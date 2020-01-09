Опрос «Реального времени»: Минниханов, Метшин и Ко об итогах 2010-х и прогнозах на 2020-е. Часть 10

Вы задали очень правильный вопрос. Вообще, все, что там произошло, может быть, не 10 лет надо взять, а 20. Там и ликвидация ветхого жилья, и газификация. Это же тоже было революционным. Вот как я вам сейчас говорю, что все дворы приведем в порядок. Допустим, ликвидация ветхого жилья и программа газификации стали… У нас и экономическая ситуация была намного хуже тогда, когда инициативу высказал наш первый президент Минтимер Шарипович. Мы же рядом были, являлись участниками данного процесса. Это был немного космос, но мы справились с поставленными задачами. Посмотрите, как Казань изменилась. Она была таким средним городом в 2005 году, когда готовились к 1000-летию Казани, а это стало первым шагом, получили большую федеральную поддержку. И мы постарались. После этого у нас появилась идея, как сделать республику более узнаваемой. Вот мы с первого раза не смогли подобное сделать, но со второго уже была Универсиада. И дальше пошло. На моих глазах два события — 2005-й… Ну, может быть, до этого Казань не знал, я сюда переехал в 1998 году, хотя начал работать в 1996-м. Ну казанцы, наверное, по-другому город видят и знают. И вот 2013 год — все перекопано, люди жалуются… Но наступает Универсиада, и все заработало. Вот эти два события дали сильный толчок Казани.



Я думаю, что дворы — это основная часть Казани и объекты общественного пространства. И у нас уже много воды, набережные есть. Это большая экологическая программа. Мы никогда даже мечтать не могли, что такое возможно. Сейчас эта большая программа работает по всей стране, в том числе и у нас. Сделали город более комфортным, чистым. Потому что все, что нужно для транспорта… Мы Большое Казанское кольцо сейчас двигаем. Объекты строим, общественные пространства. Наш город будет еще лучше и краше. Он должен стать комфортным.

Но в то же время надо понимать, что нужно развивать бизнес, инфраструктуру, современные технологии, наши образовательные центры, высшую школу. Поэтому опять-таки без большой экономики все эти вопросы невозможно решить. Есть большие планы развития «Казаньоргсинтеза», обсуждается вопрос газового завода с «Газпромом», с «Сибуром». Дальнейшее развитие авиационного завода, вертолетного завода. Сейчас рядом с Казанью — город Иннополис, самые современные направления там будут развиваться. Я думаю, что мы немного меняемся.

Болгар тоже радикально поменялся благодаря фонду «Возрождение», опять-таки и про Минтимера Шариповича надо сказать. Когда он оставил свой пост, сказал: «Я буду заниматься данной темой». И за эти 7—8 лет проделана огромная работа. Два объекта вошли в список исторического наследия ЮНЕСКО. В следующем году там пройдут соревнования стран СНГ, какие-то мероприятия. В Казани сейчас подобное уже на поток поставили. Это хорошо. У нас уже 14 тысяч иностранных студентов. Мы меняемся, конечно, но надо и дальше работать. Болгар — тоже красивый. Гостиница у вас лучшая, в Казани такой нет.

Но Болгар, конечно, — это заслуга Минтимера Шариповича. Болгар, Свияжск сегодня — не только татарстанские точки притяжения, а еще и… Вот сейчас собор Казанской иконы тоже будет некой такой точкой. В настоящее время Минтимер Шарипович занимается полилингвальными школами. Качество образования — это сегодня самый главный вопрос. Поэтому те технологии, которые там будут отработаны, мы станем и дальше использовать в системе образования.