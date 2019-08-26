Фарид Мухаметшин: «Проголосовать за «Единую Россию» — значит проголосовать за нашу республику»

Интервью председателя Государственного совета

Председатель Государственного совета Республики Татарстан, секретарь Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин считает, что партия давно уже стала инструментом для всех жителей республики, и рассказал, как этим инструментом максимально эффективно воспользоваться.

— Фарид Хайруллович, как-то, общаясь с журналистами, вы отметили, что «Единая Россия» — это инструмент для жителей. Необычная метафора, если честно. Что это за инструмент и как он работает?

— Людям важно быть услышанными — и татарстанская «Единая Россия» дает каждому жителю возможность донести свои предложения и проблемы до власти. Мы слышим людей, откровенно и открыто говорим и об успехах нашей республики, и о сложностях, которые есть на пути развития Татарстана. Могу привести немало примеров, когда «Единая Россия», услышав своих избирателей, затем облекала полученные наказы и предложения в форму государственных программ, через обращения к президенту, в правительство РТ помогала устранить возникающие сложности и проблемы. Именно усилиями депутатов-единороссов наказы воплотились в реализуемые четыре десятка республиканских программ с бюджетом более 40 млрд рублей.

Так, на прошлых выборах сотни обращений были связаны с нехваткой мест в дошкольных учреждениях. Мы обратились к президенту. Он поддержал «Единую Россию», и была реализована программа по строительству детсадов. Градус напряженности снизился, и сегодня мы уже работаем над решением проблемы нехватки мест в ясельных группах. В этом году только в рамках нацпроекта «Демография» строятся 29 детских садов на 6 010 мест. Из них 3090 мест — для малышей ясельного возраста. В 2020—2021 годах планируем создать еще около 5 000 мест в ясельных группах.

Важно, что все инициированные партией проекты общественно значимы и востребованы. Таким образом, можно сказать, что татарстанская «Единая Россия» — это в первую очередь инструмент выражения и учета властью общественного мнения.

— Поэтому рейтинги «Единой России» в Татарстане выше, чем в среднем по стране?

— Люди видят, как обновляются их дворы, строятся парки и скверы, хорошеют города и поселки — как реализуются их предложения и идеи. Так рождается доверие и признание той работы, которую мы делаем все вместе. Мы этим доверием очень дорожим. Ведь не во всех регионах так: где-то не удается реализовать задуманное из-за противостояний между представительной и исполнительной властью, между государственной властью и муниципалитетами, представителями различных партий, оппозиционных сил. Там, где нет согласия и взаимных усилий, — результаты минимальные.

Татарстан отличается от многих других субъектов РФ: открытость, гласность в работе, встречи с населением — это принципы нашей работы. Во многом и поэтому наша республика — в числе ведущих субъектов РФ по результатам социально-экономического развития.

— Какие задачи партия планирует решать в Государственном совете РТ нового созыва?

— Конкретные планы и шаги партии на ближайшую пятилетку изложены в нашей предвыборной программе «На благо Республики — в интересах каждого». Главная наша цель остается прежней — обеспечивать стабильное развитие нашей республики, беречь межнациональный мир, межконфессиональное согласие в Татарстане. Без этого не бывает созидания.

Безусловно, первой задачей обновленной фракции станет работа над исполнением наказов. Их много: до конца кампании еще несколько недель, а к нам уже поступило более 12 000 предложений от избирателей. По итогам избирательной кампании мы проведем анализ всех обращений, сформируем программу реализации наказов и направим в правительство. Она попадет и на стол президента РТ Рустама Минниханова.

— Фарид Хайруллович, почему 8 сентября избирателям стоит поддержать именно «Единую Россию»?

— Татарстанская «Единая Россия» — партия большинства. У нас есть конкретная программа действий, которая связана и с президентской Стратегией-2030, и с национальными проектами президента России. Мы работаем для людей и мы эту программу реализуем. Мы уверенно об этом говорим, поскольку у нас создана сеть местных отделений и сеть приемных, у нас много единомышленников, большое молодежное крыло, нас поддерживают ветеранские организации.

Я в курсе того, что сейчас происходит в социальных сетях. Читаю, что пишут в том числе наши оппоненты. Когда наталкиваюсь на критику, призывы «разогнать всех», всегда задаю вопрос — а есть ли у тех, кто это говорит, реальные предложения? Мы готовы их выслушать. Меня с детства учили: «Если критикуешь — предлагай». И татарстанская «Единая Россия» всегда исходила из этого принципа в работе с оппонентами. Мы готовы поддержать хорошие идеи, помочь в их реализации. Но когда таких идей нет, а есть только призывы «долой!» — то как реагировать?

Обращаясь к жителям республики, скажу, что очень важно поддержать нашу партию, поскольку только «Единая Россия» способна решить большие, сложные, крайне важные задачи, которые стоят перед современным Татарстаном. Проголосовать за «Единую Россию» — значит проголосовать за нашу республику.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»