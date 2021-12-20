«Татарская поправка»: республика близка к разблокировке маткапитала соципотечников

Программа столкнулась с вето федеральных властей, наложивших запрет на использование выплаты

Как стало известно «Реальному времени», до января Государственный жилищный фонд при президенте РТ (ГЖФ) рассчитывает вернуть долгожданное право на распоряжение средствами маткапитала соципотечников: деньги были «заморожены» почти год назад на счетах ПФР. Через федеральные структуры Минстроя и Минтруда завершается согласование «татарской поправки» в обновленное постановление правительства РФ №862 «О Правилах направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий», которая должна освободить жилищный кооператив «Строим будущее» при ГЖФ от обязанности регистрировать право собственности на земельные участки и закрепить за ним особый статус. Без нее около 4 тысяч семей-соципотечников не смогут разблокировать накопившиеся 2 млрд рублей маткапитала.

«Татарская поправка»

До конца года правительственная комиссия с участием вице-премьера РФ Марата Хуснуллина вновь соберется для разрешения правовой коллизии, которая привела к приостановке перечисления материнского капитала на приобретение соципотечного жилья в Татарстане. Информацию о планируемом созыве очередного заседания для обсуждения этого вопроса «Реальному времени» подтвердили в аппарате депутата Госдумы Марата Нуриева, входящего в Комитет по жилищной политике Федерального собрания, и в Государственном жилищном фонде при президенте РТ.

Членам правительственной комиссии предстоит обсудить новую поправку, подготовленную татарстанскими властями для внесения в постановление правительства РФ №862 «О Правилах направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий», сообщили в аппарате Марата Нуриева. Ее суть сводится к тому, чтобы разрешить жилищным кооперативам, которые учреждены субъектами России для выполнения социальных функций по обеспечению жильем нуждающихся, не оформлять земельные участки в собственность на стадии строительства, так как социальный оператор не покупает частные участки, а строит жилье на муниципальных землях.

— Мы предлагаем внести поправку о том, чтобы исключить из правил требования о наличии зарегистрированных прав на землю для жилищных кооперативов, в договорах с которыми в качестве гаранта выступают специализированные организации, созданные субъектами Федерации, а их уставная деятельность направлена на выполнение социальных функций, — сообщил Марат Нуриев.

По его словам, это необходимо для продолжения работы ГЖФ с использованием средств маткапитала, которая непрерывно ведется с 2004 года, а теперь оказалась в неопределенном положении из-за блокировки этих средств. С предложением внести поправку для их разморозки президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину. До этого с письмом к федеральному правительству обращался Госсовет республики, который призвал не разрушать целостный механизм социального кредитования (копия письма в распоряжении «Реального времени»).

После активного участия в обсуждении вопроса глава правительства Михаил Мишустин вынес резолюцию разобраться в правовой коллизии и найти выход для сохранения программы соципотеки.

— По поручению премьер-министра РФ федеральные министерства ведут работу по урегулированию создавшейся ситуации, и мы надеемся на положительный результат, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ГЖФ.

С письмом к федеральному правительству обращался Госсовет республики, который призвал не разрушать целостный механизм социального кредитования. Фото: Максим Платонов

Кооперативы без земли — на выход

В чем же смысл этой поправки и почему за нее отчаянно бьются власти республики? Как уже рассказывало «Реальное время», в феврале прошлого года федеральные власти внесли изменения в постановление правительства РФ №862 «О Правилах направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий», которое определяет условия расходования материнского капитала. На первый взгляд, это были обычные «технические» правки, связанные с возвратом средств маткапитала после расторжения ДДУ или банкротства застройщика (они закреплены постановлением правительства РФ №1706 от 19 октября 2020 года).

Но обновленная редакция была дополнена и одним новым условием. Так, в нее попала норма о том, что жилищные кооперативы обязаны иметь либо в собственности, либо в другой иной форме права на участки под жилищное строительство. В противном случае сделки по продаже такого жилья, которые заключает кооператив, не могут оплачиваться средствами материнского капитала. Как раз под это ограничение и попал жилищный кооператив «Строим будущее» при ГЖФ, через который осуществляется продажа жилья по программе социальной ипотеки.

