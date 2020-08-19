Сажида Баталова: «Регионам важно перенимать опыт Татарстана по созданию полилингвальных школ»

Взгляд с берегов Байкала на «манифест» татарского народа от Рустама Минниханова

Фото: предоставлено Саждой Баталовой

Статья президента Татарстана Рустама Минниханова «Татары: верность традициям, уверенность в будущем» нашла отклик на берегу Байкала. Председатель региональной национально-культурной автономии татар Бурятии Сажида Баталова в авторской колонке для «Реального времени», написанной в преддверии Переписи населения, делится своим видением будущего Татарского мира. По мнению общественницы, татары, несмотря на их внешние различия, сохранили национальные черты — упорство, созидательный труд, порядочность и любовь к Отчизне. Кроме того, колумнист предлагает свои пути развития татарского народа и Татарстана.

Где бы мы, татары, не жили, мы всегда душой болеем за родной Татарстан: его достижения — наша радость, его победы — наша гордость! Для нас, программная статья президента Республики Татарстан Рустама Минниханова — это отеческая забота лидера нации и возможность сверить наши замыслы и векторы движения, это ответы на животрепещущие вопросы, посыл к созиданию и конструктивному действию.

Мы желаем Рустаму Нургалиевичу кедрового здоровья и байкальского ветра удачи. Для каждого из нас — он близкий и родной человек, всем сердцем болеющий за свой регион, за Россию и Татарский мир. Он ежедневно на своем личном примере показывает, как созидать и вкладывать свою энергию в развитие региона и в молодежь, стратегически грамотно управлять огромной территорией, успешно консолидировать ресурсы и интегрировать новейшие технологии, взвешенно и мудро взаимодействовать с федералами и регионами, мировыми державами и конфессиями, бережно сохраняя при этом человеческий капитал, традиции и ценности, экологию и культуру, людей и народы.

Татарский мир: мы очень разные

Татары всегда были активным и мобильным народом, расселившимся по всему Евразийскому континенту. Татарский мир огромен и разнообразен, он простирается от Татарского пролива и севера Китая до берегов Дуная, берет свое начало от прародины татар Байкала и Алтая, питает свои корни от великих гуннов и кочевых племен великой Tataria и древнего Булгара.

Сам этноним «татар», давший название восьмимиллионному народу планеты, появился 2-3 тысячи лет назад на территории Забайкалья и Монголии, где обитали древние тюркские племена. С тех давних пор на огромной территории Евразии есть множество названий местности, озер и рек, гор и долин, которые может расшифровать каждый знающий язык предков татарин.

Татарская нация сложилась в результате становления российского государства — сегодня это общность людей, которых связывают воедино духовные скрепы, Татар моңы и Татар рухы. Татары всегда объединяли вокруг себя людей разных национальностей и вероисповедания, занимались просвещением, защищали родину, хранили веру и традиции, налаживали мосты между странами и народами.

Наши соплеменники очень разные, от цвета глаз до диалектов речи и одежды. Мы заметно отличаемся друг от друга, но одинаково гордимся своей историей, богатейшим культурным наследием предков, говорим на одном языке. Современный татарин сохранил национальные черты — упорство в достижении цели, созидательный труд и отвественность за судьбу государства, порядочность и надежность слов и договоренностей, трудолюбие и гостеприимство, позитивный настрой, радушие, искренность, любовь к Отчизне, доброжелательность и уважение к соседям.

У Татарского мира мощный пассионарный эгрегор, состоящих из людей, готовых душу и сердце отдавать своему народу, передавать богатейшее наследие предков своим потомкам. Это «Ак юл» — наша миссия на Земле и ее можно выполнить только всем вместе, поддерживая друг друга, передавая посох нуждающимся в нем, убирая камни с дороги «незрячих».

Национальная интеллигенция — это совесть нации, она открывает культурное и духовное достояние своего народа всем страждущим, просвещает, поддерживает и указывает путь заблудившимся и потерявшим ориентиры. Перед национальными элитами стоит задача наращивать творческий и человеческий потенциал, образовательные, культурные и информационно-технические ресурсы для просвещения, трансляции и популяризации великого наследия татарского народа.

Точка опоры для смешанных браков

Для любой нации, чтобы найти точку опоры для своего развития, необходимо помнить, что все начинается с истоков. Народная мудрость гласит: чтобы новые ветви приносили плоды, нужно восстанавливать утраченные корни. Чем мощнее корни, тем пышнее крона и здоровее дерево. «Алга к истокам» — это поиск утраченного и светлый путь к бескрайним горизонтам, творческий полет и возрождение национального самосознания, новые возможности и заповеди предков…

Национальная культура — это живая традиция, в которую каждое новое поколение привносит что-то свое. Нельзя носиться с национальной культурой как с писаной торбой, ее периодически надо обновлять, потому что ее задача нести свет людям. Реалии таковы, что чем дальше татары живут за границами Татарстана, тем больше потеря языка и ассимиляция народа.

