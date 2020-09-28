COVID-19 — вторая волна? Итоги недели от программы «7 дней»
Послание президента Татарстана — Госсовету, задание новому министру образования РТ и очередная мегастройка: что думают люди о трассе М-12
В Москве вновь вводят режим самоизоляции для людей старшего поколения, в соседних с Татарстаном регионах тоже наблюдается рост заболевания новой коронавирусной инфекцией. Татарстан, на удивление, несмотря на то, что люди забыли об осторожности и необходимости надевать маски в общественных местах, остается островком благополучия во вновь начинающем штормить океане пандемии. Тем временем, число заболевших в мире перевалило за 32 млн. В США к концу года прогнозируют удвоение числа погибших от COVID-19. Что делается в республике, чтобы не допустить вспышки и о других важнейших событиях минувшей недели, по мнению наших коллег из программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале ТНВ — в нашем обзоре.
Послание президента
Какие цели и приоритеты ставит перед собой Татарстан на ближайший год и дальнейшую перспективу. Об этом в своем послании Государственному совету республики говорил президент Татарстана. Также по традиции оно прозвучало в БКЗ им. Сайдашева.
В своем послании Рустам Минниханов призвал представителей всех отраслей работать еще усерднее, результативнее, эффективнее. Это касается и сельского хозяйства, и малого бизнеса, и крупных производств. Особо президент Татарстана подчеркнул важность проектов в области нефтепереработки и нефтегазохимии, реализуемые Группой компаний ТАИФ и компанией «Татнефть».
В этот раз в зале присутствовали не только министры, депутаты, руководители крупных компаний и организаций, но и скромные труженики, всю жизнь посвятившие однажды выбранному делу: сельскому хозяйству, медицине, воспитанию детей. Были приглашены юные герои — 15-летний Фларид Садриев из Лениногорского района, спасший человека на пожаре и 7-летний Радмир Галимов, спасший девочку-ровесницу.
Отдельные слова благодарности Рустам Минниханов адресовал Государственному советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву, многое сделавшему для сохранения историко-культурного наследия — возрождения Болгара и Свияжска, а сейчас занимающегося не менее важным и ответственным делом: вопросом сохранения родных языков и развитии полилингвальных школ. И главным политическим заявлением президента республики стало именно о необходимости поддержки и развития родных языков, так как в многообразии культур, традиций и обычаев разных народов, проживающих на территории региона — сила Татарстана. Следующий год в республике объявлен Годом родных языков и народного единства.
Задания — министру
Так назвали свой следующий материал наши коллеги из программы «7 дней». Речь идет о новом министре образования и науки РТ и вопросах, тесно связанных со спецификой национального региона — Республики Татарстан. По словам ведущего программы, вопросы эти назрели давно и, если образно разбить их по дням недели, то:
- В понедельник министру предстоит решать вопрос легализации учебников на родных языках. Чтобы учебный процесс на татарском языке вновь проходил полноценно и, что не менее важно, в должном правовом поле, необходимо включение в федеральные списки 79 учебников по различным предметам. С 2016 года вся учебная национальная литература из образовательного поля выпала.
- Во вторник придется заняться решением вопроса с языковой средой в воспитательных и псевдонациональных учебных учреждениях. «Псевдо» — потому что называясь «татарскими», они таковыми являются лишь на бумаге, комплектуясь по территориальному признаку и образованием на родном языке, фактически манкирующими.
- Среду журналисты рекомендуют министру посвятить вопросу возможности сдавать ЕГЭ на родном языке. Он тянет за собой необходимость изучения на родном же языке базовых предметов в 9-11 классах.
- Четверг отведен под организацию мониторинга изучения родного языка и обучения родному языку. Необходимо четкое представление о том, насколько население республики имеет реальную возможность получать знания на родных языках. И что нужно сделать там, где остаются «белые пятна».
- Пятница. В этот день стоит поискать ответ на вопрос: действительно ли пятница должна стать последним днем учебной недели? Пятидневка — это, с одной стороны, лишний выходной день. С другой — увеличение нагрузки на ребенка в оставшиеся 5 дней недели. Кроме того, исключение одного из учебных дней, в первую очередь бьет по изучению именно родного языка. Которого и так осталось всего 3 часа в неделю.
- Суббота. Важнейший вопрос: подготовка национальных педагогических кадров. Будущее системы образования — билингвальные специалисты, легко способные преподавать свои предметы на нескольких языках. Но пока их катастрофически не хватает. Где брать? Что делать? И какие возможности республика уже потеряла? Ответы на эти вопросы в своем материале искала Ильзира Юзаева.
