Градостроители хотят удвоить население исторического центра Казани

В чем суть презентованной Ильсуру Метшину Концепции устойчивого развития исторического поселения Казани

Фото: Максим Платонов

Удвоить количество жителей в историческом центре и сделать в городе два садовых кольца — такие предложения прозвучали накануне на презентации мэру Казани Ильсуру Метшину Концепции устойчивого развития исторического поселения города. Она включает в себя принципы регулирования застройки, развития территории и формирование исторического центра города. Специалисты исполкома уже приступили к проверке ее жизнеспособности, а на следующем этапе, намеченном на осень 2020 года, проектной группе предстоит презентовать концепцию президенту республики Рустаму Минниханову. Подробнее о самой концепции — в материале «Реального времени».

«Три кита, на которых зиждется благополучие исторического центра»

«Сегодня мы прошли очень важный этап двухлетней работы — представили Концепцию устойчивого развития исторического поселения мэру Казани. Он постоянно был включен в процесс, вникал во все блоки, консультировал, давал замечания и может считаться полноправным членом нашей рабочей группы», — констатировала накануне на встрече с журналистами помощник президента РТ Олеся Балтусова.



«Было необходимо создать целостное видение по развитию исторического поселения, но прежде всего сформулировать правила застройки, принятия решений по согласованию проектов. Поэтому главной задачей стало создание единой методики проектирования на территории исторического поселения, что мы и сделали, — рассказал руководитель проектной группы, архитектор Олег Маклаков. — Также были разработаны блоки, связанные с развитием общественных пространств и планировочной структуры города, помимо этого, внимание уделялось развитию функциональной активности, а именно разнообразию гостевого сервиса. Это три кита, на которых зиждется благополучие исторического центра».

По словам архитектора, все предложения проектной группы формировались на основе двух основных параметров, первый из которых — наличие общественных благоустроенных пространств. Вторым параметром стало количество жителей на территории исторического поселения. Оптимальный показатель составляет 30—40 человек на гектар, добавил Маклаков.

«После программы реконструкции ветхого жилья данный показатель не достигается, а это — ключ к экономической и социальной активности территории. Поэтому одна из целей — увеличение постоянных жителей в историческом поселении. По нашим подсчетам, мы можем выйти на цифру порядка 40 человек на гектар, что в среднем удвоит постоянное население исторического центра. Потенциально на этой территории можно построить порядка 700 тыс. квадратных метров жилья», — рассказал Олег Маклаков.



По словам Маклакова, все предложения проектной группы формировались на основе двух основных параметров: наличие общественных благоустроенных пространств и количество жителей на территории исторического поселения. Фото kzn.ru

Карта регламентов

В основе правил регулирования, предложенных проектной группой, лежит контекстный подход. Как пояснил Олег Маклаков, благодаря ему при строительстве появляются новые решения, которые при этом гармонируют с существующей застройкой. То есть речи о слепом копировании и быть не может.



Еще один важный момент: исторический центр Казани был разделен в рамках концепции на три зоны, для каждой из которых предусмотрены свои характеристики и уровень сложности согласования проектов. Это так называемая карта регламентов.

У первой зоны, с рядовой застройкой, будет упрощенный регламент согласования. У второй зоны, с локальными ориентирами за пределами исторического ядра, он останется неизменным. К третьей зоне, максимально близкой к композиционным и историческим ориентирам, где могут располагаться высотные акценты городского уровня, — будет установлен особый, принципиальный подход.



Два садовых кольца и схемы движения

О развитии уличных общественных пространств, а также создании связей между существующими зелеными территориями в рамках пресс-конференции рассказала член проектной группы, архитектор Анна Новикова.

Так, в рамках концепции предлагается ввести дополнительные поперечные направления (традиционно развитие идет продольно, вдоль основных улиц), соединяя таким образом исторический центр с периферией и ценными ландшафтными объектами. Кроме того, предлагается соединить все ценные элементы акватории Казанки, Булака и Волги в единую систему, которые вместе образуют два садовых кольца. Первое будет проходить от Кремлевской набережной по улицам Пушкина и Татарстан до Речного порта. А второе — от парка им. Горького по улицам Вишневского, Назарбаева и до выхода к воде.

«Наша компания работала над первой очередью набережной Нижнего Кабана, и уже тогда мы обсуждали возможность сделать Салимжанова и Право-Булачную односторонними, чтобы горожанам было более комфортно», — прокомментировала Новикова

Помимо этого, члены рабочей группы предлагают активнее взяться за развитие пешеходного движения на территории исторического поселения. Стоит напомнить, что совсем недавно городские власти анонсировали кардинальное изменение схемы движения в центре Казани. «Реальное время» поинтересовалось у Анны Новиковой, как концепция развития исторического центра соотносится с новым планом организации движения.

«Это часть нашей работы, давняя мечта архитекторов. Наша компания работала над первой очередью набережной Нижнего Кабана, и уже тогда мы обсуждали возможность сделать Салимжанова и Право-Булачную односторонними, чтобы горожанам было более комфортно. Лево-Булачная может быть преобразована в более пешеходную улицу. Если это будет реализовано, для города это будет очень хорошее решение», — прокомментировала Новикова.



Также в рамках пресс-конференции выступила социолог и урбанист Марья Леонтьева, в задачи которой входила работа с нематериальным культурным наследием, о чем «Реальное время» ранее подробно беседовало с главным архитектором Казани Ильсияр Тухватуллиной. В этой части команда разработчиков предлагает использовать смысловое наполнение функциональных зон. То есть развивать территорию на основе тех традиций и сложившихся видов деятельности, которые существуют здесь исторически.

Неоднозначные моменты

Подытожила все вышесказанное начальник отдела охраны памятников архитектуры и культурного наследия по Казани при исполкоме города Лея Соловьева.

Один месяц был взят на анализ концепции муниципалитетом, а после этого планируется презентовать ее президенту республики. Фото kzn.ru

«Основные замечания у нас имеются по транспортной системе, зеленому каркасу и некоторым архитектурно-планировочным решениям. Замечания не столько принципиального характера — некоторые из решений достаточно долгосрочные, дорогостоящие для города, требуют изъятия земель частных лиц. Мы пока детально не прорабатывали, вчера ознакомились с последними материалами концепции, увидели, что есть некоторые неоднозначные моменты. Мы взяли себе это на заметку и с сегодняшнего дня активно прорабатываем эти спорные моменты. Где-то в течение месяца эта работа нами завершится, и мы будем готовы обсуждать с разработчиками все необходимые корректировки», — заявила представитель мэрии Казани.



Архитектор Анна Новикова добавила, что один месяц был взят на анализ концепции муниципалитетом, а после этого планируется презентовать ее президенту республики. «К осени планируем со всеми предложениями откорректировать документ», — подытожила член рабочей группы.

