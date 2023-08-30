Рустам Минниханов открыл новый двор в Московском районе Казани

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

В Московском районе Казани при участии раиса Татарстана Рустама Минниханова и мэра города Ильсура Метшина прошла торжественная церемония открытия нового двора, отремонтированного по программе «Наш двор», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Дворовую территорию, объединяющую три дома по улицам Серова и Шамиля Усманова, полностью благоустроили: провели ремонт дорожного полотна, построили тротуары, обустроили детские и спортивные площадки, а также обновили элементы уличного освещения.

В честь завершения ремонтных работ для жителей организовали праздник двора.

Рустам Минниханов, поздравляя казанцев с Днем республики и Днем города, обратил внимание, что «казанские предприятия, жители города вносят большой вклад в экономику республики»:

— Мы гордимся нашей столицей и будем стремиться, чтобы город был только краше, — подчеркнул раис Татарстана.



Также Рустам Минниханов сегодня посетил новую благоустроенную территорию вдоль Кремлевской транспортной дамбы на отрезке от Центра семьи «Казан» до Кремлевской набережной. В этой зоне планируется проводить велозаезды, пробежки и спортивные марафоны.



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Илина Хакимова