COVID-19 — вторая волна? Итоги недели от программы «7 дней»

Послание президента Татарстана — Госсовету, задание новому министру образования РТ и очередная мегастройка: что думают люди о трассе М-12

В Москве вновь вводят режим самоизоляции для людей старшего поколения, в соседних с Татарстаном регионах тоже наблюдается рост заболевания новой коронавирусной инфекцией. Татарстан, на удивление, несмотря на то, что люди забыли об осторожности и необходимости надевать маски в общественных местах, остается островком благополучия во вновь начинающем штормить океане пандемии. Тем временем, число заболевших в мире перевалило за 32 млн. В США к концу года прогнозируют удвоение числа погибших от COVID-19. Что делается в республике, чтобы не допустить вспышки и о других важнейших событиях минувшей недели, по мнению наших коллег из программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале ТНВ — в нашем обзоре.

Послание президента

Какие цели и приоритеты ставит перед собой Татарстан на ближайший год и дальнейшую перспективу. Об этом в своем послании Государственному совету республики говорил президент Татарстана. Также по традиции оно прозвучало в БКЗ им. Сайдашева.

В своем послании Рустам Минниханов призвал представителей всех отраслей работать еще усерднее, результативнее, эффективнее. Это касается и сельского хозяйства, и малого бизнеса, и крупных производств. Особо президент Татарстана подчеркнул важность проектов в области нефтепереработки и нефтегазохимии, реализуемые Группой компаний ТАИФ и компанией «Татнефть».

В этот раз в зале присутствовали не только министры, депутаты, руководители крупных компаний и организаций, но и скромные труженики, всю жизнь посвятившие однажды выбранному делу: сельскому хозяйству, медицине, воспитанию детей. Были приглашены юные герои — 15-летний Фларид Садриев из Лениногорского района, спасший человека на пожаре и 7-летний Радмир Галимов, спасший девочку-ровесницу.

В своем послании Рустам Минниханов призвал представителей всех отраслей работать еще усерднее, результативнее, эффективнее. Фото tatarstan.ru

Отдельные слова благодарности Рустам Минниханов адресовал Государственному советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву, многое сделавшему для сохранения историко-культурного наследия — возрождения Болгара и Свияжска, а сейчас занимающегося не менее важным и ответственным делом: вопросом сохранения родных языков и развитии полилингвальных школ. И главным политическим заявлением президента республики стало именно о необходимости поддержки и развития родных языков, так как в многообразии культур, традиций и обычаев разных народов, проживающих на территории региона — сила Татарстана. Следующий год в республике объявлен Годом родных языков и народного единства.

Задания — министру

Так назвали свой следующий материал наши коллеги из программы «7 дней». Речь идет о новом министре образования и науки РТ и вопросах, тесно связанных со спецификой национального региона — Республики Татарстан. По словам ведущего программы, вопросы эти назрели давно и, если образно разбить их по дням недели, то:

В понедельник министру предстоит решать вопрос легализации учебников на родных языках. Чтобы учебный процесс на татарском языке вновь проходил полноценно и, что не менее важно, в должном правовом поле, необходимо включение в федеральные списки 79 учебников по различным предметам. С 2016 года вся учебная национальная литература из образовательного поля выпала.

Во вторник придется заняться решением вопроса с языковой средой в воспитательных и псевдонациональных учебных учреждениях. «Псевдо» — потому что называясь «татарскими», они таковыми являются лишь на бумаге, комплектуясь по территориальному признаку и образованием на родном языке, фактически манкирующими.

Фото Максима Платонова

Среду журналисты рекомендуют министру посвятить вопросу возможности сдавать ЕГЭ на родном языке. Он тянет за собой необходимость изучения на родном же языке базовых предметов в 9-11 классах.

Четверг отведен под организацию мониторинга изучения родного языка и обучения родному языку. Необходимо четкое представление о том, насколько население республики имеет реальную возможность получать знания на родных языках. И что нужно сделать там, где остаются «белые пятна».

Пятница. В этот день стоит поискать ответ на вопрос: действительно ли пятница должна стать последним днем учебной недели? Пятидневка — это, с одной стороны, лишний выходной день. С другой — увеличение нагрузки на ребенка в оставшиеся 5 дней недели. Кроме того, исключение одного из учебных дней, в первую очередь бьет по изучению именно родного языка. Которого и так осталось всего 3 часа в неделю.

Суббота. Важнейший вопрос: подготовка национальных педагогических кадров. Будущее системы образования — билингвальные специалисты, легко способные преподавать свои предметы на нескольких языках. Но пока их катастрофически не хватает. Где брать? Что делать? И какие возможности республика уже потеряла? Ответы на эти вопросы в своем материале искала Ильзира Юзаева.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей вновь по возможности перевести персонал на дистанционный режим. Фото mos.ru

Коронавирус возвращается?

