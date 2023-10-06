Раис Татарстана обсудил развитие сотрудничества с гендиректором «МегаФона»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с генеральным директором ПАО «МегаФон» Хачатуром Помбухчаном в Доме правительства республики. Представитель компании рассказал о планах мобильного оператора развивать сотрудничество с республикой, сообщает пресс-служба татарстанского лидера.

В ходе встречи собеседники обозначили новые направления для дальнейшего взаимодействия, в том числе развитие сотрудничества «МегаФона» с Университетом Иннополис, а также реализацию совместных проектов в области туризма и экологии.

Хачатур Помбухчан уточнил, что за последние четыре года компания инвестировала в развитие и модернизацию своей инфраструктуры в республике около миллиарда рублей.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Напомним, последнюю встречу стороны провели в июне этого года. Обсуждался вопрос обеспечения дорожной инфраструктуры качественной связью.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов