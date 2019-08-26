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Фарид Мухаметшин: «Проголосовать за «Единую Россию» — значит проголосовать за нашу республику»

14:00, 26.08.2019

Интервью председателя Государственного совета

Фарид Мухаметшин: «Проголосовать за «Единую Россию» — значит проголосовать за нашу республику»

Председатель Государственного совета Республики Татарстан, секретарь Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин считает, что партия давно уже стала инструментом для всех жителей республики, и рассказал, как этим инструментом максимально эффективно воспользоваться.

— Фарид Хайруллович, как-то, общаясь с журналистами, вы отметили, что «Единая Россия» — это инструмент для жителей. Необычная метафора, если честно. Что это за инструмент и как он работает?

— Людям важно быть услышанными — и татарстанская «Единая Россия» дает каждому жителю возможность донести свои предложения и проблемы до власти. Мы слышим людей, откровенно и открыто говорим и об успехах нашей республики, и о сложностях, которые есть на пути развития Татарстана. Могу привести немало примеров, когда «Единая Россия», услышав своих избирателей, затем облекала полученные наказы и предложения в форму государственных программ, через обращения к президенту, в правительство РТ помогала устранить возникающие сложности и проблемы. Именно усилиями депутатов-единороссов наказы воплотились в реализуемые четыре десятка республиканских программ с бюджетом более 40 млрд рублей.

Так, на прошлых выборах сотни обращений были связаны с нехваткой мест в дошкольных учреждениях. Мы обратились к президенту. Он поддержал «Единую Россию», и была реализована программа по строительству детсадов. Градус напряженности снизился, и сегодня мы уже работаем над решением проблемы нехватки мест в ясельных группах. В этом году только в рамках нацпроекта «Демография» строятся 29 детских садов на 6 010 мест. Из них 3090 мест — для малышей ясельного возраста. В 2020—2021 годах планируем создать еще около 5 000 мест в ясельных группах.

Важно, что все инициированные партией проекты общественно значимы и востребованы. Таким образом, можно сказать, что татарстанская «Единая Россия» — это в первую очередь инструмент выражения и учета властью общественного мнения.

— Поэтому рейтинги «Единой России» в Татарстане выше, чем в среднем по стране?

— Люди видят, как обновляются их дворы, строятся парки и скверы, хорошеют города и поселки — как реализуются их предложения и идеи. Так рождается доверие и признание той работы, которую мы делаем все вместе. Мы этим доверием очень дорожим. Ведь не во всех регионах так: где-то не удается реализовать задуманное из-за противостояний между представительной и исполнительной властью, между государственной властью и муниципалитетами, представителями различных партий, оппозиционных сил. Там, где нет согласия и взаимных усилий, — результаты минимальные.

Татарстан отличается от многих других субъектов РФ: открытость, гласность в работе, встречи с населением — это принципы нашей работы. Во многом и поэтому наша республика — в числе ведущих субъектов РФ по результатам социально-экономического развития.

— Какие задачи партия планирует решать в Государственном совете РТ нового созыва?

— Конкретные планы и шаги партии на ближайшую пятилетку изложены в нашей предвыборной программе «На благо Республики — в интересах каждого». Главная наша цель остается прежней — обеспечивать стабильное развитие нашей республики, беречь межнациональный мир, межконфессиональное согласие в Татарстане. Без этого не бывает созидания.

Безусловно, первой задачей обновленной фракции станет работа над исполнением наказов. Их много: до конца кампании еще несколько недель, а к нам уже поступило более 12 000 предложений от избирателей. По итогам избирательной кампании мы проведем анализ всех обращений, сформируем программу реализации наказов и направим в правительство. Она попадет и на стол президента РТ Рустама Минниханова.

— Фарид Хайруллович, почему 8 сентября избирателям стоит поддержать именно «Единую Россию»?

— Татарстанская «Единая Россия» — партия большинства. У нас есть конкретная программа действий, которая связана и с президентской Стратегией-2030, и с национальными проектами президента России. Мы работаем для людей и мы эту программу реализуем. Мы уверенно об этом говорим, поскольку у нас создана сеть местных отделений и сеть приемных, у нас много единомышленников, большое молодежное крыло, нас поддерживают ветеранские организации.

Я в курсе того, что сейчас происходит в социальных сетях. Читаю, что пишут в том числе наши оппоненты. Когда наталкиваюсь на критику, призывы «разогнать всех», всегда задаю вопрос — а есть ли у тех, кто это говорит, реальные предложения? Мы готовы их выслушать. Меня с детства учили: «Если критикуешь — предлагай». И татарстанская «Единая Россия» всегда исходила из этого принципа в работе с оппонентами. Мы готовы поддержать хорошие идеи, помочь в их реализации. Но когда таких идей нет, а есть только призывы «долой!» — то как реагировать?

Обращаясь к жителям республики, скажу, что очень важно поддержать нашу партию, поскольку только «Единая Россия» способна решить большие, сложные, крайне важные задачи, которые стоят перед современным Татарстаном. Проголосовать за «Единую Россию» — значит проголосовать за нашу республику.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Интернет-газета «Реальное время»
Татарстан Минниханов Рустам Нургалиевич
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