Указанные Шафигуллиным школы, заметим, в основном переполнены и все они находятся в соседних кварталах, достаточно далеко, а ученикам из ЖК «МЧС», чтобы дойти туда, надо пересекать оживленные магистрали.

Для дошкольников поблизости, указал Шафигуллин, есть детсады — №167 на Зур Урам, 2а и №336 на Зур Урам, 3, но и они переполнены (соответственно на 115 мест — 160 детей и на 110 мест — 175 детей). Остальные рекомендованные чиновником детсады также имеют сверхкомплект: №199 на Губкина, 14 (на 110 мест — 147 детей), №235 на Губкина, 2а (на 115 мест — 161 ребенок), №50 на проспекте Победы, 212б (на 260 мест — 360 детей), №206 на Кирпичникова, 3а (на 120 мест — 160 детей), №206 на Попова, 13а (на 80 мест — 104 ребенка). И только в детсаду №253 на Ершова, 78а есть три свободных места (на 115 мест — 112 детей), но до этого детсада — полтора километра по прямой, он практически в «Арт-Сити».

Радик Шафигуллин завершил письмо фразой: «Дополнительно сообщаю, вопрос строительства объектов образования будет рассмотрен дополнительно при формировании соответствующих программ». Жители ЖК «МЧС» поняли это как предупреждение, дескать, скоро не ждите.

«Больные» вопросы без ответов

— Жители ЖК «МЧС» волнуются не зря, — подтвердил «Реальному времени» опасения насчет доезда «скорой» главный врач ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» города Казани Фарид Галяутдинов. — Действительно, в часы пик на улице Зур Урам заторы, и медики простаивают в них, вместо того, чтобы скорее начать оказывать помощь больному.

Руководитель пресс-службой ГУ «МЧС» по РТ Андрей Родыгин на вопрос о том, насколько серьезна вероятность, что пожарные рискуют застрять на единственной забитой автомобилями дороге в самый неподходящий момент в случае ЧП ответил, что, к сожалению, с 2007 года их ведомство не участвует в приемке строительных объектов ввиду изменения законодательства и поэтому повлиять на ситуацию с дорогами, вернее, их отсутствием не может.

— А кто может? — поинтересовалось «Реальное время».

— Госстройнадзор.

Мы направили в Госстройнадзор РТ запрос о том, есть ли вероятность того, что дома ЖК «МЧС» не будут сданы в эксплуатацию из-за отсутствия пожарных проездов. И уточнили: если она есть, то какие меры принимало ведомство к застройщику и иным организациям, от которых зависит обеспечение микрорайона подъездными путями для пожарных. Ответ будет опубликован по получении.

Согласно проекту с территории ЖК «МЧС» предусмотрено два выезда до пр. Победы, а также помимо существующего выезда по ул. Зур Урам предусмотрено еще три дороги до ул. Академика Губкина

Исполком Казани:



«Реальное время» также обратилось в пресс-службу исполкома Казани с вопросами: какова степень загрузки улиц Зур Урам и Ак. Губкина в пиковые часы, планируется ли реконструкция улицы Зур Урам и организация прямого выезда на проспект Победы и когда именно; каково количество детей школьного и дошкольного возраста, которые проживают и будут проживать в ЖК «МЧС» и ЖК «Триумф» и нуждаются в местах в детсадах и школах, а также где конкретно должны располагаться образовательные учреждения, предусмотренные утвержденным проектом планировки многострадальной территории.

— Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.02.2019 №107 утвержден проект планировки и проект межевания территории, расположенной внутри квартала, ограниченного улицами Ак. Губкина, 2-й Азинской, Аграрной и Космонавтов в Советском районе г. Казани, в целях установления границ зоны размещения здания экспертно-криминалистического подразделения Следственного комитета Российской Федерации, — сообщили в пресс-службе исполкома, по сути, повторив уже ранее полученные жильцами ЖК ответы. — Согласно вышеуказанному проекту с территории ЖК «МЧС» предусмотрено два выезда до пр. Победы, а также помимо существующего выезда по ул. Зур Урам предусмотрено еще три дороги до ул. Академика Губкина. Кроме того, Генеральным планом г. Казани предусмотрена магистральная улица районного значения от ул. Академика Губкина в направлении ул. Космонавтов — ул. Аграрная, которая проходит с западной стороны территории проекта. Данная дорога частично отображена в проекте планировки территории и учтена в материалах обоснования. Проектом предусмотрено на первом этапе размещение общеобразовательной школы на 1 500 мест и детского сада на 340 мест, на втором этапе предусмотрено размещение еще одного детского сада на 340 мест.

«Надо чаще напоминать о себе»

Варианты решения проблемы «Реальному времени» озвучил директор казанского ООО «Аванпроект», архитектор Рустем Яхин:

— Считаю некорректным давать субъективные комментарии со своей стороны, так как строительство ЖК завершается Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства, сам факт, что достраивают, — это уже хорошо. По ППТ, который я видел, там запланированы два детских сада и школа. Судя по количеству мест из реестра проектов рекомендованных, а значит можно построить за федеральные деньги, значит когда-нибудь построят. Наверное надо чаще напоминать о себе, тогда проблему решать будут активнее. На новых комплексах такая ситуация не может произойти, так как пока не покажешь садик и школу, пока не согласуешь с городом сроки строительства, в том числе и по ФЦП, строить не дадут, а если хочешь сослаться на существующую школу, то нужно обосновать, получить справки о наличии свободных мест.

Что касается проезда и плотного трафика на въезде в комплекс, архитектор отметил, что на вновь проектируемых ЖК таких сложностей возникать не должно, так как теперь при проектировании комплексов, в которых по нормативам планируется размещать более 200 машино-мест, местными нормами требуется делать расчет транспортной нагрузки, который оценивает влияние на существующую ситуацию и «критически ее ухудшать никто не даст — это кстати казанское ноу-хау, прописанное в МНГП города».

