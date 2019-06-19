Как татары и башкиры проведут Сабантуй в Женеве

В Швейцарии на «свадьбе плуга» помянут фронтовиков и разыграют билеты на модельера Александра Васильева

В предстоящую субботу в Женеве пройдет главный праздник татар и башкир — Сабантуй. Здесь ожидаются не менее 500 гостей и участников. Борьба корэш, бег в мешках, национальные угощения — все эти непременные атрибуты будут присутствовать и здесь. Естественно, будут и розыгрыши интересных призов. Подробнее о празднике в самом сердце Европы — в материале «Реального времени».

Праздник плуга в день скорби

22 июня в Женеве пройдет праздник Сабантуй. Майдан раскинется в традиционном месте — в парке Мариньяк. «Свадьбу плуга» проведут на нескольких языках — в первую очередь на татарском и башкирском, а затем — на русском и французском.

Организатором Сабантуя выступает ассоциация татар и башкир Швейцарии «Юлдаш». Также поддержку оказывают Посольство России в Швейцарии, правительства Татарстана и Башкортостана, туристско-информационный центр Казани. Ежегодно организации «Танцуем как Нуреев», «Буратино», «Капитошка», «Русский Дом», «Алые Паруса», «Синяя Птица», «Ивушка», ассоциации «Русская Ривьера» и «От Байкала до Лемана» поддерживают татаро-башкирскую диаспору в проведении этого праздника.

Учитывая, что 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, первую часть программы посвятят погибшим фронтовикам.

Среди гостей ожидаются заслуженные артисты Республики Татарстан, ансамбля народного танца им. Файзи Гаскарова (Башкирия), победитель международных музыкальных конкурсов, участница шоу «Ну-ка, вместе» Камилла Зилялиева. Концертная программа включает как приезжих артистов из России, так и местных швейцарских и из соседней Франции, сообщили в ассоциации «Юлдаш».

Спортивная программа тоже будет насыщенной. Для тех, кто хочет испытать свою силу и показать удаль, продуманы соревнования для взрослых и детей. Разумеется, центральное место здесь занимает борьба на поясах корэш, которая, по заверениям организаторов, сходна с швейцарской национальной борьбой. И здесь определят самого сильного батыра. Не обойдется без боя подушками, бега в мешках и прочих забавах.

Гости смогут полакомиться национальными блюдами. Их угостят традиционным чак-чаком, башкирским медом, беляшами, шашлыками и пловом.

А в подарок — моноспектакль от известного модельера

Следует отметить, что Сабантуй в Женеве проводится четвертый год подряд. И с каждым разом на майдане собираются все больше участников. В 2018 году на праздник пришли более 500 человек. С приветственной речью выступил консул, советник Генерального консульства РФ в Женеве Дмитрий Репков. Еще одним почетным гостем праздника стал заместитель постоянного представителя РФ при ООН Александр Алимов. К слову, самым сильным на Сабантуе тогда стал башкирский батыр Айбулат Янтурин, проживающий в Лондоне.

Причем сюда прибыли не только гости из кантонов Швейцарии и регионов России (в первую очередь Татарстан и Башкортостан), но и Великобритании, Италии, Германии, Франции, Испании, Бельгии, Румынии, Молдавии.

В этом году ожидается не меньше гостей. И организаторы готовят ярмарку, на которой можно приобрести национальные украшения, выполненные в этническом стиле, головные уборы, традиционную посуду, сувениры и лакомства татар и башкир.

Более того, будут разыграны билеты на моноспектакли известного модельера Александра Васильева «Тайны модных домов», которые пройдут в Цюрихе и Женеве в октябре.

«Налаживаем новые связи»

Как отмечают организаторы, «для людей, которые живут вне родной страны, Сабантуй — больше чем праздник окончания весенних полевых работ». Это возможность сохранения национальной культуры. Через «свадьбу плуга» ассоциация «Юлдаш» хочет познакомить русскоговорящее сообщество Швейцарии и соседних стран с культурой татар и башкир, их народными традициями.

— Для нас, татар и башкир, это место, где мы встречаемся, общаемся, находим огромное количество друзей, налаживаем новые связи. Менталитет отличается, и при переезде за рубеж порой нелегко выстроить отношения. А здесь мы, люди с близкой ментальностью, находим друг друга, — рассказала корреспонденту «Реального времени» руководитель ассоциации «Юлдаш» Регина Щеголева.

Следует отметить, что за рубежом два братских народа — татары и башкиры — частенько держатся вместе.

— Нам нечего делить, — подчеркивает наша собеседница. — Мы все — братья и сестры. Языки и традиции схожие. И праздник мы делаем вместе. Когда приезжал президент Татарстана Рустам Минниханов, на встрече были и татары, и башкиры. Он сказал, что мы молодцы, и нужно объединяться. И мы друг друга дополняем, тем самым обогащая нашу культуру и знакомим с ней всех остальных.

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов приезжал в Женеву в прошлом году. Тогда он и встретился с местными татарами и башкирами. Подробнее об этом визите «Реальное время» уже писало. По оценкам, в Швейцарии постоянно проживают более 150 татар и башкир.

Сабантуи проходят во многих регионах России и за рубежом. Наряду с Федеральным сабантуем, который в этом году прошел в Новосибирске, татары проводят его и в Европе. Так, Общеевропейский сабантуй состоялся на днях в Эстонии (Таллин). Ранее такие праздники уровня синего континента проводились во Франции, Германии, Великобритании и Франции. Местные сабантуи проходят во многих уголках земного шара, где компактно проживают татары и башкиры.