Более 32 миллионов заболевших COVID-19 по всему миру. Почти четверть (свыше 7 млн) — приходится на США, где уже погибли от новой коронавирусной инфекции 200 тыс. человек. Иллюзий на то, что скоро все придет в норму, американцы не питают. По прогнозам к концу года число погибших — удвоится и предупреждают о необходимости готовиться к «апокалиптической весне».

Всплеск числа заболевших наблюдается в странах Европы. Где-то возвращают отмененные ранее карантинные меры. И в России все не так благополучно. Наша страна занимает четвертую позицию в мире по числу подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Если в цифрах — более миллиона инфицированных и свыше 20 тыс. человек — погибших.

График числа заболеваний вновь начал свое движение вверх. Журналисты программы «7 дней» напоминают о пиковых значениях мая, когда в день заболевало по 11 тыс. человек. Так вот, сентябрьские показатели постепенно выходят на майские — делятся наблюдениями в эфире ТНВ. И отмечают, что Татарстан, с всего 2% приростом новых заболевших (25 человек в сутки) — просто островок спокойствия в окружении регионов, где картина не столь радужна.

В Удмуртии этот показатель за неделю составил 14%, в Самаре — 8%, в Пензе — 7%. Башкортостан вернулся к практике ограничения въезда в проблемные районы. Вспышки зафиксированы в Илишевском, Ишимбайском, Куюргазинском, Мелеузовском, Туймазинском районах и городах Кумертау и Салават. В Нижегородской области весь сентябрь по 160 заболеваний в сутки, в Ульяновской — по 120, в Саратовской, Самарской, Оренбургской — свыше 100. Неспокойно и в федеральной столице. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей вновь по возможности перевести персонал на дистанционный режим, а пожилым москвичам с 28 сентября рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

Не пустует и новая инфекционная больница, построенная в столице Татарстана. Фото Максима Платонова

В Татарстане, где, напомним, пока все благополучно, стремятся сделать максимум для того, чтобы не допустить нового всплеска распространения коронавирусной инфекции. В школах, где побывала съемочная группа программы «7 дней», повышенные меры безопасности. Детей стараются максимально дистанцировать друг от друга. Насколько это возможно. Кто-то из родителей называет это бредом, или паранойей, уверенно утверждая, что дети не болеют тем же, что и взрослые, а если и болеют, то не все разом. Опасное заблуждение. Подтверждение тому — «красная зона» в первой городской больнице Казани. Она была создана еще 7 апреля. И очень редко пустовала. Не пустует и новая инфекционная больница, построенная в столице Татарстана.

Удастся ли избежать в республике того, что происходит в соседних регионах? Время покажет. Люди стали беспечнее и уже мало кто в общественных местах спешит надеть защитную маску. Станут ли больше думать о том, чтобы обезопасить себя и своих близких, видя, что происходит в мире? Тоже не факт. Между тем, заболевших в масштабах планеты — все больше. Журналисты называют происходящее «второй волной». Впрочем, на такой формулировке не настаивают, так как у медиков такого понятия нет.

М-12: «за» и «против»

Очередной масштабный проект грядет в масштабах страны. И Татарстан станет его непосредственным участником. Речь о новой федеральной трассе М-12, общей протяженностью свыше 700 км., 145 из которых пройдут по территории республики.

Чем трасса хороша? Тем, что свяжет высокоскоростным четырехполостным автобаном, позволяющим разгоняться до 130 км/ч Москву — Нижний Новгород — Казань. До столицы страны по такой дороге, долететь можно будет часов за 6. Республика получи также новый мост через Волгу. Его хотели поставить южнее Шеланги, но позже заговорили о том, что уместнее будет его расположить близ села Гребени — между Ташевкой и Нариманом. На другую сторону реки переправа выходит в районе Орла и дальше проляжет на запад — севернее Каип, прямо по дороге Шали — Сорочьи Горы.

Чем трасса хороша? Тем, что свяжет высокоскоростным четырехполостным автобаном, позволяющим разгоняться до 130 км/ч Москву — Нижний Новгород — Казань. Фото Максима Платонова

Вот только, как у любого масштабного проекта, у этого тоже есть как сторонники, так и противники. Люди боятся того, что трасса проляжет по их домам и дачам. А если и не прямо по ним, то настолько по соседству, что ни о каком спокойствии рядом с такой дорогой и думать не приходится. Съемочная группа программы «7 дней» проехала по маршруту будущей трассы, чтобы пообщаться с людьми, живущими рядом с территорией, где проляжет дорога.

Узнать о том, какие мнения высказывали люди журналистам по поводу строительства и маршрута трассы М-12, а также о том, какой урожай собрали и еще планируют собрать татарстанские аграрии и как прошел первый круглый юбилей республиканского фонда Возрождения, отметившего свое 10-летие, можно 28 сентября, ровно в 13.00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.

