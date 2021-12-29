Объединение АО «ТАИФ» и ПАО «СИБУР Холдинг», новые производства и другие ключевые события ГК ТАИФ в 2021 году

Каким был и чем запомнится уходящий год одной из крупнейших инвестиционных компаний России. Начало

Фото: Роман Хасаев

Вместе в мировой топ-5 нефтехимической отрасли: одно из ключевых событий уходящего года, причем не только в российском, но и в глобальном масштабе, — решение об объединении бизнесов, принятое руководством ПАО «СИБУР Холдинг» и АО «ТАИФ» и поддержанное президентом Татарстана и российским правительством. Процесс, стартовавший в апреле уходящего года, уже в октябре завершился, ознаменовав начало новой эпохи российской нефтехимии. Подробнее об этом, а также о том, на какие еще события был богат 2021 год для АО «ТАИФ», — в материале «Реального времени».

Событие мирового масштаба

«Сделка века», «Знаковое событие нефтехимической отрасли России и мира» и множество других, не менее масштабных определений получило решение об объединении нефтехимических и энергетических бизнесов АО «ТАИФ» и ПАО «СИБУР Холдинг». Две крупнейшие отраслевые компании страны 23 апреля 2021 года объявили о готовности вместе работать над дальнейшим развитием и повышением эффективности отечественной индустрии с увеличением химического несырьевого экспорта.

23 апреля АО «ТАИФ» и ПАО «СИБУР Холдинг» объявили о возможном объединении. Фото: Московский филиал ТНВ

Соглашение о намерениях, в присутствии вице-премьера России Александра Новака, президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, председателя совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» Леонида Михельсона, генерального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова, подписали председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов и председатель совета директоров АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

Соглашение подписали Дмитрий Конов и Альберт Шигабутдинов. Фото: Московский филиал ТНВ

Сразу после церемонии подписания, Альберт Шигабутдинов подчеркнул: объединение компаний несет в себе огромный потенциал для развития отечественной нефтегазохимии. Рустам Минниханов отметил, что СИБУР всегда был и остается партнером Татарстана. Дмитрий Конов особо выделил, что объединенная компания сможет в разы больше сделать для развития нефтегазохимической отрасли страны в целом и претендует на то, чтобы войти в пятерку ведущих глобальных производств полимеров. А Леонид Михельсон напомнил, что о сделке по объединению СИБУР и ТАИФ впервые заговорили еще более 10 лет назад.

Встреча председателя совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» Леонида Михельсона и генерального директора АО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова. 15 марта 2011 г. Фото: пресс-центр АО «ТАИФ»

— Впервые идея, что это надо сделать, родилась 10 лет назад. Большие инвестиции сделал СИБУР в сырьевую базу. Дух этих компаний чем похож: они стремятся делать самые современные инвестпроекты, выходить на новые продукты. Через 3–4 года, а не через 10 лет мы увидим результаты объединения. В какой-то части совещание, которое проводил из Тобольска Владимир Владимирович, о том, что надо развивать нефтегазохимию, подтолкнуло, и они решились и договорились, — напомнил о предыстории события Леонид Михельсон.

Леонид Михельсон: «Идее объединения ТАИФа и СИБУРа — более 10 лет». Фото: Роман Хасаев

Предстоит не просто объединить бизнесы двух компаний, но и сформировать единую для многотысячных коллективов стратегию, что поможет им стать одним организмом. В процессе подготовки к закрытию сделки руководство и ведущие специалисты двух российских нефтехимических гигантов активно обменивались делегациями, знакомились с деятельностью производств коллег и делились опытом внедрения технологий, а также взаимодействия с зарубежными партнерами.

В июле Федеральная антимонопольная служба России удовлетворила ходатайство ПАО «СИБУР Холдинг» об объединении с АО «ТАИФ». Одно из ключевых условий сделки — гарантированная реализация объединенной компанией программы Стратегического развития Группы ТАИФ на период до 2030 года, оцениваемой по компаниям, вошедшим в периметр сделки, в сумму более 1,8 трлн рублей.