Молодежь, рожденная в смешанных браках, в основном не знает родного языка и культуры, теряется в вопросах вероисповедания. Дети и внуки как носители двух и более культур часто принимают только ту среду, в которой живут. И когда неожиданно для себя они видят свои, но другие традиции, погружаются в неизведанную, но тоже родную культуру, в родной утраченный язык, то происходит невероятное открытие самого себя заново. И это придает силы и уверенность в себе и в своем будущем. Вот почему сегодня важно оцифровывать все татарское культурное и богословское наследие, переводить его на русский язык, снимать национальное кино и мультфильмы с субтитрами, чтобы огромная армия русскоязычных татар смогли прикоснуться к этому живительному источнику, давно утраченному ими.

В век глобализации и урбанизации потеря языков грозит не только малым народам, но и большим, что в образовательном процессе усугубляется игнорированием наиболее бла­гоприятных периодов обучения языкам. Специалисты знают, что обучать языкам лучше в дошкольном возрасте с рождения до трех лет в семье и у дедушки с бабушкой, а с трех до семи лет погружать детей в творческо-развивающую, полилингвальную среду в детском саду и учреждениях дополнительного образования. Создание творческо-развивающей этнокультурной среды для раскрытия интеллектуально-творческого потенциала личности даст возможность для успешного роста и развития каждого ребенка.

Регионам, в частности национальным республикам, важно перенимать успешный опыт Татарстана, в том числе по созданию новейших полилингвальных комплексов, школ диалога культур, с этнокультурным компонентом, Домов дружбы, а также многонациональных воскресных школ как муниципальных (некоммерческих) образовательных организаций дополнительного образования детей.

Для общеобразовательных школ страны есть необходимость создания сквозного курса «Этномир России» (Поволжья, Урала, Сибири, Крыма, Кавказа, Дальнего Востока и др.). В рамках дополнительного образования и вариативной части курса «Этномир Поволжья» актуален предмет «Этника татар», «Этника чуваш», «Этника башкир» и др. с примерными учебными программами, базовыми вариантами занятий по национальной кухне, ремеслам, народному творчеству, народным танцам, музыке и обрядам.

Параллельно надо формировать сеть учреждений дополнительного образования с детскими национальными театрами, фольклорно-обрядовыми коллективами, студиями искусства речи и КВН на родных языках. Создавать условия для развития живого, красочного, событийного медиа и радио-контента, интернет-магазинов с национальным колоритом и онлайн-платформ, этножурналистики и этноблогерства.

Создавать общественные этнокультурные пространства в сельской местности и в городах, организовывать этнокультурные и этнографические экспедиции, языковые летние лагеря и школы, лингвоклубы на Дальнем Востоке и Сибири, на Урале (в том числе в Башкортостане), в Подмосковье и на юге России для полного погружения в среду бытового общения на родных языках.

Этнотуризм

Этнокультурное развитие территорий является важнейшим нациосохраняющим компонентом, обеспечивающим сохранение традиций, языка, материальной культуры и духовного наследия народов России. Создание зон этнографического туризма и национальных брендов поможет развивать этнокультуру посредством въездного и внутреннего туризма. Татары могут первыми включиться в трансконтинентальный проект «Один пояс — один путь», заявленный Китаем. Востребованным на местах может стать мега-проект Tatar Jurt с памятниками архитектуры, музеями татарского быта в сельских поселениях, татарскими этнокомплексами, гостевыми домами, усадьбами и подворьями.

Татарские джиенные традиции, календарные и народные праздники, такие как Корга боткасы, Джиен, Каз эмесе, Сумбуля и другие могут стать удивительными событиями для туристов, душевными откровениями, впечатление от которых остаются в памяти надолго.

Конечно, где бы ни были татары, они как птицы всегда стремятся на родину, в любимый Татарстан. Гости и туристы со всего мира едут в столицу республики город Казань не только для того, чтобы увидеть современный европейский город с его культурными и историческими местами, зелеными парками и скверами, но и древнюю, золотоордынскую, сказочную, мифологическую, купеческую Казань.

