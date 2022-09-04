Цитаты недели: Путин — о трудолюбии, Хабиров — о жизни в долг, Лукашенко — о президенте-машине

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Уходящая неделя выдалась богатой на события: в Татарстане праздновали День республики, в России начали учебный год и провожали в последний путь Михаила Горбачева. Главы государств 1 сентября делились мудростями и наставлениями со школьниками: Владимир Путин заявил, что трудолюбие — это не просто «резиновая попа», а Александр Лукашенко признался, как тяжело быть президентом. Об этом и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».



Об особой силе знаний

Знание — это особая сила, основа основ. Когда мы задумались о поднятии уровня образования и улучшении условий для этого, пришли к такому выводу: нужно начинать строительство современных, можно сказать, ультрасовременных школ, какими являются школы «Адымнар».

В середине уходящей недели стартовал новый учебный год — первый звонок в Татарстане прозвенел для 55 299 первоклассников. В Нижнекамске и Альметьевске некоторым из них посчастливилось начать путь знаний в новых полилингвальных комплексах «Адымнар». Инициатор проекта первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев лично побывал на церемонии открытия этих школ. Поздравляя учеников с Днем знаний, он отметил, что главная задача современности — серьезная организация образовательного процесса, отвечающего требованиям времени.



Об ответственности за объект

Многие были бы казнены, если бы этот объект не был готов в срок.

В День города в Казани на месте бывшей обувной фабрики «Спартак» открылся новый IT-парк — построили его буквально за полгода. Задание президента Татарстана Рустама Минниханова сдать объект ко Дню республики выполнили, работы на объекте велись чуть ли не круглосуточно. Сам татарстанский лидер на торжественной церемонии открытия IT-парка имени Башира Рамеева пошутил, намекнув, что стройка была практически вопросом жизни или смерти. Однако открытие все же было лишь техническим — на объекте продолжаются работы. Завершить их планируют этой осенью.



О таланте трудолюбивых

Трудолюбие — это вообще отдельный талант, это не просто, извините, резиновая попа. Это талант — заставить себя работать и уметь это делать продуктивно, правильно организовать то, чем ты занимаешься. Все это вместе с дисциплиной может дать результат.

В День знаний президент России Владимир Путин пообщался с калининградскими школьниками, проведя им открытый урок «Разговор о важном». Им он признался, что не считает себя самым дисциплинированным человеком, но отметил, что дисциплина, внутренняя мотивация и трудолюбие помогают в достижении успеха. По мнению главы государства, трудолюбие присуще талантливым — это настоящий дар побороть лень, нежелание, превзойти их и настроиться на работу.



О предпринимателях

Каждого предпринимателя носить на руках! Если предприниматель добежал до губернатора и пожаловался на кого-то, что он или палки вставляет, или какие-то неправовые решения пытается принять, или просто «футболит» — для меня это сигнал, что человек не справляется. А вот там, где у нас появляются уже проекты высокой степени готовности — это хороший сигнал. Это касается в том числе и глав муниципальных образований.

В условиях санкционной агрессии со стороны Запада, когда российской экономике приходится противостоять этому удару, ставку делают не только на аппарат управления, но и на бизнес. В таких сложных условиях губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев призвал чиновников «носить на руках» предпринимателей — помогать им и не «футболить». «Ласковое» отношение к бизнесу он обозначил критерием эффективности работы местных властей. «Если бизнес будет готов вкладывать деньги в территорию, то у нас будут средства», — указал Михаил Дегтярев.



О жизни в долг

Живите в долг немножко, ничего страшного.

Осень наступила, а значит, не за горами и зима, при которой никуда без снежного коллапса на дорогах. В Башкирии уже обеспокоены угрозой утонуть в сугробах, потому что коммунальной техники для уборки не хватает, как и средств на ее закупку. Глава республики Радий Хабиров, впрочем, считает, что ситуация не безвыходная — варианты есть, и призвал руководителей муниципалитетов поискать их, указав, что в этом году «проблем с уборкой снега, особенно в крупных городах, быть не должно».



О соавторе несправедливого миропорядка

И если раскаяние было с ним в последние дни, значит, он ушел из этого мира с добром в сердце <...> Есть мистическое совпадение в том, что Михаил Горбачев ушел из жизни в то время, когда идет СВО на Украине. Он — вольный или невольный — но один из соавторов того несправедливого миропорядка, с которым наши воины сейчас сражаются на поле боя.

30 августа на 92-м году жизни умер лауреат Нобелевской премии мира, первый президент СССР Михаил Горбачев. На западе его вспоминают добрыми словами, называя его «авторитетным и уважаемым лидером», «убежденным многосторонним и неутомимым борцом за мир», а также «чемпионом демократии».



В России Михаил Горбачев, сыгравший одну из ключевых ролей в падении Берлинской стены — символа «железного занавеса», который вот-вот может возродиться, запомнился неоднозначно. Так, например, депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов считает, что в происходящем сегодня есть вина идеолога перестройки. Он надеется, что политик осознавал это в последние дни своей жизни.

О президентстве

Президент — это не человек, это — машина! Поэтому, если ты захочешь стать президентом, будь готов к тому, что ты не человек, ты — машина. Со временем ты станешь машиной. Если ты не станешь [машиной], и не лезь даже в президентство, не лезь! Об тебя ноги вытрут так! Просвещенный, цивилизованный белорусский народ об тебя ноги вытрет так, как тебе не снилось!

На вопрос одного из школьников, каково быть главой государства, бессменный президент Белоруссии Александр Лукашенко обрисовал далеко на самые радужные перспективы. Работать приходится без выходных, рабочий день ненормированный, а отпуск себе просто не можешь позволить — такова участь руководителя страны, которому нельзя давать слабины. «Нет более тяжелой работы, чем президентская», — уверяет Лукашенко, занимающийся ею почти 20 лет.

