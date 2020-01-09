Опрос «Реального времени»: Минниханов, Метшин и Ко об итогах 2010-х и прогнозах на 2020-е. Часть 10
«Реальное время» обратилось к известным людям с просьбой подвести итоги уходящего десятилетия и оценить вызовы, на которые предстоит ответить России в 2020-х.
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Рустам Минниханов президент Татарстана
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Вы задали очень правильный вопрос. Вообще, все, что там произошло, может быть, не 10 лет надо взять, а 20. Там и ликвидация ветхого жилья, и газификация. Это же тоже было революционным. Вот как я вам сейчас говорю, что все дворы приведем в порядок. Допустим, ликвидация ветхого жилья и программа газификации стали… У нас и экономическая ситуация была намного хуже тогда, когда инициативу высказал наш первый президент Минтимер Шарипович. Мы же рядом были, являлись участниками данного процесса. Это был немного космос, но мы справились с поставленными задачами. Посмотрите, как Казань изменилась. Она была таким средним городом в 2005 году, когда готовились к 1000-летию Казани, а это стало первым шагом, получили большую федеральную поддержку. И мы постарались. После этого у нас появилась идея, как сделать республику более узнаваемой. Вот мы с первого раза не смогли подобное сделать, но со второго уже была Универсиада. И дальше пошло. На моих глазах два события — 2005-й… Ну, может быть, до этого Казань не знал, я сюда переехал в 1998 году, хотя начал работать в 1996-м. Ну казанцы, наверное, по-другому город видят и знают. И вот 2013 год — все перекопано, люди жалуются… Но наступает Универсиада, и все заработало. Вот эти два события дали сильный толчок Казани.
Я думаю, что дворы — это основная часть Казани и объекты общественного пространства. И у нас уже много воды, набережные есть. Это большая экологическая программа. Мы никогда даже мечтать не могли, что такое возможно. Сейчас эта большая программа работает по всей стране, в том числе и у нас. Сделали город более комфортным, чистым. Потому что все, что нужно для транспорта… Мы Большое Казанское кольцо сейчас двигаем. Объекты строим, общественные пространства. Наш город будет еще лучше и краше. Он должен стать комфортным.
Но в то же время надо понимать, что нужно развивать бизнес, инфраструктуру, современные технологии, наши образовательные центры, высшую школу. Поэтому опять-таки без большой экономики все эти вопросы невозможно решить. Есть большие планы развития «Казаньоргсинтеза», обсуждается вопрос газового завода с «Газпромом», с «Сибуром». Дальнейшее развитие авиационного завода, вертолетного завода. Сейчас рядом с Казанью — город Иннополис, самые современные направления там будут развиваться. Я думаю, что мы немного меняемся.
Болгар тоже радикально поменялся благодаря фонду «Возрождение», опять-таки и про Минтимера Шариповича надо сказать. Когда он оставил свой пост, сказал: «Я буду заниматься данной темой». И за эти 7—8 лет проделана огромная работа. Два объекта вошли в список исторического наследия ЮНЕСКО. В следующем году там пройдут соревнования стран СНГ, какие-то мероприятия. В Казани сейчас подобное уже на поток поставили. Это хорошо. У нас уже 14 тысяч иностранных студентов. Мы меняемся, конечно, но надо и дальше работать. Болгар — тоже красивый. Гостиница у вас лучшая, в Казани такой нет.
Но Болгар, конечно, — это заслуга Минтимера Шариповича. Болгар, Свияжск сегодня — не только татарстанские точки притяжения, а еще и… Вот сейчас собор Казанской иконы тоже будет некой такой точкой. В настоящее время Минтимер Шарипович занимается полилингвальными школами. Качество образования — это сегодня самый главный вопрос. Поэтому те технологии, которые там будут отработаны, мы станем и дальше использовать в системе образования.
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Ильсур Метшин мэр Казани
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В 2009-м прямо перед Новым годом мы получили право проведения Универсиады 2013 года — это предопределило всю нашу дальнейшую работу. И, безусловно, Всемирные студенческие игры стали ключевым событием для нашего города — это и подготовка, и проведение, и наследие. Поменялся не только город, самое главное — поменялись наши люди. С каждым событием мы получаем новые компетенции, опыт, возможности. У нашей столицы и страны в целом появились новые друзья по всему миру.
Также ключевым стал чемпионат мира по водным видам спорта, когда в течение месяца мы собрали миллиардную аудиторию, в центре внимания была Казань и Россия. Это и Кубок конфедераций, чемпионат мира по футболу, WorldSkills, которые сильно изменили в лучшую сторону как городскую инфраструктуру, так и качество жизни наших казанцев.
Из того, что нас ждет впереди. Всегда с тревогой смотришь на то, как сильно меняется мир, на зоны конфликтов. Дай Бог нам мирного неба, работы без потрясений в большой промышленности, крупном и частном бизнесе. Только за нашу молодую жизнь мы уже четыре кризиса пережили, поэтому с надеждой в наше светлое будущее смотрим, но и дай Бог, чтобы катаклизмы остались позади. Вызовы есть, мы о них знаем, но пусть они пройдут мимо.
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Роман Шайхутдинов вице-премьер Татарстана по цифровой экономике
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Самое знаковое событие — это рождение детей: им 8, 12 и 14 лет.
Следующее, что я бы отметил, — вывод компании, в которой я проработал 14 лет (ООО «Телесет», — прим. ред.), на лондонскую фондовую биржу. Это очень знаковое событие для республики в том смысле, что качество компании оказалось достойным того, чтобы оказаться на мировых фондовых площадках.
