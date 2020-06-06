События недели: как будут голосовать в Татарстане, план Мишустина и сокращение программы ГЖФ

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

В начале недели президент России Владимир Путин объявил, что голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 1 июля. Избиркомы тут же начали подготовку к плебисциту, в частности, в ЦИК РТ рассказали, как будет проходить процесс голосования. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил план вывода российской экономики из крутого пике — предполагается, что до конца 2021 года страна вернется к докризисным показателям. Тем временем Госжилфонд РТ почти вдвое сократил объемы ввода жилья. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Как будет проходить голосование в Татарстане

1 июня президент РФ Владимир Путин объявил новую дату голосования за поправки в основной закон страны. Оно пройдет 1 июля, в среду, которая станет внеочередным выходным днем.

«1 июля смотрится как день вполне подходящий. С юридической точки зрения эта дата является безупречной», — сказал глава государства.



Фото kremlin.ru

В татарстанском Центризбиркоме изложили подробный план проведения плебисцита. Избиратели смогут проголосовать тремя традиционными способами: досрочно, на дому и на участках. От коронавируса их будут защищать термометрами, масками и перчатками, санитайзерами и регулярной дезинфекцией.



План Мишустина

Правительство России подготовило план восстановления российской экономики. Его очертания на совещании с Путиным обозначил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он пояснил, что план состоит из 500 мероприятий, сгруппированных в девять разделов. Претворять в жизнь его будут до конца 2021 года в три этапа: до конца третьего квартала 2020 года, до второго квартала 2021 года и в третьем-четвертом кварталах 2021 года.

Всего реализация плана потребует 5 триллионов рублей на 2 года. «Реальное время» изучило полную версию документа, главными целями правительства в котором заявляются рост реальных доходов населения, снижение безработицы и рост ВВП не менее 2,5%.

Главные цели плана по восстановлению российской экономики — рост реальных доходов населения, снижение безработицы и рост ВВП не менее 2,5%. Фото Ильи Репина

В числе мер поддержки малого и среднего бизнеса упоминаются переходный налоговый режим и новый механизм поддержки для наиболее пострадавших отраслей.



Власти по-прежнему рассчитывают реализовать 30 крупных инфраструктурных проектов, среди которых строительство платной трассы Москва — Казань

План содержит и почти 50 законодательных инициатив, упрощающих регулирование в сфере строительства.



Сокращение планов Госжилфонда

Госжилфонд РТ почти вдвое сократил планы по объемам ввода социального жилья в 2020 году. Татарстанский оператор соципотеки планирует ввести в этом году только 205,3 тыс. кв. м. Причиной стала остановка программы по расселению аварийного жилья, обеспечивавшей каждый год еще по 200 тысяч «квадратов».

Госжилфонд почти вдвое сократил планы по объемам ввода социального жилья в 2020 году. Фото Романа Хасаева

В то же время ГЖФ РТ расширил инвестпрограмму до 273,6 тыс. кв. м. Фонд сократил собственные вложения с 5,7 млрд до 4,3 млрд рублей, при этом взносы предприятий-доноров в этом году будут увеличены на 1,38 млрд рублей — до 11,7 млрд рублей.



Качество жизни районов Татарстана

Аналитическая служба «Реального времени» подготовила рейтинг качества жизни в районах РТ. В первой тройке оказались Балтасинский, Кукморский и Мамадышский районы — благодаря низкой безработице, уровню потребления спиртного, качеству дорог и безопасности.

А вот Казань и Набережные Челны в конце списка — крупнейшие города республики оказались самыми небезопасными. Кроме того, здесь одни из самых высоких показателей продажи алкоголя на душу населения.



В Татарстане рассказали о мерах поддержки СМИ

Массмедиа попали в список пострадавших от пандемии коронавируса отраслей с подачи президента Татарстана Рустама Минниханова. В республиканском управлении ФНС объяснили, какие меры поддержки государство предусмотрело для СМИ.

