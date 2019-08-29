Минниханов выступил против учреждения в России памятной даты в честь стояния на реке Угре

Фото: Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект об учреждении в России 11 ноября Днем окончания стояния на реке Угре как памятной даты освобождения Руси от ордынского ига. Об этом сообщила журналистам спикер казанского Кремля Лилия Галимова.

«Вчера вечером соответствующее заключение президента Татарстана было направлено в Госдуму, оно отрицательное и основано на тех аргументах, которые ранее уже были озвучены научным сообществом. Мы исходим из того, что памятными датами в России должны быть исключительно такие даты и события, которые без сомнения являются общеобъединяющими для всего многонационального народа», — сказала Галимова.

Как альтернативу Галимова предложила учредить праздник в честь похода Суворова в Швейцарию, который продемонстрировал «блестящую победу русского оружия». В сентябре исполняется 220 лет с начала похода.

Ранее депутаты Госсовета Татарстана также высказались против появления праздника в честь стояния на реке Угре.