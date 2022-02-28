«Все вызовы, которые стоят перед нефтепереработкой, останутся»

На фоне нового пакета санкций США и ЕС татарстанские компании не отказываются от «зеленого» курса, но готовятся выходить на экспорт из Свияжска

Открытие водного сообщения со Свияжского мультимодального комплекса, которое свяжет Татарстан с основными портами России, анонсировал сегодня коммерческий директор ООО «Модуль» Владимир Гай. На заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» перевозчик контейнерных грузов сообщил о начале проектирования терминально-логического комплекса — президент Татарстана Рустам Минниханов в ответ дал понять, что нужно торопиться. Также СИБУР нашел альтернативу сжиганию бытовых пластиков, а ростеховское «НИИ полимеров» готово предложить технологии по замещению зарубежных полимеров в авиапроме и автопроме. Подробнее — в материале «Реального времени».

За два часа до переговоров в Гомеле

Очередное заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинг» с участием президента РТ проходило за два часа до начала российско-украинских переговоров в Гомеле, так что участники старались сохранять сдержанность и нейтральное настроение. Элита татарстанского бизнеса воздерживалась от комментариев по поводу возможных экономических последствий. Ни до, ни после невозможно было узнать мнение о происходящих событиях.

В кулуарах министр экономики РТ Марат Шагиахметов призвал не беспокоиться и не поддаваться панике, а обычно отзывчивый глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РТ Шамиль Агеев выглядел подавленным и уклонялся от общения со СМИ. Глава «Татнефти» Наиль Маганов также взял паузу по поводу возможного ухода из состава акционеров зарубежных представителей. Управляющий Отделением — Нацбанком по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин посоветовал следить за сайтом ЦБ, где будут опубликованы новые меры, а глава отделением Сбербанка в РТ Рушан Сахбиев просил отправлять запросы в пресс-службу.

Тем не менее, по хмурым лицам можно было догадаться, что беспокойство охватило почти всех. На самом заседании не прозвучало ни слова из уст президента Татарстана Рустама Минниханова, ни от премьер-министра Алексея Песошина, хотя легко предположить, что ответные санкционные меры США и ЕС против России ударят по татарстанским экспортерам.



По хмурым лицам можно было догадаться, что беспокойство охватило почти всех

Санкции не отменяют «зеленую повестку»

На самом заседании докладчики делали оговорку — речь может больше не иметь прежней актуальности, так как готовились задолго до наступления эпохальных событий. Так, генеральный директор Центра мониторинга новых технологий (сотрудничает с РГУ нефти и газа им. Губкина — прим. ред.) Михаил Ершов, докладывавший о производстве «зеленого» дизеля и керосина в Татарстане, считает, что даже в условиях санкций «низкогоуглеродная повестка» никогда не уйдет, а может быть станет еще жестче по отношению к российским производителям.

— Наше присутствие в мировой экономике и будет связано во многом с этой повесткой. Я думаю, что будет неправильным каким-то образом ее сокращать, — отметил он. — Все вызовы, которые стоят перед нефтепереработкой, останутся.

По его словам, российские НПЗ имеют огромный профицит высококачественного дизельного топлива, в том числе и в Татарстане. Профициты будут возрастать, так как проекты по установке гидрокрекинга выполнены.

— У нас будет больше топлива, надо будет бороться на экспортные рынки. Сегодня ключевой рынок — это Европа, где наиболее актуальна зеленая повестка. Остальные страны будет следовать за этим, — считает Ершов.

Профицит увеличится в производстве реактивного топлива. Здесь низкоуглеродная повестка еще жестче. Например, с 2025 года все аэропорты Евросоюза будут обязаны заправлять все воздушные суда биотопливом SAF (экологичное авиационное топливо Sustainable aviation fuel — прим. ред.), и сомнений в этом нет.

Михаил Ершов считает, что даже в условиях санкций «низкогоуглеродная повестка» никогда не уйдет

Куда девать столько дизеля и керосина?

У Татарстана большой сырьевой и экспортный потенциал, так как в больших объемах производится керосин и дизель, отметил он. Источником никзкоуглеродных компонетов может стать использование масложирового сырья, как ключевое решение в достижении экологичности, отметил Ершов. Центр мониторинга новых технологий совместно с РГУ нефти и газа им. Губкина предлагает комбинированные технологии по получению никзкоуглеродных компонентов из рапса, отработанного масла и жиров. Он предложил разместить установку по их выпуску в Нижнекамске мощностью 300 тыс. тонн.

— 10 дней назад экономические показатели проекта были блестящими, а сейчас — посмотрим, но ниже они точно не станут, -уверен спикер. Окупаемость проекта в прежних ценах составляет 5,5 лет, следовало из его презентации.

Гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин согласился, что отказываться от этого направления нельзя.

— Мы обязаны этим заниматься. Экологичные авиакеросины и дизели — это очень перспективное направление, -заявил он.

Гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов добавил, что у компании накоплен достаточный опыт, пробовалось несколько проектов.

— Мы уже производили биотоплива. Испытали эти технологии на установке каткрекинга, затем перепроектировали их, — рассказал он президенту Татарстана. В итоге Рустам Минниханов рекомендовал компаниям Татнефть и ТАИФ-НК продолжать работу в этой сфере.