А 24 сентября, в казанском Кремле состоялось торжественное подписание соглашения о долгосрочном сотрудничестве между республикой Татарстан и ПАО «СИБУР Холдинг». Подписи под документом поставили президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» Леонид Михельсон, тем самым одобрив возможность объединения нефтехимических и энергетических активов ПАО «СИБУР Холдинг» и АО «ТАИФ» и дав старт оформлению сделки. В число приоритетных направлений совместной работы компании и республики вошли:

взаимодействие в области устойчивого развития, в том числе реализация проектов, направленных на снижение выбросов парниковых газов и совершенствование системы сбора и переработки полимерных отходов;

реализация утвержденных инвестиционных программ, вошедших в периметр сделки по объединению ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез» и АО «ТГК-16»;

сотрудничество по ключевым направлениям программы социальных инвестиций ПАО «СИБУР Холдинг» «Формула хороших дел»;

создание благоприятных условий для повышения уровня жизни населения путем оказания благотворительной и спонсорской помощи социальной сфере;

стимулирование инвестиционной, научно-технической и инновационной деятельности на территории Татарстана;

проработка и реализация совместных проектов в рамках государственно-частного партнерства;

реализация проектов, направленных на развитие связей и взаимовыгодного сотрудничества с малыми и средними предприятиями;

подготовка современных профессионалов в области нефтегазохимии и энергетики.

Республика Татарстан и ПАО «СИБУР Холдинг» подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: Роман Хасаев

— Вы берете на себя большую ответственность продолжить реализацию инвестиционных планов. Для нас очень важно также то, что вы продолжаете большие социальные проекты: по спорту, общественным и социальным проектам. Все это отображено в подписанном нами соглашении. Дальше нужно только двигаться вперед, — подчеркнул Рустам Минниханов.

Для реализации всех достигнутых между республикой и ПАО «СИБУР Холдинг» и зафиксированных в соглашении договоренностей, там же — в казанском Кремле, в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова и председателя совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» Леонида Михельсона, было подписано соглашение об окончательных условиях создания объединенной компании. Подписи под документом поставили председатель совета директоров АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов и председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов.

24 сентября ТАИФ и СИБУР подписали соглашение об окончательных условиях сделки по объединению. Фото: Роман Хасаев

1 октября сделка по объединению крупнейших нефтехимических компаний России — АО «ТАИФ» и ПАО «СИБУР Холдинг» — получила одобрение Еврокомиссии. 4 октября СИБУР и ТАИФ завершили процедуру подписания окончательного соглашения об объединении. По мнению Леонида Михельсона, формирование единой структуры должно завершиться к началу II квартала 2022 года. А ближе к его середине объединенная компания не исключает выход на IPO.

Новые производства и новые продукты

Финансово-экономические итоги сверхнасыщенного для ТАИФа на масштабные события 2021 года также ожидаются впечатляющие! Не смотря на продолжающую бушевать в планетарных масштабах эпидемию новой коронавирусной инфекции, частичные ограничения международного сообщения, санкционный антироссийский режим и мировой кризис, ТАИФ завершает год не просто на подъеме, а ожидает рекордные за всю историю Группы результаты.

Сальдированная выручка компаний АО «ТАИФ» и АО «УК «ТАИФ» по итогам года ожидается на уровне 970 млрд рублей, против 582 млрд рублей в 2020-м. Сальдированная чистая прибыль может составить рекордные за всю историю Группы — 220 млрд рублей, а сумма налоговых отчислений только в бюджет Татарстана может достигнуть 28 млрд рублей. При этом по компаниям, вошедшим в периметр сделки с СИБУРом — АО «ТАИФ», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», АО «ТГК-16» и их дочерним обществам, ожидается 617 млрд рублей сальдированной выручки и более 204 млрд рублей сальдированной чистой прибыли. Столь высокие результаты будут достигнуты в первую очередь, благодаря многомиллиардным инвестициям в постоянное развитие компаний, сделанным за годы деятельности Группы. Эти процессы активно продолжаются и сегодня. Более того — набирают силу и темп.

Один из наиболее наглядных показателей активного развития предприятий Группы ТАИФ — ни один год не обходится без ввода в эксплуатацию новых крупномасштабных производств. 2021-й — не стал исключением: 25 января новый завод по производству дивинил-стирольного синтетического каучука выдал первый брикет ДССК — синтетического каучука пятого поколения, предназначенного для создания последнего слоя протектора так называемых «зеленых» шин. Произведенные с использованием этого материала, они не только существенно снижают нагрузку на окружающую среду, но и повышают безопасность автомобиля, обеспечивая лучшее сцепление с дорогой, в том числе мокрой, и снижают расход топлива.

25 января 2021 года с производственной линии завода ДССК сошел первый брикет каучука 5-го поколения. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Мощность нового производства — 60 тыс. тонн продукции в год. Официальное завершение строительства производства и его официальный ввод в эксплуатацию состоялись в мае с участием президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, председателя правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрия Конова и генерального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова.