Так, средства массовой информации могут рассчитывать на субсидии в 12 130 рублей на каждого сотрудника, продление сроков уплаты налогов. Возможно, для них будут «обнулены» некоторые налоги за второй квартал.



Как в Казани появилась кафедра исламоведения?

Основатель кафедры исламоведения в КФУ Ренат Беккин рассказал в интервью «Реальному времени», как ректор университета Ильшат Гафуров пригласил его в Казань и как ему пришлось покинуть вуз.

Основатель кафедры исламоведения в КФУ Ренат Беккин рассказал в интервью «Реальному времени» как ректор университета Ильшат Гафуров пригласил его в Казань. Фото kazanreporter.ru

«Передо мною было поставлено две задачи. Первая (задача-максимум) — реорганизовать Институт востоковедения, сделать его полноценным востоковедным подразделением, соответствующим стандартам федерального университета. Вторая (задача-минимум) — создать в структуре Института новую кафедру», — поделился воспоминаниями ученый.

Он упомянул о «феодальных» отношениях в институте, вреде создания «неуправляемых мегафакультетов» и последнем заседании ученого совета Института востоковедения.



Передача КЭТЗ структурам Николая Колесова

Госкорпорация «Ростех» продала 42,6% акций ОАО «Казанский электротехнический завод» «Заводу Элекон», входящему в финансово-промышленную группу Николая Колесова. Источники утверждают, что особых изменений не произошло — «Элекон» и так курировал КЭТЗ, а сумма сделки в 588,8 млн рублей близка к той, за которую «Ростех» получил эти акции.



Госкорпорация «Ростех» продала «Заводу Элекон» 42,6% акций ОАО «Казанский электротехнический завод». Фото ketz.su

«Серые» перевозчики в Татарстане

В Татарстане автотранспортные компании не смогли полностью загрузить свои маршруты, и их место заняли «серые» перевозчики. Цены по многим междугородным направлениям взлетели до показателей 700—1000 рублей за место. Участники рынка жалуются на то, что нелегалы забирают до 50% пассажиропотока. Они считают, что выиграть у таких перевозчиков трудно, поскольку те не обременены многими правилами и предписаниями регламентирующих органов.



Скандал в Дрожжановском техникуме

В Дрожжановском техникуме отраслевых технологий прошло уже несколько проверок. Вскрылась схема, по которой руководство записывало в качестве студентов преподавателей ссуза и их знакомых. Так выполнялся план приема на рабочие специальности. Кроме того, этим «мертвым душам» выплачивались стипендии.

По данным «Реального времени», министр образования РТ Рафис Бурганов подписал приказ об увольнении директора техникума Рамила Ахметова в связи с грубым нарушением должностных обязанностей.



Шамиль Идиатуллин в шорт-листе «Большой книги»

Писатель из Татарстана Шамиль Идиатуллин вновь попал в шорт-лист литературной премии «Большая книга» — на этот раз с книгой «Бывшая Ленина». Размер призового фонда премии составляет 6 млн рублей.



Писатель из Татарстана Шамиль Идиатуллин вновь попал в шорт-лист литературной премии «Большая книга» — на этот раз с книгой «Бывшая Ленина». Фото пресс-службы издательства «Редакция Елены Шубиной» (vm.ru)

Казанец во главе ПАО «Туполев»

Новым гендиректором ПАО «Туполев» стал 54-летний выходец из Татарстана Ронис Шарипов. Ранее он руководил АО «НПО «Радиоэлектроника» имени В.И. Шимко», а до этого занимал пост первого заместителя гендиректора КРЭТ, возглавлял ОАО «Радиоприбор».



Kazan Expo будет выпускать тесты на коронавирус

«Фарммедполис Республики Татарстан» планирует развернуть производство тестов на коронавирус в Международном выставочном центре Kazan Expo. Власти республики уже подготовили документ, согласно которому часть центра может быть передана в концессию.



Рифкату Минниханову — 65

В понедельник, 1 июня, директору ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкату Минниханову исполнилось 65 лет. Напомним, старший брат президента Татарстана на протяжении почти 20 лет руководил татарстанской автоинспекцией.