А директор по научным исследованиям и разработкам АО «НИИ полимеров» (входит в Ростех) Константин Ширшин предложил авиапрому использовать конструкционный пенопласт нового поколения «Акрамид», а также разработки стекла повышенной прочности и теплостойкости.

— Пример очень интересный, нужно изучить клеевые и другие технологии в Дзержинске, — поддержал Рафинат Яруллин.

Рафинат Яруллин согласился, что отказываться от этого направления нельзя

СИБУР готовится взять вторичный пластик в Татарстан

СИБУР готов запустить в ближайшее время новые мощности по вторичной переработке пластмасс и производству биоразлагаемого пластика.

Управляющий директор по направлению «Развитие и инновации» ООО «СИБУР» Дарья Борисова отметила — в Евросоюзе к 2025 году ожидается, что 10 млн тонн переработанного пластика будет использоваться в новых продуктах, а производители полимеров обязуются увеличивать долю вторичных материалов от 10 до 20% в общем сырьевой потоке.

— Перед нами стоит задача вовлечения этого потока в свой поток, — пояснила она.

Для этого СИБУР предлагает создать совместный пилотный проект по вторичной переработке пластика, который может стать альтернативой сжигания на мусоросжигательном заводе «РТ-Инвест».

— Татарстан обладает большими возможностями по вовлечению во вторичную переработку пластика за счет большого количества НПЗ и нефтехимических мощностей. Хотелось бы максимально использовать этот потенциал. Мы предлагаем совместно проработать реализацию пилотного проекта по привлечению сбора и сортировку отходов пластика с привлечением нефтяных компаний для совместной работы над термолизатом и вовлечением в НПЗ, реализовать один или два проекта на территории РТ, — заявила Борисова. Всего хотят построить несколько установок акватермолиза, в том числе, одну из них — на «Нижнекамскнефтехиме».

Сейчас перерабатывается до 10% бытового пластика механическим способом, и при переходе на новые химические технологии процент вовлечения вырастет до 50%, считает она. По ее словам, для сбора специальной фракции необходимо создать сортировочную инфраструктуру.

Дарья Борисова отметила — в Евросоюзе к 2025 году ожидается, что 10 млн тонн переработанного пластика будет использоваться в новых продуктах

Президент Татарстана поддержал инициативу.

— Тема нужная, но нам надо поменять ментальность, все наши сортировочные центры, собрать региональных операторов. Давайте создадим рабочую группу, — сказал он.

При этом он призвал «подсчитать экономику» и попросить федеральные субсидии:

— Ну и экономику надо подсчитать, если экономики не будет, значит нужны федеральные преференции, законодательные. Если экономики нет, она не пойдет, значит заранее надо посмотреть. А в целом это большие экологические проблема, мы это все выбрасываем, самый простой [путь] — мусоросжигательный завод. Самое простое взять и сжечь — тоже неправильн.

Больше всего выиграет ПОЗИС

Особый интерес вызвал проект создания терминально-логического комплекса в Свияжске, который по поручению президента Татарстана выполняет московская компания «Модуль». Сегодня его представлял коммерческий директор Владимир Гай. С его запуском татарстанские экспортеры смогут принимать и отправлять грузы в обход Москвы, что даст им заметную экономию при транспортировке. По его оценке, речь идет о 500 тысяч рублей за отправку/прибытие одного контейнера. И больше всего может выиграть зеленодольский производитель холодильников АО «ПОЗИС», который получает китайские комплектующие с дальневосточного порта «Находка», отметил Гай.

— Впервые попали в Свияжск и сразу влюбились, — признался коммерческий директор «Модуль. Проект необходим республике, так как сделает ее «логистически непотопляемым регионом». Он сообщил, что компания выбрала земельный участок и приступила к проектированию. Общая площадь терминала составит 224,5 га, а сам перегрузочный комплекс — 8 га. Оборот — 40 тыс. TEU в год.

Президент РТ дал понять, что надо торопиться и призвал рассмотреть развитие комплекса вместе с промышленными предприятиями

Сейчас 90% товаров народного потребления и промышленных грузов идет через Москву, а затем в регионы.

— Наверное, это не совсем правильно с точки зрения ценообразования. Зачем покупателю из РТ переплачивать расходы на хранения складских комплесков. Мы предлагаем направить потоки в РТ, минуя хаб в Москве. Это ускорит время доставки, уменьшит расходы, откроет возможность выхода в экзотические порты, — подчеркнул Гай.

По его словам, сейчас компания работает с экспортерами «Казаньоргсинтеза», «Нижнекамскнефтехима», КАМАЗа:

— Везем запчасти для завода в челнах, готовится к отправке первый экспортный поезд для турецкого производителя МДФ-плит Kastamony.

Подсыл порожнего поезда со Свияжска обойдется на 500 тысяч рублей дешевле, чем с Москвы.

— При такой экономии экспортный потенциал возрастет, — уверен Гай.

Президент РТ дал понять, что надо торопиться и призвал рассмотреть развитие комплекса вместе с промышленными предприятиями.

— В целом надо посмотреть — грузополучателей, отправителей, таможенная очистка. Это точка республики, магнит, надо прорубать эту зону с нашими промышленниками, — поручил Рустам Минниханов.