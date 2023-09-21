В Доме правительства Татарстана обсудили вопросы организации мероприятий по доукомплектованию ВС России

Фото: realnoevremya.ru предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В Доме правительства Татарстана обсудили вопросы совершенствования организации мероприятий по доукомплектованию Вооруженных Сил России в республике и других регионах Приволжского Федерального округа. Во встрече приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, заместитель министра обороны страны Руслан Цаликов и полномочный представитель российского президента в ПФО Игорь Комаров.

Рабочая группа Минобороны проверила организацию мероприятий по отбору россиян на военную службу по контракту, в частности она посетила центр отбора кандидатов на службу «Батыр», который открылся этим летом. Рустам Минниханов и Руслан Цаликов оценили высокий уровень организации работы пункта, а также индивидуальный подход к каждому военнослужащему.

Также в ходе поездки специалисты оборонного ведомства ознакомились с организацией спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи в казанском центре «Патриот». Там раис республики и первый замминистра обороны пообщались с воспитанниками юнармейского отряда №186.

realnoevremya.ru предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В этом году желание поступить в военные заведения страны выразили около тысячи татарстанцев. Абитуриенты приехали в Казань из разных районов республики. Они прошли психологическое тестирование и сдавали нормативы по физподготовке.

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Айрат Назипов