— Это современное предприятие, в котором нуждаются все производители автомобильных шин. Этот объект был возможен только при высоком научно-техническом потенциале и возможности «Нижнекамскнефтехима». Я хотел бы поблагодарить ТАИФ за такие проекты. 11,3 млрд рублей инвестиций! Это маржинальный и хороший продукт. Я думаю, что люди, которые здесь будут работать, тоже почувствуют, что это хороший продукт, — подчеркнул Рустам Минниханов, поздравляя заводчан с важным событием.

На церемонии ввода в эксплуатацию производства ДССК присутствовали президент Татарстана, председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» и генеральный директор АО «ТАИФ». Фото: Роман Хасаев

Кроме дивинил-стирольного каучука новое производство наладило выпуск стирол-бутадиен-стирольных термоэластопластов — специальной добавки к асфальтобетонному покрытию, позволяющей повысить прочность и эластичность дорожного полотна. К несомненным достоинствам ТЭП можно отнести возможность его неоднократной переработки без вреда для окружающей среды. Интересен еще один момент: добавление материала в асфальтобетонную смесь увеличивает стоимость строительства покрытия всего на 1 процент, зато срок службы такого асфальта увеличивается вдвое. ТЭП также можно использовать при изготовлении кровельных материалов.

Производственная линия ДССК также способна выпускать стирол-бутадиен-стирольные термоэластопласты — специальную добавку, повышающую прочность и долговечность асфальтобетона. Фото: Роман Хасаев

В августе было объявлено о том, что ПАО «Казаньоргсинтез» успешно реализовало проект, способный стать примером для новых российских производств этилена. Там на установках пиролиза воплотили технологию оптимального совместного пиролиза этана и пропана. Результат семилетней работы позволил адаптировать оборудование, созданное для работы с этаном, под использование смеси этан — пропанового сырья.

— Имевшаяся у нас установка была рассчитана на пиролиз чистого этана. Учитывая неполную загрузку печей пиролиза этана, возникла идея об использовании смешанного сырья. Было проведено моделирование и выполнены расчеты процессов пиролиза пропана и совместного пиролиза этана и пропана применительно к печам пиролиза этана. Проведенные расчеты подтвердили целесообразность такого решения. Кроме этого, была доказана возможность использования печей пиролиза этанового сырья для пиролиза смеси с пропаном, для увеличения производства этилена — рассказал журналисту «Реального времени» один из авторов проекта — заместитель главного инженера ПАО «Казаньоргсинтез» по науке и развитию, доктор технических наук Дамир Сафин.

Дамир Сафин: «Печи пиролиза этана способны перерабатывать пропановое сырье, тем самым увеличив производство этилена». Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

Реализация Стратегической программы развития

Один из самых масштабных за историю Группы ТАИФ проектов, реализуемых в рамках реализации Стратегии развития на период до 2030 года, — строительство первого в истории России, стран СНГ и Восточной Европы пиролиза жидкого углеводородного сырья, с годовым объемом до 2 млн тонн — этиленового комплекса ЭП-600. Работы стартовали в 2018 году. В 2020-м немецкая компания «Линде АГ» начала поставки оборудования. К августу 2021-го на строительной площадке ЭП-600 было мобилизовано более 2,5 тыс. человек.

Летом 2021 г. на площадке ЭП-600 работали более 2 500 человек. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Проект реализуется с применением самых современных экологичных технологий. Ввод в эксплуатацию нового олефинового комплекса запланирован на 2023 год. Здесь будут производить в год 600 тыс. тонн этилена, 272 тыс. тонн пропилена, 248 тыс. тонн бензола, 89 тыс. тонн бутадиена. Будут созданы сотни и сотни новых рабочих мест. Ввод ЭП-600 в эксплуатацию позволит увеличить налоговые отчисления в бюджеты города и республики.

В конце августа 2021 года состоялось первое включение генератора ГТУ в сеть. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Топливом нижнекамской ПГУ-ТЭС, проектной мощностью 495 МВт и призванной обеспечить теплом и электроэнергией значительную часть НКНХ, в том числе и строящийся этиленовый комплекс, станут природный и синтетический газ. Последний будет поступать с завода этилена.

В феврале на станции началась подготовка к пусконаладочным работам, а в августе состоялось первое включение генератора газотурбинной установки в сеть. В сентябре состоялась первая синхронизация газотурбинной установки №2.

