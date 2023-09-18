За полгода товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном вырос на 30%

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

По итогам прошлого года товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном показал рост и превысил $290 миллионов. По итогам первого полугодия 2023 года, этот показатель вырос еще на 30%, рассказал раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

— Высоко ценим возможность расширения сотрудничества с Узбекистаном в рамках дружественных российско-узбекистанских отношений, — сказал татарстанский лидер на встрече.

Минниханов напомнил, что в Узбекистане уже реализован ряд совместных проектов. В частности, речь идет о технопарках «Чирчик» и «Джизак», а также филиале КФУ в Джизаке, сообщает его пресс-служба.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Премьер-министр Узбекистана сегодня прилетел в республику с рабочим визитом. Он уже посетил особую экономическую зону «Алабуга». В Татарстане ему планируют показать промышленный и экономический потенциал региона. Также запланирована официальная встреча в расширенном составе.

Рустам Минниханов и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов уже побывали в казанском ИТ-парке им. Башира Рамеева. Последнему продемонстрировали возможности парка. Еще премьер-министр побывал в детском ИТ-парке, где ему презентовали ИТ-решения, которые разработаны в Татарстане.



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Айрат Назипов