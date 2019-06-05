Минниханов о Шайхутдинове: «Больше половины времени ему придется быть в Москве»

Глава Минсвязи Татарстана уступил должность мэру Альметьевска ради развития Иннополиса

Роман Шайхутдинов переходит на пост вице-премьера татарстанского правительства, но не на постоянной, а на освобожденной основе, внес немного ясности президент РТ по поводу нового статуса экс-главы татарстанского Минсвязи на заседании парламента. «Фактически он остается вице-премьером без портфеля министра связи и информатизации, который отдали экс-главе Альметьевска Айрату Хайруллину, но оставит ли он за собой статус вице-премьера?» — задаются вопросом татарстанские депутаты. Тем не менее кадровая рокировка была поддержана большинством голосов, а Роману Шайхутдинову предстоит стать «связным» во взаимодействии с федеральными структурами в развитии Иннополиса и перейти в подчинение российского вице-премьера Максима Акимова. Для мэра Альметьевска Минсвязи РТ — не чужое министерство, оно стало стартовой площадкой в его карьере, куда он вернулся спустя 17 лет руководителем.

Вице-премьер по цифровой экономике

Главной новостью утренней сессии 48-го заседания Госсовета стала кадровое переназначение главы Министерства информатизации и связи 45-летнего Романа Шайхутдинова, который непрерывно руководил этой сферой с 2012 года и, похоже, не собирался ее оставлять. По крайней мере, выглядел министр не очень радостным и скорее напряженным, хотя всегда отличался обаянием и улыбчивостью. Накануне правительством РТ было внесено представление о назначении его на пост вице-премьера РТ, что вызвало легкое замешательство. До сегодняшнего дня он, как известно, уже обладал приставкой «зам» — «заместитель премьер-министра РТ».



С представлением к депутатам вышел первый вице-премьер Рустам Нигматуллин, который объяснил кадровое переназначение радикальной перезагрузкой федерального проекта Иннополиса, проведенной федеральными властями. «В феврале этого года был издан указ президента РФ о внесении имущественного взноса в Университет Иннополис, в результате чего было принято распоряжение РФ о вхождении РФ в состав учредителей Университета Иннополис», — сообщил он. В результате, по его словам, российские власти оплатили свое участие путем безвозмездной передачи 97% акций ОАО «Иннополис», принадлежащих РФ, и возглавили наблюдательный совет университета. А именно председателем набсовета стал вице-премьер РФ Максим Акимов. Также в набсовет вошли министр цифрового развития — министр связи Константин Носков и замминистра экономического развития Илья Торосов.

Рустам Нигматуллин объяснил кадровое переназначение радикальной перезагрузкой федерального проекта Иннополиса, проведенной федеральными властями

«Мы рассчитываем на повышение динамики развития Иннополиса

По словам Нигматуллина, Иннополис — это пространство для инноваций, открытое окно для развития высоких технологий. «Это не только высокая оценка проделанной нами работы, но и ожидание высокой эффективности в продвижении проекта. Мы рассчитываем на повышение динамики развития Иннополиса, — закончил он «литературный пролог» и перешел к конкретике — кто будет «связным» в развитии ведущей площадки IT-инфраструктуры РФ:

— Для решения поставленных задач президентом РТ было принято решение о введении дополнительной должности вице-премьера РТ с закреплением за ним вопросов развития проекта Иннополиса. На должность заместителя предполагается назначить Шайхутдинова. Ему предстоит вести тесное взаимодействие с госкорпорациями, учитывая большой опыт, уверен, что он четко определит пути решения предстоящих задач и как заместитель премьер-министра будет успешно реализовывать. Он эффективный и грамотный руководитель. При нем самые востребованные услуги были переведены в электронный вид, доля достигла 81%», — перечислил Нигматуллин достижения своего коллеги.

Председатель комитета ГС РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев поддержал инициативу и предложил провести голосование открыто и с помощью электронной системы. 75 из 100 депутатов проголосовали за. Президент Татарстана Рустам Минниханов на основании полученного согласия подписал указ о назначении Шайхутдинова заместителем премьер-министра РТ. По его словам, сегодня развитие Иннополиса становится главной задачей:

— Это крупный федеральный проект, который требует усилий и времени в работе с федеральными структурами, больше половины времени ему придется находиться в Москве. Вопрос согласован с курирующим вице-премьером Максимом Акимовым, они активно продвигают проект в части реализации нацпроекта «Цифровая экономика». Исходя из этих задач, мы приняли, что Роман Александрович — освобожденный вице-премьер, — прокомментировал Минниханов.