На площадке ТЭФ-2021 генеральный директор АО «ТГК-16» рассказал президенту Татарстана об опыте применения синтез-газа в качестве топлива для ТЭЦ. Фото: Ринат Назметдинов

Использование синтез-газа, поступающего от Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков АО «ТАИФ-НК», — одно из направлений по повышению экологической безопасности и экономической эффективности производства на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) АО «ТГК-16». По результатам 2020 года добавление такого газа (около 4,05% от общего объема топлива, или 149,9 млн куб. м), ранее просто сжигавшегося на факелах, в топливную смесь, позволило снизить выбросы окислов азота на 632т и парниковых газов — более чем на 275 тыс. тонн. В 2021 объемы использования синтез-газа в качестве топлива были увеличены. Об этом генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев рассказал президенту Татарстана на площадке Международного форума по энергоэффективности ТЭФ-2021 в апреле.

Постепенная загрузка КГПТО позволила повысить глубину переработки сырья и выход светлых нефтепродуктов АО «ТАИФ-НК». Фото: Роман Хасаев

И там же генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков рассказал об успехах работы КГПТО:

— Мы видим, что выход светлых нефтепродуктов также вырос с 63,9% в 2019 году до 83,2% в I квартале 2021 года при одновременном снижении выхода темных нефтепродуктов с 35,4 до 16,8% за счет их использования в качестве сырья на КГПТО. При этом по результатам работы за март 2021 года выход светлых нефтепродуктов вырос до 91,4%, а выход темных продуктов снижен до 8,61%, — сообщил он.

В декабре 2021 года КГПТО получило разрешение на ввод в эксплуатацию и полную загрузку. Фото: Роман Хасаев

В начале октября 2021 года АО «ТАИФ-НК» получило заключение о соответствии Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков нормам технической безопасности. В декабре было получено разрешение на ввод комплекса в эксплуатацию и от исполкома Нижнекамского муниципального района.

Максим Новиков также отметил, что в начале года АО «ТАИФ-НК» задекларировало новый продукт: компания приступила к производству дизельного топлива марки «Евро-6» со сверхнизким содержанием серы.

ПАО «Казаньоргсинтез» планирует в 7,5 раза нарастить объемы производства сэвилена. Фото: Роман Хасаев

К 2025 году на территории ПАО «Казаньоргсинтез» появится новый завод полиэтилен-винилацетата мощностью 100 тыс. тонн в год. Реализация проекта позволит заменить устаревшее оборудование и увеличить выпуск продукта. Лицензиаром станет японская компания Sumitomo Chemical, входящая в корпорацию Sumitomo Group, — это одна из крупнейших и старейших финансово-промышленных групп Японии. На настоящий момент КОС — единственный производитель сэвиленов на территории России и стран бывших республик СССР, выпускающий исключительно пленочные марки. Предприятие занимает порядка 20% отечественного рынка полиэтилен-винилацетата, а остальные объемы поставляют зарубежные производители.

Новое производство заменит имеющуюся установку. Это увеличит выпуск сэвилена в 7,5 раза, то есть мощность установки составит 100 тыс. тонн в год. Завод построят по японской технологии. Она считается универсальной и позволяет выпускать как полиэтилен-винилацетат, так и ПВД на одном и том же оборудовании. Производимых объемов будет достаточно, чтобы при необходимости не только заместить импортную продукцию на внутреннем рынке, но и выйти на внешние рынки.

Благодаря реконструкции реактора «В» завода полиэтилена низкого давления на ПАО «Казаньоргсинтез», мощность производства вырастет втрое. Фото: Владимир Туник

В планах ПАО «Казаньоргсинтез» также реконструкция реактора «В» завода полиэтилена низкого давления. Сегодня производительность реактора составляет 70 тыс. тонн в год, а после реконструкции вырастет до 280 тыс. тонн в год, что позволит значительно расширить и марочный ассортимент. При этом использование более совершенных, современных технологий и оборудования на фоне увеличения объемов производства существенно снизит нагрузку на окружающую среду.

В 2022 году, в период останова производства для плановых профилактических ремонтов, ПАО «Казаньоргсинтез» намерен завершить масштабную программу модернизации единственного в России производства широкой линейки поликарбонатов.

— Первоначальная лицензионная мощность производства поликарбонатов была 65 тыс. тонн в год. Мы ее довели до 77 тыс. тонн. И затем появилась возможность модернизировать эту мощность с наращением до 100 тыс. тонн в год. Это мы делаем, начиная с 2018 года. И в этом году мы должны уже выйти на 100 тыс. тонн. Стоимость затрат и окупаемость этого проекта — примерно 3,5 месяца. Продукт довольно маржинальный. Даже я бы сказал — высокомаржинальный. Затраты у нас составили около 50 млн долларов, — в сентябре, на площадке Татарстанского нефтегазохимического форума, пояснил Фарид Минигулов.

