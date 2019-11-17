Видео недели: Wildberries и Ozon в Татарстане, фронда Галкина и дело «Наполеона»

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Минниханов и онлайн-ретейл

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в запуске строительства логистических центров онлайн-ретейлеров Wildberries и Ozon. Возвести комплекс складов и распредцентров планируется в 2020 году.

Галкин фрондирует

Одним из самых обсуждаемых видео недели стал отрывок из выступления Максима Галкина в Новосибирске. Одни комментаторы в соцсетях восхитились смелостью юмориста, другие возмущались тем, что он «прозрел» так поздно или же просто подхватил моду на протест.

Дело историка Соколова

Всю неделю не забывалось и дело петербургского историка и реконструктора Олега Соколова. Напомним, «Наполеон» убил свою студентку и любовницу Анастасию Ещенко, расчленил и попытался сбросить ее останки в Мойку. Личность эксцентричного ученого вкупе с пугающими подробностями дела внесли это убийство в список самых резонансных преступлений, совершенных в России в последние годы.

Одним из знаковых видео этой недели стала запись из зала суда, который рассматривал избрание меры пресечения в отношении Соколова. Последний озвучил свою версию событий, заявив об агрессивности своей сожительницы.

«Краснобус» на «Кольце»

Казанский транспорт получил новую порцию критики из-за видео с «краснобусом», осуществившим остановку не по правилам. Водитель автобуса 54-го маршрута решил высадить и принять пассажиров за три полосы от тротуара.

Выложенный в соцсетях ролик прокомментировал блогер Илья Варламов.

Новый рекорд Little Big

Российская группа Little Big установила новый для себя рекорд, набрав 2 млн просмотров всего за 10 часов. В пятницу команда Ильи Прусикина опубликовала ролик на песню Go Bananas. Через сутки клип посмотрели уже 5 млн человек.

Провал в Тюмени

Во вторник в Тюмени провалилась часть дороги на улице Харьковской. Яма диаметром в несколько метров образовалась из-за прорыва канализации. Вода размыла грунт, и асфальт рухнул в этот «бассейн под открытым небом». По данным ГИБДД, в происшествии никто не пострадал. Местный водоканал пообещал устранить причину в ближайшее время.

Видео стало вирусным благодаря комментариям снимавших это происшествие женщин.

Охота с вертолета

В Башкирии большой резонанс вызвало видео задержания браконьеров. Мужчины охотились с вертолета на кабанов, по жалобе местных жителей их настигли госохотинспекторы РБ.

Помимо вертолета, в котором находились расчехленные карабины, у подозреваемых также был обнаружен пикап со свежей тушей кабана.

Снег в Иране

В субботу в Тегеране случился снегопад — в течение дня столицу Ирана завалило снегом. Отмечается, что в ноябре такой обильный снег выпадает здесь нечасто.

Вода в Венеции

Венеция же, как город на воде, должна быть готова к потопам. Однако в этом году уровень моря поднялся здесь выше привычного. В СМИ и соцсетях появились сотни роликов, снятых в покрытом водой городе каналов. Затопленными оказались около 80% территории города.

Казанская перестрелка на ходу

В Казани в четверг произошел необычный дорожный инцидент. Водитель Skoda Octavia прямо во время движения выстрелил в автомобилиста, ехавшего на Chevrolet Lacetti. Пуля травматического пистолета попала в голову пострадавшему. К счастью, последний не получил серьезных травм.