Коронавирус возвращается?
Более 32 миллионов заболевших COVID-19 по всему миру. Почти четверть (свыше 7 млн) — приходится на США, где уже погибли от новой коронавирусной инфекции 200 тыс. человек. Иллюзий на то, что скоро все придет в норму, американцы не питают. По прогнозам к концу года число погибших — удвоится и предупреждают о необходимости готовиться к «апокалиптической весне».
Всплеск числа заболевших наблюдается в странах Европы. Где-то возвращают отмененные ранее карантинные меры. И в России все не так благополучно. Наша страна занимает четвертую позицию в мире по числу подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Если в цифрах — более миллиона инфицированных и свыше 20 тыс. человек — погибших.
График числа заболеваний вновь начал свое движение вверх. Журналисты программы «7 дней» напоминают о пиковых значениях мая, когда в день заболевало по 11 тыс. человек. Так вот, сентябрьские показатели постепенно выходят на майские — делятся наблюдениями в эфире ТНВ. И отмечают, что Татарстан, с всего 2% приростом новых заболевших (25 человек в сутки) — просто островок спокойствия в окружении регионов, где картина не столь радужна.
В Удмуртии этот показатель за неделю составил 14%, в Самаре — 8%, в Пензе — 7%. Башкортостан вернулся к практике ограничения въезда в проблемные районы. Вспышки зафиксированы в Илишевском, Ишимбайском, Куюргазинском, Мелеузовском, Туймазинском районах и городах Кумертау и Салават. В Нижегородской области весь сентябрь по 160 заболеваний в сутки, в Ульяновской — по 120, в Саратовской, Самарской, Оренбургской — свыше 100. Неспокойно и в федеральной столице. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей вновь по возможности перевести персонал на дистанционный режим, а пожилым москвичам с 28 сентября рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.
В Татарстане, где, напомним, пока все благополучно, стремятся сделать максимум для того, чтобы не допустить нового всплеска распространения коронавирусной инфекции. В школах, где побывала съемочная группа программы «7 дней», повышенные меры безопасности. Детей стараются максимально дистанцировать друг от друга. Насколько это возможно. Кто-то из родителей называет это бредом, или паранойей, уверенно утверждая, что дети не болеют тем же, что и взрослые, а если и болеют, то не все разом. Опасное заблуждение. Подтверждение тому — «красная зона» в первой городской больнице Казани. Она была создана еще 7 апреля. И очень редко пустовала. Не пустует и новая инфекционная больница, построенная в столице Татарстана.
Удастся ли избежать в республике того, что происходит в соседних регионах? Время покажет. Люди стали беспечнее и уже мало кто в общественных местах спешит надеть защитную маску. Станут ли больше думать о том, чтобы обезопасить себя и своих близких, видя, что происходит в мире? Тоже не факт. Между тем, заболевших в масштабах планеты — все больше. Журналисты называют происходящее «второй волной». Впрочем, на такой формулировке не настаивают, так как у медиков такого понятия нет.
М-12: «за» и «против»
Очередной масштабный проект грядет в масштабах страны. И Татарстан станет его непосредственным участником. Речь о новой федеральной трассе М-12, общей протяженностью свыше 700 км., 145 из которых пройдут по территории республики.
Чем трасса хороша? Тем, что свяжет высокоскоростным четырехполостным автобаном, позволяющим разгоняться до 130 км/ч Москву — Нижний Новгород — Казань. До столицы страны по такой дороге, долететь можно будет часов за 6. Республика получи также новый мост через Волгу. Его хотели поставить южнее Шеланги, но позже заговорили о том, что уместнее будет его расположить близ села Гребени — между Ташевкой и Нариманом. На другую сторону реки переправа выходит в районе Орла и дальше проляжет на запад — севернее Каип, прямо по дороге Шали — Сорочьи Горы.
Вот только, как у любого масштабного проекта, у этого тоже есть как сторонники, так и противники. Люди боятся того, что трасса проляжет по их домам и дачам. А если и не прямо по ним, то настолько по соседству, что ни о каком спокойствии рядом с такой дорогой и думать не приходится. Съемочная группа программы «7 дней» проехала по маршруту будущей трассы, чтобы пообщаться с людьми, живущими рядом с территорией, где проляжет дорога.
Узнать о том, какие мнения высказывали люди журналистам по поводу строительства и маршрута трассы М-12, а также о том, какой урожай собрали и еще планируют собрать татарстанские аграрии и как прошел первый круглый юбилей республиканского фонда Возрождения, отметившего свое 10-летие, можно 28 сентября, ровно в 13.00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.
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