Рустам Минниханов: победа «Стрелы» в Кубке России — отличный подарок к 55-летию татарстанского регби

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В казанском Кремле чествовали клуб «Стрела» — обладателя Кубка России по регби 2023 года. Спортсменов поздравил раис Татарстана Рустам Минниханов. В церемонии принял участие премьер-министр республики, член высшего совета Федерации регби России Алексей Песошин.



Регби в Татарстане развивается уже более полувека:

— Особенно ценно для нас то, что в составе команды выступают наши игроки, а тренировки проводят воспитанники татарстанского регби. Значит, фундамент у нас хороший. Победа в Кубке России — отличный подарок к 55-летнему юбилею, — заявил Рустам Минниханов.

Завоевание Кубка России — это итог планомерной работы всего коллектива: игроков, тренерского состава, руководства, административного персонала, Федерации регби Татарстана и спонсоров, сказал раис республики.

Он выразил уверенность, что благодаря победе команды регби в Татарстане получит новый импульс к развитию и станет еще более популярным среди населения.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

На сегодняшний день регби в Татарстане занимаются около 1,9 тыс. человек, а в спортивных школах воспитываются более 500 детей и подростков. В Казани работает футбольно-регбийный манеж «Искандер», который позволяет тренироваться и проводить игры в любую погоду.

«Стрела» 17 сентября обыграла «Красный Яр» в финальном матче PARI — Кубка России по регби. Матч в Москве завершился со счетом 23:12 в пользу казанского клуба, который впервые в истории завоевал Кубок России. До сезона-2020/21 казанцы не играли в высшем дивизионе чемпионата.

18 сентября свежеиспеченные обладатели Кубка России по регби вернулись в Казань: игроки «Стрелы», тренерский и административный штабы команды. В тот же день Рустам Минниханов в телеграмме поздравил казанскую команду с победой.

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Маргарита Головатенко