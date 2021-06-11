Минниханов предупредил об оружейном лобби, которое может противодействовать ужесточению закона «Об оружии»

Фото: Инна Серова

Опасение, что законодательная инициатива татарстанских депутатов не приведет к желаемому эффекту в части оборота оружия среди населения, высказал сегодня на заседании Государственного совета Татарстана президент республики Рустам Минниханов в ходе обсуждения законодательной инициативы о внесении изменений в статью 12 Федерального закона «Об оружии».

По словам Минниханова, чтобы трагедии, случившиеся в Керчи и в казанской гимназии №175, не повторились, мало «свести все к возрастному цензу». Президент предложил разработать регламент, который бы упорядочивал оборот не только оружия, но и боеприпасов — зачем, например, начинающему охотнику крупная картечь, предназначенная для кабана?

Рустам Минниханов подчеркнул, что принятию действенного закона может противостоять сильное оружейное лобби, и предложил депутату Госдумы Ильдару Гильмутдинову, которому поручено внести законопроект в Госдуму, «провести серьезную подготовительную работу», чтобы заручиться поддержкой коллег.

Законопроект был поддержан большинством голосов с учетом предложенных президентом поправок.