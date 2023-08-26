Рустам Минниханов вручил портфели будущим первоклассникам Лениногорска

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-слжубой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил портфели будущим первоклассникам Лениногорска. Об этом сообщает его пресс-служба.

— Стало доброй традицией в преддверии 1 сентября вручать портфели будущим первоклассникам, — сказал Рустам Минниханов, обращаясь к детям и их родителям.



Раис Татарстана обратил внимание на символичность вручения школьных рюкзаков на площадке отремонтированного здания Молодежного центра: «Создание необходимых условий для воспитания и развития нашей молодежи для нас приоритет».

Напомним, республиканская акция «Помоги собраться в школу» действует с 2007 года. К этому учебному году школьные принадлежности получит более 32 тысяч детей, в том числе 7 788 первоклассников. В число участников акции вошли дети, чьи отцы принимают участие в специальной военной операции.

В 2023 году в первые классы школ Татарстана пойдут более 57 тысяч детей. За пять лет количество первоклассников в республике увеличилось почти на 7 тысяч. Заметнее всего их число выросло в Пестречинском районе — примерно в 3,5 раза.



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Илина Хакимова