С февраля этого года ПФР прекратил переводить средства маткапитала по договорам социальной ипотеки. Это касается выплат как за первого ребенка, так и за второго, то есть всей федеральной поддержки.

С того момента несколько тысяч татарстанских семей-участников программы социальной ипотеки не могут ими воспользоваться для погашения своих обязательств. По оценкам ГЖФ, на счетах пенсионного фонда «зависло» около 2 млрд рублей. В финансовом штопоре оказалось около 4 тысяч семей бюджетников, работников образования, здравоохранения и социальной сферы. Причем они «застряли» в тот самый момент, когда по всей стране началась раздача более выгодной федеральной льготной ипотеки под 6,5% годовых. Так что впору говорить об упущенной финансовой выгоде. Когда разрешится правовая коллизия вокруг блокировки маткапитала соципотечников в Татарстане, остается неизвестным.

С февраля этого года ПФР прекратил переводить средства маткапитала по договорам социальной ипотеки. Фото: Максим Платонов

Исправлено, и надо снова поправить

Правда, нельзя не заметить, что прохождение этой судьбоносной поправки идет с трудом, словно ей оказывается скрытое сопротивление.

— Изначально мы направляли запрос в заинтересованные ведомства — Минстрой и Минтруд РФ — и получили разные ответы, — рассказали «Реальному времени» в аппарате Нуриева. — Представители одного из федеральных ведомств считают, что исключение из общих правил приведет к появлению «серых схем» по обналичиванию капитала, что и является основным препятствием для одобрения татарстанской поправки.

По словам специалистов, жилищный кооператив «Строим будущее» при ГЖФ по формальным признакам подпадает под эти нормы, но его нельзя причислять к обычным частным кооперативам. «Фактически ГЖФ является оператором социальной программы, каких нет в стране», — пояснил Марат Нуриев. «Мы очень надеемся, что ГЖФ, говоря простыми словами, не шарашкина контора, а серьезная компания, которая занимается на рынке жилья 25 лет. Надеемся, что эта позиция найдет поддержку», — заявил во время общения с гражданами в «Инстаграме» заместитель исполнительного директора ГЖФ при президенте РТ Булат Гильманов.

В аппарате депутата Госдумы отметили, что представители других ведомств понимают особый статус ГЖФ и готовы поддержать внесение татарстанской поправки. Но из-за разных позиций ведомств исход обсуждения остается непредсказуемым, отметил Марат Нуриев.

— Я бы не стал однозначно говорить, что все пройдет гладко, — заключил он.

Всего в этом году было рефинансировано 99 договоров соципотеки на сумму более 117 млн рублей, уточнили в банке. Фото: пресс-служба Ак Барс Банка

Коммерческие банки ждут не всех соципотечников

К слову сказать, в ГЖФ понимали сложность момента и разработали временные меры для «размораживания» маткапитала. В апреле этого года фонд договорился с коммерческими банками о рефинансировании договоров соципотеки.

— В 2021 году в Ак Барс Банке стартовала программа, позволяющая рефинансировать социальную ипотеку. Основная цель данной программы — предоставить возможность участникам социальной ипотеки направить средства маткапитала на оплату жилья, полученного по программам Госжилфонда. Рефинансирование соципотеки в Ак Барс Банке позволит семьям использовать все предусмотренные меры государственной поддержки, а также оформить недвижимость в собственность. Данная программа доступна семьям, у которых нет просроченной задолженности перед Госжилфондом, при этом заявка по программе будет рассмотрена в банке с учетом особенностей социальной ипотеки, — рассказали в пресс-службе АББ.

Всего в этом году было рефинансировано 99 договоров соципотеки на сумму более 117 млн рублей, уточнили в банке.