Рустам Минниханов на основании полученного согласия подписал указ о назначении Шайхутдинова заместителем премьер-министра РТ

«Глава Альметьевска проявил себя хорошим организатором»

Президент также сообщил о назначении министром связи Айрата Хайруллина: «Глава Альметьевска проявил себя хорошим организатором. Много занимался электронным правительством, я думаю, что это достойный кандидат. В Альметьевске не рады... Хайруллин прошел там хорошую школу», — заметил татарстанский лидер.

Тут встал вопрос о преемнике, теперь вместо себя Хайруллину предстоит предложить претендента: «Может быть, здесь есть желающие? — обратился к залу президент. — Вот, когда Прокофьеву предложили министра экономики, что-то он это... ему больше нравится политическая работа», — засмеялся президент.

— Будем думать, — завершил процедуру переназначения спикер Госсовета.



Роман Шайхутдинов в перерыве сессии прокомментировал свое назначение «Реальному времени»:



— Задачи стоят по увеличению рабочих мест, привлечению новых проектов и финансирования, повышению качества и содержания образовательных программ Университета Иннополис. Важно отметить, что сегодня Иннополис функционирует в качестве федерального проекта. То, что [вице-премьер РФ Максим] Акимов возглавил наблюдательный совет, что Минкомсвязи РФ вошло в состав учредителей, — это значит, что проект приобретает федеральную повестку и может быть включенным в различные программные мероприятия. То есть Иннополис формирует не только отдельные мероприятия, но и новые направления в бюджетном процессе страны, — заявил Шайхутдинов нашему изданию.

Для регионального же Минсвязи, по словам экс-министра, остается актуальной задача по информатизации муниципальных услуг.

Шайхутдинов начинал карьеру в юридической сфере. Закончил КФУ по специальности «Юриспруденция» и работал сначала в правовом департаменте Министерства внешних экономических связей РТ, а затем в юротделе Минфина РТ, после чего перебрался в компании, связанные с IT и телекоммуникацией, — сначала также в юридический отдел ООО «Телесет», затем — на руководящие должности — вплоть до директора филиала ОАО «Ростелеком» в Татарстане в 2011—2012 годах. С 2012 года возглавлял Министерство информатизации и связи Татарстана.

Глава Альметьевска — не чужой для Минсвязи РТ человек. Именно в этом министерстве он начинал свою карьеру на государственной службе в 2002—2003 годах в должности специалиста I категории

«Реальному времени» не удалось оперативно связаться с Айратом Ринатовичем. Глава Альметьевска — не чужой для Минсвязи РТ человек. Именно в этом министерстве он начинал свою карьеру на государственной службе в 2002—2003 годах в должности специалиста I категории. После этого он перешел на работу в Минтранс РТ, где в период с 2003 по 2007 год дослужился до начальника отдела. В 2007 году он вновь возвращается к сфере IT, заняв должность заместителя генерального директора ГУ «Центр информационных технологий Республики Татарстан», а затем в том же году — начальника отдела инфокоммуникаций, защиты информации и материально-технического обеспечения аппарата кабмина РТ.

С 2010 года Айрат Хайруллин продолжает карьеру в правительстве республики, заняв должность замруководителя аппарата кабмина РТ (с 2011 год с приставкой «управляющий делами»), а с 2012 по 2015 год работает помощником президента Татарстана по экономическим вопросам. Только в 2015 год Хайруллин перебирается работать в Альметьевск: сначала руководителем исполкома района, а позже, в том же году, — главой района и мэром Альметьевска.

Любопытно, что еще в феврале 2018 года президент Татарстана Рустам Минниханов на отчетной сессии совета Альметьевского района рассказал, как предлагал Хайруллину вернуться на работу в Казань. Тогда мэр ответил отказом, заявив, что хочет остаться работать в Альметьевске.

Отметим, что первое образование Хайруллина — КГТУ (КХТИ) по специальности «Государственное и муниципальное управление» в 2003 году, однако позже, в 2010 году, он завершил обучение по программе MBA в КГФЭИ, а в 2014 году — программу MBA в Государственном университете Колорадо (США).