Еще одно знаковое событие — нахождение Татарстана в числе первых регионов страны по цифровизации на протяжении трех лет. Сложно сохранять лидерство постоянно, поскольку позиция лидера всегда уязвима. К тому же другие регионы тоже очень активно развивают свои компетенции, что, несомненно, хорошо для страны.
Также отмечу реализацию проекта Иннополис. Аналогичных в нашей стране нет. Основная цель проекта — поддержка IT-индустрии. Да, сегодня можно говорить о том, что IT, в силу востребованности, будет развиваться и так, но, поверьте, когда люди физически собираются в инновационных центрах, все работает совсем иначе. Мы видим это на примере «Силиконовой долины» или российской программы технопарков. Создание специальных условий — это, как мне кажется, очень эффективно.
Важным моментом для республики стала победа Татарстана в международном конкурсе форума Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного сообщества (ВВУИО) с проектом по оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Финал конкурса проводил Международный союз электросвязи (ITU) — это специализированное учреждение ООН в области информационно-коммуникационных технологий.
И в целом хотелось бы отметить внедрение новых технологий во взаимодействие с населением. Мы очень активно развивали эти краудсорсинговые технологии, которые вовлекают людей в процесс управления регионом.
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Антон Мартынов директор по торговому маркетингу ООО «Бахетле-1»
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Вы знаете, сейчас в стране немного сложная экономическая обстановка, доходы населения не растут, поэтому на рынке, где мы работаем, очень сильная конкуренция. Нам приходится больше исследовать рынок, предпочтения покупателей, мы стараемся удовлетворить спрос, какие-то потребности покупателя предугадываем. Соответственно, для нас это постоянный вызов, каждый день мы над этим работаем. Наша награда в «Реальном рейтинге» — подтверждение того, что мы идем в правильном направлении, и в следующем десятилетии, мы надеемся, у нас все будет лучше и лучше, будем двигаться вперед.
Вызовы, которые нам предстоят. Если смотреть на мировые тенденции, то это наступление e-commerce, человек будет меньше ходить по магазинам, доставка еды будет идти на дом через интернет. Мы тоже в этом направлении активно работаем, у нас уже есть партнеры, которые занимаются доставкой нашей продукции. Мы надеемся максимально расширить этот рынок и быть впереди всех региональных и федеральных сетей.
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Ольга Волчкова генеральный директор компании «Грань Девелопмент»
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За десять лет довольно многое произошло, в том числе и в строительной отрасли — она никогда не стоит на месте, а в этом году особенно, с учетом перехода на эскроу. Но, в принципе, наша компания работает по проектному финансированию с 2014 года, нам это не в новинку. Мы раньше работали по кредитным ресурсам, сейчас работаем с эскроу-счетами. Да, есть нюансы, но, в любом случае, говорят же, что все новое — это перспективы будущего и, возможно, новый рывок для нашего бизнеса.
Хотелось бы, чтобы в десятилетии двадцатых годов застройщики меньше уходили с рынка. Я только приехала из Москвы, где мы получили награду «Надежный застройщик России 2019 года» — получаем ее в третий раз. Но было печально слышать на церемонии, что треть компаний уже ушла, застройщиков по России осталось всего 4 тысячи. Хотелось бы, чтобы следующие годы только пополнили наши ряды и никто не ушел.
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Руслан Нурмухаметов генеральный директор компании «#Суварстроит»
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Ключевые события для нашей отрасли произошли в прошлом году. Все застройщики сейчас переходят на систему финансирования по эскроу-счетам. Это достаточно серьезное событие для всех, потому что оно требует пересмотра внутренних бизнес-моделей застройщиков, выстраивания отношений с банками. Мы, со своей стороны, получили льготное финансирование от банка ДОМ.РФ по одному из проектов — это ЖК «Столичный» бизнес-класса, который строится по уникальной программе и получил достаточно высокие рейтинги в банке, потому что и финансовая модель удачная, и комплекс уникальный — такого в Поволжье нет. Жилые дома здесь соединены переходными мостами, полностью организована вся инфраструктура.
Мы один из застройщиков, который реализует много нововведений на рынке: и в премиум-сегменте, и в масс-сегменте. Запустили проект, который полностью выставляет свою парковую территорию, т.е. мы решили не ограничиваться созданием парка внутри комплекса — а решили сделать на всей территории парк, а внутри него интегрировать жилую застройку.
Мы сейчас уходим в новое десятилетие. Два наших комплекса строятся с использованием эскроу-счетов. Мне кажется, не все застройщики смогут работать по новым правилам. Выживут только те, кто сможет перестроиться — самые сильные, те, кто будет соответствовать требованиям банков, и кто будет держать руку на пульсе.
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Шамиль Файзрахманов руководитель подразделения «Siemens Поволжье»
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Трудно сказать, все сейчас рассуждают о том, хорошо мы живем или плохо, потому что, если смотреть на Казань, — она получила премию, выросла за эти десять лет, провела впечатляющие грандиозные мероприятия. Поэтому для Казани эти десять лет прошли очень хорошо. А вот вопрос атмосферы бизнес-климата — уже спорный. Как раз за эти десять лет государство стандартизировало все потоки, и бизнесу нужно привыкать к новой обстановке, цифровизации, новому налогообложению.
Главный вызов, который стоит перед страной в 2020 годах, — быстрое освоение новых технологий во всех отраслях. Кто сможет быстро адаптироваться — тот и будет на коне.
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