Открыть шлюзы для закрытия долгов всех соципотечников не удалось. Как рассказали «Реальному времени» несколько участников программы, одобрение заявок на перекредитование идет со скрипом. По их словам, коммерческие банки неохотно идут навстречу соципотечникам, так как многие из них не соответствуют условиям и общим требованиям ипотечного кредитования. Как правило, одобрение получают те семьи, в которых второй ребенок родился после 2018 года, что дает право на получение кредита по федеральной программе «Семейная ипотека» со ставкой 5,25% годовых.

— Когда впервые услышала о том, что материнский капитал не принимается в оплату договора по социальной ипотеке, не поверила, — рассказала мама двоих детей Регина Абдуллина. — Как раз к лету моему ребенку должно было исполниться три года, и мы рассчитывали закрыть оставшийся долг в 547,3 тысячи рублей средствами маткапитала. До этого в течение 10 лет мы выплатили почти 90% стоимости квартиры. Однако в фонде ГЖФ мне подтвердили, что маткапитал действительно заблокирован, поэтому платежи за соципотеку будут продолжать расти. Чтобы их остановить, предложили рефинансировать долг в трех банках, среди которых Сбербанк и Ак Барс Банк. Заявку одобрили в АББ, с которым 10 декабря был заключен договор ипотеки на остаток долга.

«Мы очень рады каждому случаю рефинансирования договора социальной ипотеки», — прокомментировали в пресс-службе ГЖФ. Фото: Роман Хасаев

Сколько стоит «разморозить» маткапитал?

Процесс перехода у Абдуллиных длился полгода. Летом заключили соглашение с ГЖФ о намерениях оформить договор купли-продажи квартиры, после чего им выдали справку о выплаченной сумме, об остатке долга и выписку из ЕГРН. Выплаченная сумма примерно в 1,8 млн рублей была принята в качестве первоначального взноса, а на остаток долга был оформлен кредит по федеральной «Семейной ипотеке» в 5,25% годовых.

— В результате рефинансирования мой долг вырос с 547 до 622,5 тысячи рублей. Кроме того, пришлось уплатить госпошлину Росреестру в 22 тысячи рублей, чтобы перерегистрировать право собственности с юридического лица на физическое, но эта сумма была включена в сумму кредита, — уточнила Регина Абдуллина.

В итоге семье пришлось переплатить свыше 75 тысяч рублей за размораживание маткапитала. Семья Абдуллиных решила дождаться наступления 1 января 2022 года, когда маткапитал в результате индексации вырастет до 520 тысяч, после чего направить на закрытие кредита АББ.

— Мы очень рады каждому случаю рефинансирования договора социальной ипотеки, — прокомментировали в пресс-службе ГЖФ. — Мы не преследуем коммерческие интересы при строительстве жилья. Наша задача — обеспечить нуждающихся комфортными квартирами. Если заемщик сумел получить одобрение банка, значит, обязательства закрыты и перед нами и будут закрыты перед банком.

«Таких фондов в стране должно быть больше»

Между тем другая семья из Казани решила не «влезать» в коммерческую ипотеку, так как остаток долга у них несколько миллионов. Гульназ Нисапова рассказала «Реальному времени», что она находится в декрете по уходу за ребенком, в их семье работает только супруг. Скорее всего, ежемесячный доход окажется ниже, чем требуют банки, предполагает она. Семья собирается ждать разрешения правовой коллизии вокруг блокировки маткапитала. Их не пугает, что ежемесячные платежи растут. «Не могут же «заморозить» маткапитал навсегда», — надеется она.

Автор-разработчик механизма соципотеки экс-глава ГЖФ Талгат Абдуллин объяснил «Реальному времени», почему во время жилищного строительства фонд не оформляет право собственности на земельные участки. По его словам, регистрация привела бы к дополнительной финансовой нагрузке и, как следствие, к росту стоимости квадратного метра, а фонд как раз нацелен избавляться от обременений. С другой стороны, сохранение права собственности на землю за муниципалитетом повышает ответственность местных властей за своевременную сдачу жилищных объектов, указал он. Он убежден, что татарстанский опыт в решении жилищной проблемы показал высокую эффективность, а значит, таких фондов в стране должно быть больше.