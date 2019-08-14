Минниханов выложил фото с президентом УЕФА перед матчем «Ливерпуль» — «Челси»

Президент Татарстана опубликовал в своем «Инстаграме» фото с президентом УЕФА Александером Чеферином.

Фотографии были сделаны перед матчем Суперкубка Европы «Ливерпуль» — «Челси».

Напомним, сегодняшний матч в Стамбуле впервые будет судить женщина. Француженка Стефани Фраппар стала первой в истории женщиной-арбитром, которая обслужит матч мужских еврокубков. Ей будут помогать Мануэла Николози и Мишель О’Нил. В составе арбитров присутствует только один мужчина.

Ранее сообщалось, что Рустам Минниханов находится в Стамбуле с краткосрочным рабочим визитом.