ПАО «Казаньоргсинтез» — единственный производитель поликарбонатов в России. Фото: Ринат Назметдинов

Уникальность производства в том, что качестве сырья оно использует свой же бисфенол, а также углекислый газ (СО2), более 20 тыс. тонн которого компания сама выделяет из отходящих дымовых газов производства. Иными словами, СО2 не просто утилизируется, но превращается с использованием самых современных технологий в высокомаржинальный, востребованный рынком и экологически безопасный продукт. Тем самым компания решает сразу две важнейшие задачи: обеспечивает себя необходимым сырьем и существенно снижает нагрузку на окружающую среду, четко следуя целям и задачам, поставленным президентом России Владимиром Путиным и правительством страны по снижению углеродного следа.

Рост объемов производства почти на четверть позволит как увеличить выпуск уже состоявшихся марок поликарбонатов, так и наладить поставки потребителям новых видов продукции в промышленных объемах.

ПАО «Казаньоргсинтез» удостоено Гран-при в номинации «Новая продукция». Фото: Роман Хасаев

К слову, одна из новинок производства — поликарбонат марки PC-008UL1, был удостоен Гран-при конкурса на лучший экспонат, проект или техническое решение, итоги которого традиционно подводятся во время форума. Продукт от ПАО «Казаньоргсинтез» был признан лучшим в номинации «Новинка года».

А в начале ноября 2021 года, инновационное, имеющее федеральное значение производство, созданное усилиями и благодаря опыту группы специалистов ТАИФа и партнеров компании, было по достоинству оценено руководством страны: председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премии правительства 2021 года в области науки и техники группе разработчиков.

В декабре 2021 года, в Москве, в Доме правительства РФ состоялась церемония вручения премий правительства в области науки и техники. Фото: government.ru

В состав группы вошли:

главный советник генерального директора АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов;

заместитель генерального директора АО «ТАИФ» Владимир Пресняков;

кандидат химических наук, генеральный директор Казанского публичного акционерного общества «Органический синтез», руководитель работ Фарид Минигулов;

главный инженер завода Айдар Валитов;

заместитель генерального директора Ринат Зарипов;

заместитель генерального директора Фанис Калимуллин;

директор завода Андрей Пресняков;

доктор технических наук, профессор, заместитель главного инженера Дамир Сафин;

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «СафПласт» Андрей Евсеев;

кандидат технических наук, старший научный сотрудник акционерного общества «Институт пластмасс имени Г.С. Петрова» Ирина Золкина.

А в конце декабря, группу разработчиков уникального производства в казанском Кремле чествовал президент Татарстана Рустам Минниханов.

27 декабря в казанском Кремле, состоялось чествование группы разработчиков проекта экологически безопасного производства поликарбонатов. Фото: Роман Хасаев

Еще один продукт производства — так называемая «десятка», своими прочностными характеристиками вызвал неподдельный интерес у «Газпрома».

— Свойства поликарбоната всем известны и теоретически, и практически, но сегодня были показаны его такие механические и термические свойства, что можно использовать его даже как пуленепробиваемые элементы. Это говорит о том, что его можно использовать в сферах, где требуется такая механическая прочность. Коллеги из «Газпрома» заинтересовались продуктом, так как у них есть необходимость в высокопрочных оптических системах для глубоководных аппаратов, способных опускаться на глубину свыше 2 тысяч метров. Они будут изучать эту тему. Поликарбонат может быть эффективным решением этого вопроса, — рассказал «Реальному времени» генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

Руслан Шигабутдинов: «Коллеги из «Газпрома» заинтересовались поликарбонатом от «Казаньоргсинтеза» для создания оптических систем для глубоководных аппаратов». Фото: Ринат Назметдинов

— Есть торговая марка «плексиглас» (полиметилметакрилат). Он появился раньше, чем поликарбонат, в мировой истории. В основном именно его использовали для различных иллюминаторов, колпаков фонарей боевых самолетов, прочих машин. Они примерно похожи по своим прочностным свойствам — полиметилметакрилат и поликарбонат. Я считаю, что поликарбонат даже более подходит для этого. Поэтому, я думаю, что вполне вероятна возможность его использования для таких специальных применений. Я знаю, что наш поликарбонат в сотрудничестве с нашим клиентом, «СафПластом», прошел омологацию для применения в космической технике. В частности — для изготовления шлемов, — рассказал о дополнительных сферах применения поликарбонатов генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов.

Все это — лишь часть событий, запомнившихся по итогам 2021 года. О том, какие крупнейшие компании мира обсуждали с ТАИФом перспективы сотрудничества, а также о том, почему для компании так важно участие в социальных проектах и благотворительности — во второй части материала. Продолжение следует.