Для формирования семейных ценностей, народных традиций, здорового образа жизни (экология, качество воды, качество питания) важен еще один масштабный проект «Серебряный пояс Татарстана», в котором обустраиваются родники и лесозоны, создаются бренды самобытных сельских поселений и локальные социальные проекты «Алтын Ат», «Кэмэш чишмя», «Янтуган», «Туган авылым» с обучением местных жителей сервису и этнотуризму.

Регионам с компактным проживанием татар, национально-культурным объединениям, обществам краеведов, СО НКО важно себя «продвигать», используя инструменты маркетинга территории, начиняя их разными изюминками — аутентичностью, самобытностью, этнобрендами. В Сибири, на Урале, в Крыму, в Астрахани и Поволжье возможно открытие экологических этнопарков, гастрономических фестивалей и этно-ярмарок, Татар-базаров, этно-кафе и этно-мотелей, где татарский колорит будет сопровождать всех желающих повсеместно.

Для того чтобы село развивалось, нужно шире мотивировать на местах краеведов, ведь краеведение — это ожившая история, приносящая реальные блага и объединяющая все село от мала до велика. А создание музеев народного быта — это реальная поддержка умирающих сел России, потому что такие музеи — это точки притяжения и базовое ядро развития этнотуризма на местах.

Сочетание этнотуризма с религиозным туризмом даст возможность более глубоко осмыслить культуру, характер и ментальность народа через его культы и верования. Пример тому, исламские святыни в окрестностях древнего Дербента и великого Булгара, являющиеся сакральными для тысяч мусульман со всего мира.

Наши бренды

Новые целевые ориентиры развития исламского мира России, такие как продвижение мусульманских брендов, халяль-туризма и халяль-индустрии и расширение социокультурной инфраструктуры махалли, татароязычной среды общения единоверцев, института духовного наставничества позволят обогатить духовный мир человека, снизить социальное напряжение в обществе.

Этнокультурный мир не замыкается на одном регионе, одном народе и одной территории, он значительно шире и его надо открывать всему миру, шаг за шагом, страницу за страницей. Настало время разработки федеральной дорожной карты с включением в нее мест исторических событий и культурного паломничества, национальных брендов, турмаршрутов с сетью этнического фастфуда и этномотелей, сельского и этнотуризма, ремесленных мастерских и фермерских хозяйств.

Для России разработка брендов национального здорового питания крайне актуальная и очень значимая задача. Для того чтобы питание несло людям здоровье, необходимо знать и умело использовать достоинства кухни народов, издавна живущих в местной экосистеме с учетом продуктов, производимых там. Продвижение татарских торговых марок «Чак-чак», «Казылык», «Катык», «Бал-май», «Урман-чай» и многих других, бренда «Сабантуй» с привязкой к территории позволит выйти на новый уровень, даст возможность развития фермерства и предпринимательства, воз­рождения меценатства в лучших национальных традициях.

В целом, у руководства Татарстана, национальных элит, научного, экспертного и бизнес-сообщества есть понимание, что нельзя останавливаться на достигнутом, — нужно встраивать татарскую культуру, национальные бренды и торговые марки в глобальное культурное пространство, формировать национальную индустрию моды, гастрономии, туризма, масс-медиа, брендинга территорий. Готовить конкурентоспособных специалистов и формировать профессиональные проектные команды сферы национального образования, культуры и искусства, туризма, брендов, дизайна, архитектуры и др. Это позволит не только сохранить и приумножить богатейшее наследие татарского народа, но и успешно конкурировать с мировыми культурными трендами, чтобы наш культурный код, в котором заложено столько душевной теплоты и любви наших предков, не затерялся в потоках времени и пространства.

Чтобы летать высоко, надо беречь то, что близко

Далеко неслучайно Всевышний сделал столь разными свои творения, наделил их разными языками, образом и менталитетом. Кочуя по свету в поисках своего пути, мы познаем друг друга, учимся уважению и снисходительности, прощению и заботе о ближнем для того, чтобы жить в мире и гармонии, любви и согласии, не разделяя мир на своих и чужих.

Мы мечтаем о дальних странах, открываем для себя новые города и территории, но оказывается, что самые уникальные места и удивительные люди всегда рядом. И чтобы летать высоко, надо беречь то, что близко, — свою семью, родных, друзей, свой дом и малую родину. И своими делами облагораживать место, где ты живешь. Только так и только всеми миром можно решать серьезные задачи, стоящие перед человечеством в XXI веке.

И пусть наши дети не понаслышке знают, что такое настоящая дружба, согласие, любовь к Родине, уважение к Роду, вере предков, семье, традициям и родному языку. Пусть они станут настоящими созидателями своей судьбы, своей страны, своего народа.

Сажида Баталова